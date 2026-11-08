Cette ville à 3 h de Montréal se transforme en film de Noël européen l’hiver

Patin, chocolat chaud et « road trip » de rêve. ❄️

Une personne devant un sapin de Noël illuminé. Droite : Une personne sur une patinoire.

Road trip en Ontario : Cette ville à 3 h de Montréal se transforme en film de Noël l'hiver.

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Éditrice Junior

Pas besoin d’un billet d’avion pour t’offrir un dépaysement digne du Vieux Continent cet hiver. À environ trois heures de route de Montréal, Kingston, en Ontario, troque ses terrasses estivales pour une patinoire illuminée, des marchés de Noël et des rues de pierre couvertes de neige, de quoi en faire une destination parfaite pour un road trip près du Québec pendant la saison froide.

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Surnommée Limestone City en raison de ses nombreux édifices en calcaire, la ville dévoile un tout autre visage une fois la première bordée tombée. Le quartier Sydenham, à deux pas du centre-ville, vaut particulièrement le détour pour ses demeures victoriennes, et quelques-unes de ces vieilles maisons sont devenues des auberges où passer la nuit.

Avant de reprendre la marche, une pause au Kingston Coffee House, juste en face de la place du marché, permet de dégeler un peu. Au menu des boissons chaudes : un chai-nog, création maison qui marie les épices du chai au lait de poule, et plusieurs variétés de chocolat chaud.

Envie de bouger dehors? À l’aire de conservation Little Cataraqui Creek, un réseau de treize kilomètres de pistes de ski de fond, en plus de sentiers pour la raquette, et le centre de plein air loue tout le matériel nécessaire si tu y vas après décembre, soit en janvier et en février. Petit conseil : glisse des graines pour oiseaux dans ton sac, puisque des mésanges se laissent nourrir aux haltes le long du parcours.


Quand le mercure chute trop, la ville ne manque pas de plans B à l’abri du froid. Avec plus de 35 musées, galeries et sites patrimoniaux, il y a de quoi occuper un après-midi complet. Les cinéphiles peuvent aussi s’installer au Screening Room, un petit cinéma indépendant au cachet d’antan qui présente autant de classiques que de nouveautés. Sinon, Improbable Escapes propose des jeux d’évasion, alors que son café Wonderland met plus de 450 jeux de société à ta disposition.

Le soir venu, c’est sur la place Springer Market Square que ça se passe. Une patinoire extérieure y prend place en plein centre-ville et, une fois tes patins rangés, tu peux te réchauffer près des foyers installés sur la place ou traverser la rue pour une queue de castor.

Et si tu planifies ton escapade d’ici Noël, tu tomberas en pleine saison des marchés de Noël : pas moins de douze rendez-vous sont prévus en ville et dans les environs cette année. Poterie, bijoux, perlage autochtone, artisanat local ou produits gourmands, il y a de quoi cocher quelques noms sur ta liste de cadeaux tout en profitant de l’ambiance des Fêtes. Même sans rien acheter, une promenade sur les rues Princess, Brock et King permet d’admirer les vitrines décorées pour l’occasion.

À deux ou avec ta gang, Kingston offre de quoi transformer une simple fin de semaine d’hiver en petite parenthèse hors du temps.

Site Internet de Visit Kingston

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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