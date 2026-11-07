11 endroits au Québec où magasiner à petit prix pour faire changement du Dollarama
Plus d'options = plus de trouvailles!
Payer trop cher pour un article qu'il est possible de trouver à une fraction du prix en sachant où aller est un luxe que plusieurs ne peuvent plus se permettre en 2026. Ce n'est pas pour rien que les entreprises comme Liquidation Marie explosent en popularité, et que l'incontournable Dollarama offre de plus en plus d'items allant jusqu'à 5 $. Cela dit, sache que tu as d'autres options qui proposent des prix qui te permettent de faire de belles économies à travers la province.
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Que ce soit pour des décorations, des meubles, des aliments, des vêtements, des gadgets ou autres, voici onze magasins au Québec qui valent le détour pour en avoir plus pour ton argent.
Magi-Prix
Adresses : Treize succursales au Québec
Pourquoi tu dois y aller : Magi-Prix est une autre chaîne à connaître quand tu veux éviter de payer trop cher pour les petites dépenses du quotidien. Comme au Dollarama, les tablettes sont remplies d'un peu de tout : accessoires de cuisine, produits ménagers, nourriture, vêtements, jouets et matériel de bricolage. Il y a aussi des sections consacrées aux différentes fêtes de l’année et aux occasions spéciales
Tigre Géant
Adresses : Plusieurs succursales au Québec
Pourquoi tu dois y aller : Si tu ne connais pas encore le Tigre Géant, c'est le temps d'aller y faire un tour. On pourrait le décrire comme un mélange entre le Dollarama et le Walmart. Cette bannière est notamment connue pour ses dupes de maquillage, ses décorations à petit prix qu'on peut aussi trouver plus chères sur Amazon, mais ses rayons incluent également une épicerie, des vêtements, des chaussures, des meubles et une panoplie de bidules qui pourraient attirer ton attention.
Miniso
Adresses : Plusieurs succursales au Québec
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les objets mignons, Miniso est l’endroit tout désigné. Cette chaîne fondée en Chine propose des articles au design soigné à petit prix : peluches, produits de beauté, parfums, papeterie, accessoires pour téléphone, petits gadgets électroniques et articles pour la maison. Elle est aussi connue pour ses collaborations avec des licences populaires comme Sanrio, Chiikawa, Stitch, Snoopy et Star Wars, sans oublier ses fameuses boîtes mystères. Bref, c’est une bonne adresse pour dénicher un petit cadeau original sans te ruiner.
Boom Liquidation
Adresses : Sept succursales au Québec
Pourquoi tu dois y aller : Chez Boom Liquidation, tu peux dénicher toutes sortes de trouvailles sans payer le gros prix. L'entreprise achète en grande quantité des surplus d'inventaire et des articles en boîte ouverte, souvent neufs ou remis en état, pour ensuite les revendre à petit prix. Tu peux donc y trouver un peu de tout, que ce soit des électroménagers, des jouets, des articles pour la maison, des décorations, des outils, des produits de beauté ou encore des essentiels du quotidien. Bref, ça vaut la peine d'aller y fouiner!
18.Liquidation
Adresses :
- 5275, ch. Queen-Mary, Montréal, QC
- 3663, rue Monselet, Montréal-Nord, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les adeptes de chasse aux aubaines pourraient bien passer un bon moment dans ce commerce qui revend notamment des retours d'Amazon à prix intéressants. Ici, le montant à débourser dépend du jour de ta visite. Le dimanche, les produits coûtent 15 $ chacun, puis les prix baissent au fil de la semaine pour atteindre seulement 2 $ le vendredi. Le samedi, ils passent plutôt à 25 $. Évidemment, il faut aimer chercher parmi les tables et les bacs remplis de marchandises. Petit détail à savoir avant de passer à la caisse : les boîtes doivent rester fermées et aucun remboursement n'est possible.
Dollar Célébration
Adresse : 280, boul. D’Anjou, Châteauguay, QC
Pourquoi tu dois y aller : Imagine un mélange entre un Dollarama et un Party Expert : c’est un peu ce que propose ce magasin de Châteauguay. En plus des petits articles du quotidien qu’on s’attend à trouver dans un magasin à un dollar et plus, tu peux y dénicher tout ce qu’il faut pour organiser une fête, que ce soit pour un anniversaire, une soirée thématique ou les différentes fêtes de l’année.
ÉcoDépot Montréal
Adresses :
- 187, rue Richer, Lachine, QC
- 2117, rue Rachel E., Montréal, QC
- 1307, av. Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin d'acheter du neuf pour mettre la main sur de belles trouvailles! L'ÉcoDépot Montréal donne une deuxième vie à des objets récupérés par le service 1-800-GOT-JUNK?, mais aussi à des articles provenant de dons, d'encans et d'entreprises de déménagement. Sur place, tu peux tomber sur des meubles, des vêtements, des décorations et une foule d'autres choses pour la maison.
Pour te donner une idée des prix, on y a notamment repéré un sac à main à paillettes à 9,99 $, des livres à partir de 1,99 $ et même des personnages décoratifs de Noël à 7,99 $ chacun. En plus des prix affichés en magasin, des rabais allant jusqu'à 50 % sont parfois annoncés sur les réseaux sociaux.
Un seul prix plus
La boutique Un seul prix plus sur la Plaza St-Hubert.
Plaza St-Hubert
Adresse : 6566, rue Saint-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu as un projet créatif en tête ou quelques achats à faire pour la maison? Ce commerce pourrait bien avoir ce qu'il te faut sans que tu aies à dépenser une fortune. Avec son assortiment d'articles à bas prix, allant du matériel de bricolage aux accessoires décoratifs, il rappelle un peu le Dollarama.
Rossy
Adresses : Plusieurs Plusieurs succursales au Québec
Pourquoi tu dois y aller : Rossy fait aussi partie des magasins où tu peux trouver pas mal de choses sans nécessairement payer le gros prix. Que ce soit pour renouveler quelques vêtements, acheter des accessoires pour la maison ou simplement faire tes emplettes du quotidien, les rayons sont plutôt variés. Tu y trouveras notamment des meubles, des produits de beauté, des jouets, des articles de cuisine, du matériel de bricolage et même des accessoires pour animaux.
Hart
Adresses : Plusieurs succursales au Québec
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes le Tigre Géant, Hart risque de te plaire aussi. Fondée à Rosemère en 1960, cette chaîne familiale propose un peu de tout à petit prix : des vêtements et des chaussures pour toute la famille, des meubles, de la literie, des articles de cuisine, des décorations, des jouets et même de petits électroménagers... mais pas de section complète pour l'épicerie. Avant de te déplacer, jette un coup d’œil à la circulaire en ligne et à la section « Aubaines » du site Web pour repérer les rabais en cours.
Maxidollar
@genevieve.geteste
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Adresse : 20, rue Charles-A.-Cadieux, Lévis, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu habites sur la Rive-Sud de Québec, Maxidollar est une adresse à garder en tête. Ce magasin de Lévis propose des petits articles décoratifs et utilitaires pour la maison, l’école et le travail. Tu peux notamment y trouver de la papeterie, de la quincaillerie, de la vaisselle, du matériel de scrapbooking et des cartes de souhaits, le tout à petit prix.