Les prévisions météo de décembre au Québec sont sorties et voici à quoi t'attendre pour Noël
Le temps des Fêtes risque d’être mouvementé, et pas juste dans ta famille. ❄️
Les sapins s'illuminent dans les vitrines, les partys de bureau se planifient et ta liste de cadeaux s'allonge. Avant d'organiser tes déplacements des Fêtes, tu voudras sûrement savoir ce que décembre te réserve côté météo au Québec. Les prévisions météorologiques des almanachs pour le dernier mois de 2026 donnent déjà un bon aperçu, et disons que ta pelle ne devrait pas rester au cabanon bien longtemps.
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L'édition canadienne 2027 de l'Old Farmer's Almanac consacre une page complète au sud du Québec, avec des prévisions découpées période par période. Malgré son nom, cette région ratisse large : elle couvre toute la portion sud de la province, de l’Abitibi jusqu’à la Basse-Côte-Nord, et déborde même dans l’est de l’Ontario, jusqu’à Ottawa et Kingston.
La tendance qui s'en dégage : un mois plus doux que d'habitude, mais ponctué de froid et de neige, surtout dans sa deuxième moitié. Le Farmers' Almanac, une publication distincte, va dans le même sens pour l'hiver au Québec : un début de saison changeant, où la neige gagnerait du terrain au fil des semaines.
Ces almanachs ne te diront pas quel temps il fera un jeudi précis. Ils dégagent plutôt de grandes tendances à l'aide de leurs propres méthodes. Voici ce qui se dessine pour décembre.
Est-ce que décembre sera froid cette année au Québec?
Pas autant que d'habitude, selon l'Old Farmer's Almanac. La température moyenne du mois tournerait autour de -2 °C dans le sud de la province, soit trois degrés au-dessus de la normale.
Côté précipitations, l'almanach prévoit environ 70 millimètres, dix de moins que la moyenne. Il s'agit du total de pluie et de neige combinées, ce qui n'empêcherait pas quelques bonnes bordées. D'ailleurs, l'almanach place la période allant de la mi-décembre à la fin du mois parmi les plus neigeuses de tout l'hiver.
À quoi ressemblerait le mois, période par période?
Le mois commencerait dans la grisaille. Après une fin novembre déjà marquée par un mélange de pluie et de neige, les cinq premiers jours de décembre resteraient sur la même lancée : des averses mixtes, sous des températures douces pour la saison.
Le portrait changerait à partir du 6 décembre. Jusqu'au 14, l'almanach annonce le retour du froid, avec des périodes de neige dans l'est du territoire et des averses de neige plus passagères dans l'ouest. C'est le moment où l'hiver ferait sa vraie entrée, soit environ deux semaines avant le début officiel de la saison, le 21 décembre.
Du 15 au 26, la neige s'installerait pour de bon, malgré un mercure plus clément. Enfin, la dernière semaine de l'année ramènerait un temps plus froid, avec un mélange de pluie et de neige du 27 au 31 décembre.
Est-ce qu'on aura de la neige à Noël?
Si les prévisions de l'Old Farmer's Almanac se concrétisent, il y a de bonnes chances que tes décorations extérieures soient saupoudrées de blanc. Le réveillon et la journée de Noël tombent en plein dans la fenêtre du 15 au 26 décembre, marquée par des périodes de neige.
Les festivités du jour de l'An, elles, s'annoncent plus compliquées. Avec de la pluie et de la neige sous des températures froides en fin de mois, mieux vaut prévoir un peu plus de temps si tu dois prendre la route pour le réveillon du 31.
Que prévoit le Farmers' Almanac pour décembre?
Le Farmers' Almanac, qui regroupe le Québec et les Maritimes dans une même région, propose aussi un découpage du mois dans ses prévisions. Une bonne partie de ses périodes vise surtout le centre et le nord de la province, mais quelques tendances concernent directement le sud.
Le mois commencerait avec des flocons dans le centre du Québec, puis la neige et le vent s'intensifieraient dans le centre et le nord à partir du 8. Le froid gagnerait du terrain du 12 au 15, avec des averses de neige à l'intérieur des terres et des vents glacials en Gaspésie, avant quelques jours froids et secs du 16 au 19 dans la plupart des régions.
C'est à l'approche des Fêtes que les deux almanachs se distinguent. Le Farmers' Almanac prévoit un bref redoux du 20 au 23, avec un retour de la pluie dans le sud du Québec, alors que l'Old Farmer's Almanac voit plutôt de la neige sous un temps doux. Les deux s'entendent toutefois sur Noël : le Farmers' Almanac évoque même une possible tempête, avec d'importantes chutes de neige au Québec du 24 au 27.
La fin de l'année resterait froide et instable, avec des bourrasques de neige à l'intérieur des terres et un possible mélange de précipitations verglaçantes dans le sud du Québec du 28 au 31.
Avant que la première vraie bordée ne tombe, rappelle-toi que les pneus d’hiver deviennent obligatoires au Québec dès le 1er décembre, et ce, jusqu’au 15 mars.
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