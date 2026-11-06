5 calendriers de l'avent coquins pour un décompte jusqu'à Noël qui donne chaud

Le chocolat peut attendre. 🌶️🔥

un couple à Noël. Droite : Un calendrier de l'avent sexy.

Les adultes peuvent s'offrir pas mal plus excitant qu'un calendrier de l'avent de chocolats.

Pavel Yavnik | Dreamstime, Lovehoney
Rédactrice en chef

Avouons-le : un petit carré de chocolat par jour, c’est bien mignon, mais disons que ça manque un peu de piquant. Si tu as envie de rendre ton décompte jusqu’à Noël un brin plus caliente cette année, certains calendriers de l’avent pourraient bien te faire rougir (et pas à cause du froid). Jouets coquins, accessoires, jeux et autres petites surprises osées (18 ans +) : derrière chaque case se cache une nouvelle occasion de faire grimper la température, même quand le mercure est en chute libre.

À lire également : 19 calendriers de l'avent pour adultes vraiment meilleurs que ceux de chocolats « cheap »

Que tu aies envie de pimenter tes moments en solo ou de mettre un peu de nouveauté sous la couette à deux, il y a de quoi satisfaire toutes les curiosités. Avec des décomptes de sept, douze ou 24 jours, ces coffrets promettent bien plus qu'une simple surprise quotidienne.

Voici les cinq calendriers de l’avent coquins qui ont retenu notre attention pour les Fêtes 2026. Parce qu’après tout, il n’y a pas que le père Noël qui peut te faire passer une belle nuit.

Calendrier coquin de 7 jours « Romance »

Calendrier coquin de 7 jours \u00ab Romance \u00bb de Lovehoney.

Lovehoney

Le calendrier coquin de 7 jours « Romance » est conçu pour pimenter les rapprochements à deux.

Prix : 159 $

Avec ses sept cases, le calendrier Romance est parfait pour la dernière semaine avant Noël, ou pour pimenter une semaine de congé bien méritée. Il est conçu pour les duos, et sa vedette vaut à elle seule le prix du coffret. Il s’agit du We-Vibe Moxie+ (valeur de 159 $), un vibromasseur discret qui se glisse dans les sous-vêtements. Il offre dix modes de vibration et se contrôle à distance avec une application. Au total, le coffret, qui vaut 367,55 $, mise sur la complicité avec de belles surprises variées.

Buy Now

Calendrier coquin de 12 jours « Indulge »

Calendrier coquin de 12 jours \u00ab Indulge \u00bb de Lovehoney.

Lovehoney

Le calendrier coquin de 12 jours « Indulge » est consacré au plaisir en solo.

Prix : 159 $

Celui-là, c’est le calendrier pour te gâter toi, et seulement toi. Indulge est entièrement consacré au plaisir en solo et à la découverte de soi. La pièce maîtresse est le stimulateur Lovehoney Indulge (valeur de 74,95 $), qui combine stimulation du point G et du clitoris. Il est accompagné d’un mini vibromasseur baguette rechargeable et d’une balle vibrante avec télécommande, livrée avec trois manchons interchangeables. Selon Lovehoney, ces trois jouets valent à eux seuls plus que le calendrier au complet. Les autres cases ne déçoivent pas, avec notamment des boules de Kegel et un baume stimulant au menthol. D’une valeur de 385 $, ce coffret de douze cases te permet de commencer le 13 décembre et de terminer pile le soir du réveillon.

Buy Now

Calendrier coquin de 24 jours « Enjoy »

Bo\u00eete de calendrier de l\u2019avent Lovehoney aux couleurs pastel orn\u00e9e d\u2019un c\u0153ur rose, entour\u00e9e de jouets et d\u2019accessoires pour adultes dispos\u00e9s sur de petites bo\u00eetes num\u00e9rot\u00e9es, sur fond vert : bandeau pour les yeux, corde, plumeau, palette, huile de massage, lubrifiant, d\u00e9 et cartes de jeu.

Lovehoney

Le calendrier Enjoy de Lovehoney renferme 24 surprises coquines.

Prix : 159 $

Ludique et parfait pour une première expérience, Enjoy est l’option la plus abordable pour vivre un décompte complet de 24 jours. La chanteuse britannique Lily Allen l’a choisi pour sa collection « Love, Lily ». Sa vedette est le Womanizer Starlet 3 (valeur de 99 $), un petit stimulateur clitoridien à succion qui tient dans la paume de la main. Il est accompagné d’un mini vibromasseur baguette rechargeable et d’une balle vibrante avec deux manchons. Pour le reste, Enjoy joue la carte de la variété. Un sac de rangement est même inclus pour garder ta nouvelle collection à l’abri des regards. Avec un contenu d’une valeur de 414,85 $, tu ne sauras jamais vraiment à quoi t’attendre en ouvrant la case du jour.

