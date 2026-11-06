5 calendriers de l'avent coquins pour un décompte jusqu'à Noël qui donne chaud
Le chocolat peut attendre. 🌶️🔥
Avouons-le : un petit carré de chocolat par jour, c’est bien mignon, mais disons que ça manque un peu de piquant. Si tu as envie de rendre ton décompte jusqu’à Noël un brin plus caliente cette année, certains calendriers de l’avent pourraient bien te faire rougir (et pas à cause du froid). Jouets coquins, accessoires, jeux et autres petites surprises osées (18 ans +) : derrière chaque case se cache une nouvelle occasion de faire grimper la température, même quand le mercure est en chute libre.
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Que tu aies envie de pimenter tes moments en solo ou de mettre un peu de nouveauté sous la couette à deux, il y a de quoi satisfaire toutes les curiosités. Avec des décomptes de sept, douze ou 24 jours, ces coffrets promettent bien plus qu'une simple surprise quotidienne.
Voici les cinq calendriers de l’avent coquins qui ont retenu notre attention pour les Fêtes 2026. Parce qu’après tout, il n’y a pas que le père Noël qui peut te faire passer une belle nuit.
Calendrier coquin de 7 jours « Romance »
Le calendrier coquin de 7 jours « Romance » est conçu pour pimenter les rapprochements à deux.
Prix : 159 $
Avec ses sept cases, le calendrier Romance est parfait pour la dernière semaine avant Noël, ou pour pimenter une semaine de congé bien méritée. Il est conçu pour les duos, et sa vedette vaut à elle seule le prix du coffret. Il s’agit du We-Vibe Moxie+ (valeur de 159 $), un vibromasseur discret qui se glisse dans les sous-vêtements. Il offre dix modes de vibration et se contrôle à distance avec une application. Au total, le coffret, qui vaut 367,55 $, mise sur la complicité avec de belles surprises variées.
Calendrier coquin de 12 jours « Indulge »
Le calendrier coquin de 12 jours « Indulge » est consacré au plaisir en solo.
Prix : 159 $
Celui-là, c’est le calendrier pour te gâter toi, et seulement toi. Indulge est entièrement consacré au plaisir en solo et à la découverte de soi. La pièce maîtresse est le stimulateur Lovehoney Indulge (valeur de 74,95 $), qui combine stimulation du point G et du clitoris. Il est accompagné d’un mini vibromasseur baguette rechargeable et d’une balle vibrante avec télécommande, livrée avec trois manchons interchangeables. Selon Lovehoney, ces trois jouets valent à eux seuls plus que le calendrier au complet. Les autres cases ne déçoivent pas, avec notamment des boules de Kegel et un baume stimulant au menthol. D’une valeur de 385 $, ce coffret de douze cases te permet de commencer le 13 décembre et de terminer pile le soir du réveillon.
Calendrier coquin de 24 jours « Enjoy »
Le calendrier Enjoy de Lovehoney renferme 24 surprises coquines.
Prix : 159 $
Ludique et parfait pour une première expérience, Enjoy est l’option la plus abordable pour vivre un décompte complet de 24 jours. La chanteuse britannique Lily Allen l’a choisi pour sa collection « Love, Lily ». Sa vedette est le Womanizer Starlet 3 (valeur de 99 $), un petit stimulateur clitoridien à succion qui tient dans la paume de la main. Il est accompagné d’un mini vibromasseur baguette rechargeable et d’une balle vibrante avec deux manchons. Pour le reste, Enjoy joue la carte de la variété. Un sac de rangement est même inclus pour garder ta nouvelle collection à l’abri des regards. Avec un contenu d’une valeur de 414,85 $, tu ne sauras jamais vraiment à quoi t’attendre en ouvrant la case du jour.
Calendrier coquin de 24 jours pour couples
Le calendrier de 24 jours pour couples renferme 24 surprises coquines à partager.
Prix : 249 $
Si tu cherches LE calendrier à partager avec ta douce moitié, c’est celui-ci. Ce coffret réunit deux gros noms : le Womanizer Liberty 2 (valeur de 119 $), un stimulateur clitoridien à succion livré avec un étui de voyage, ainsi que le We-Vibe Sync Lite (valeur de 109 $), un vibromasseur pour couples qui se porte pendant la relation intime. Il offre plus de dix modes de vibration et ton ou ta partenaire peut en prendre le contrôle avec une application. Autour de ces deux vedettes, on trouve une balle vibrante avec télécommande et pas moins de huit manchons interchangeables, dont un anneau pénien, un masturbateur et un modèle pour la prostate.
Les curieux et curieuses du BDSM version douce vont aussi y trouver leur compte : menottes pour chevilles et poignets, attaches, palette et bandeau sont de la partie. Le coffret contient même un ornement Womanizer… on te laisse décider s’il finit dans le sapin. Au total, le contenu vaut 742,85 $.
Calendrier coquin de 24 jours « Luxury »
Ce coffret luxueux contient une valeur de plus de 1 100 $ de jouets et surprises.
Prix : 459 $
C’est le haut de gamme : le calendrier le plus cher, mais aussi celui dont le contenu a une valeur de plus de 1 100 $. Il renferme trois jouets de marques reconnues, soit le Womanizer Enhance (valeur de 179 $), qui combine vibrations et succion, le We-Vibe Sync Lite (valeur de 109 $) ainsi que l’Arcwave Zing (valeur de 169,95 $), un produit vibrant conçu pour les hommes, avec deux moteurs et dix niveaux d’intensité. Autrement dit, tout le monde y trouve son compte.
Le reste du coffret ne fait pas dans la demi-mesure. On y trouve un mini vibromasseur baguette, une balle vibrante avec six manchons, des boules de Kegel et un gode en verre en forme de canne de bonbon (thème des Fêtes oblige!). Il y a aussi des bas autofixants en dentelle, une chaîne de pinces, une roulette sensorielle, des attaches pour le lit et des menottes. C’est un investissement, mais c’est aussi le genre de coffret qui peut remplacer une bonne partie d’une collection complète.
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