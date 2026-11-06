Tu auras plus de temps pour faire tes impôts au Canada : Voici quoi savoir

Encore plus de temps pour procrastiner! 🫠

Une main tient des enveloppes de l'Agence du revenu du Canada avec des billets d'argent dedans.

Selon le budget fédéral 2026, tu auras plus de temps pour faire tes impôts au Canada.

Maninder Singh | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Bonne nouvelle pour les gens qui repoussent toujours leurs impôts à la dernière minute, alors que le budget fédéral 2026, déposé ce jeudi 5 novembre, propose d'accorder un peu plus de temps pour produire ta déclaration de revenus auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ce n'est toutefois pas pour le printemps prochain.

À lire également : Budget fédéral 2026 : 9 mesures qui vont impacter ton portefeuille

À l'heure actuelle, la plupart des gens doivent produire leur déclaration de revenus fédérale et payer leur solde au plus tard le 30 avril de chaque année.

Les travailleurs et travailleuses autonomes ont plutôt jusqu'au 15 juin pour produire leur déclaration, mais doivent tout de même payer leur solde avant le 30 avril.

Ottawa veut simplifier tout ça avec une seule date limite pour tout le monde. Le budget propose de fixer au 15 mai l'échéance pour produire sa déclaration et payer l'impôt dû, y compris pour les personnes qui travaillent à leur compte.

À partir de quand?

Il faudra s'armer de patience, car ce n'est pas pour demain. Le changement s'appliquerait à partir de l'année d'imposition 2027, ce qui veut dire que la nouvelle date limite du 15 mai s'appliquerait pour la première fois à la déclaration de 2027, à produire au printemps 2028.

Pour ta déclaration de 2026, que tu devras remplir au printemps prochain, rien ne change. La date limite reste le 30 avril 2027.

Rappelons aussi qu'il s'agit d'une mesure proposée dans le budget. Elle doit encore être adoptée avant d'entrer en vigueur.

Selon le gouvernement fédéral, ces deux semaines de plus donneraient davantage de temps pour recevoir et traiter les feuillets de renseignements fiscaux, comme les relevés d'emploi ou de placements qui arrivent parfois tard.

En repoussant de deux semaines la date limite, il y aurait moins de déclarations à corriger après coup et moins d'échanges avec l'ARC pour bien des personnes.

Ottawa estime que la mesure permettrait à la population d'économiser environ 230 millions de dollars en intérêts et en pénalités sur cinq ans, puis 55 millions de dollars par année par la suite.

Et au Québec?

C'est ici qu'il faut faire attention. Au Québec, tu produis deux déclarations de revenus, une pour l'ARC et une pour Revenu Québec. Le budget fédéral ne touche que la déclaration fédérale.

La date limite de Revenu Québec reste donc le 30 avril, et le 15 juin pour produire la déclaration des travailleurs et travailleuses autonomes. À moins que le gouvernement e Paul St-Pierre-Plamondon ajuste aussi son calendrier, les contribuables québécois pourraient se retrouver avec deux dates limites différentes à partir de 2028.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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