Buy Now

Calendrier coquin de 24 jours pour couples

Calendrier coquin de 24 jours pour couples de Lovehoney.

Lovehoney

Le calendrier de 24 jours pour couples renferme 24 surprises coquines à partager.

Prix : 249 $

Si tu cherches LE calendrier à partager avec ta douce moitié, c’est celui-ci. Ce coffret réunit deux gros noms : le Womanizer Liberty 2 (valeur de 119 $), un stimulateur clitoridien à succion livré avec un étui de voyage, ainsi que le We-Vibe Sync Lite (valeur de 109 $), un vibromasseur pour couples qui se porte pendant la relation intime. Il offre plus de dix modes de vibration et ton ou ta partenaire peut en prendre le contrôle avec une application. Autour de ces deux vedettes, on trouve une balle vibrante avec télécommande et pas moins de huit manchons interchangeables, dont un anneau pénien, un masturbateur et un modèle pour la prostate.

Les curieux et curieuses du BDSM version douce vont aussi y trouver leur compte : menottes pour chevilles et poignets, attaches, palette et bandeau sont de la partie. Le coffret contient même un ornement Womanizer… on te laisse décider s’il finit dans le sapin. Au total, le contenu vaut 742,85 $.

Buy Now

Calendrier coquin de 24 jours « Luxury »

Calendrier coquin de 24 jours \u00ab Luxury \u00bb de Lovehoney.

Lovehoney

Ce coffret luxueux contient une valeur de plus de 1 100 $ de jouets et surprises.

Prix : 459 $

C’est le haut de gamme : le calendrier le plus cher, mais aussi celui dont le contenu a une valeur de plus de 1 100 $. Il renferme trois jouets de marques reconnues, soit le Womanizer Enhance (valeur de 179 $), qui combine vibrations et succion, le We-Vibe Sync Lite (valeur de 109 $) ainsi que l’Arcwave Zing (valeur de 169,95 $), un produit vibrant conçu pour les hommes, avec deux moteurs et dix niveaux d’intensité. Autrement dit, tout le monde y trouve son compte.

Le reste du coffret ne fait pas dans la demi-mesure. On y trouve un mini vibromasseur baguette, une balle vibrante avec six manchons, des boules de Kegel et un gode en verre en forme de canne de bonbon (thème des Fêtes oblige!). Il y a aussi des bas autofixants en dentelle, une chaîne de pinces, une roulette sensorielle, des attaches pour le lit et des menottes. C’est un investissement, mais c’est aussi le genre de coffret qui peut remplacer une bonne partie d’une collection complète.

Buy Now



Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
calendrier de l'aventidées cadeauxnoel 2026
QuébecLifestyleCanada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

6 crédits d’impôt à réclamer d’ici le 1er décembre au Québec pour avoir ton argent d’avance

Mieux vaut l'argent maintenant qu'au printemps prochain. 🤑

Jusqu’à 204 $ attendent des Québécois ce mois-ci avec la PCPH : Voici quand

Un montant qui est toujours le bienvenu!

D'où viennent les pizzas Salvatoré à OD Panama? La production refuse de le dévoiler

Ça fait loin pour une livraison! 🍕🧐

Les cinémas Cineplex offrent des films GRATUITS et des collations à 3 $ ce mois-ci

Au prix que ça coûte d'habitude, profites-en! 🍿🎬

Un nouveau chèque allant jusqu’à 679 $ sera versé aux Canadiens pour l’épicerie en 2027

De quoi bien commencer l'année et te desserrer la ceinture.

Budget fédéral 2026 : Pas de «mesures bonbons» attendues pour les ménages et voici pourquoi

On est loin de l'époque Trudeau et des diverses aides financières. 🫠

19 calendriers de l'avent pour adultes vraiment meilleurs que ceux de chocolats « cheap »

Tu mérites de te gâter avec un calendrier à la hauteur! 😘🔥

Amazon vend un accessoire de Noël noté 4,8/5 et il est à 50 % de rabais

Une trouvaille pour les Fêtes… et le reste de l’année! 🎄

4 prestations et crédits qui seront versés aux célibataires du Québec ce mois-ci

Pas de partenaire pour séparer les factures? Ces dépôts font la job.

Le plus grand Liquidation Marie a ouvert à Saint-Jérôme et la file était énorme (VIDÉO)

La pluie n'a découragé personne! 😲