« La Fureur » revient pour deux épisodes spéciaux et voici les équipes

Karaoké, rivalité et nostalgie : OUI SVP! 🎤🎵

Véronique Cloutier à la barre d'une édition spéciale de « La Fureur ».

« La Fureur » revient pour deux épisodes cet automne et les équipes sont dévoilées.

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Avis à celles et ceux qui adorent montrer leurs connaissances musicales et qui ressentent un brin de nostalgie pour la télévision québécoise des années 2000 : La Fureur revient à la télé, et ça s'annonce tout aussi intense que par le passé. Le jeu télévisé culte, diffusé sur les ondes de Radio-Canada de 1998 à 2007 débarque de nouveau dans ton salon pour deux soirées spéciales cet automne.

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Comme le veut la tradition, les gars et les filles vont devoir compléter les bouts de chansons manquants sans se tromper d’un seul mot, et c'est Véronique Cloutier qui reprend le micro afin d'animer le tout. Ce sont donc deux émissions de 90 minutes qui seront présentées en direct sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV les samedis 28 novembre et 5 décembre, dès 19 h.


Alors que l'ambiance dépend des personnes participantes, c'est le 9 novembre que les équipes ont été dévoilées, tu peux donc maintenant te faire une petite idée de ce qui t’attend. Pour la première soirée, l’humoriste Alex Perron (qui était le capitaine des gars l’an dernier), le chanteur Bryan Audet et le comédien Patrice Bélanger vont essayer de battre l’animatrice Anne-Marie Withenshaw, l’humoriste Eve Côté ainsi que la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard.

Une semaine plus tard, ce sera au tour de l’humoriste Matthieu Pepper en compagnie des animateurs Pierre-Yves Lord et Pascal Morrissette, d’affronter la comédienne Hélène Bourgeois-Leclerc, la comédienne et autrice Léane Labrèche-Dor et l’animatrice Marie-Josée Gauvin.

Et pour mener les troupes, deux fidèles de l’émission reprennent du service : Élyse Marquis sera à la tête de l’équipe des filles, tandis que Sébastien Benoît, qui a pris la relève de Véronique Cloutier aux commandes de l’émission durant cinq saison, fait son retour comme capitaine des gars.

Tu ne seras pas devant un écran? Note qu'aucune rediffusion n’est prévue, alors tu n’auras pas de deuxième chance de voir l’émission, mais que tu pourras suivre le tout en simultané sur ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio. Parfait pour chanter à tue-tête dans ton char sans que personne ne te juge!

Maintenant, il reste juste à savoir si tu vas crier les réponses plus fort que les vedettes!


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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