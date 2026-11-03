7 voyages tout inclus de 1 339 à 1 569$ au départ de Montréal pour fuir le froid avant Noël

Allô le soleil! ☀️

Piscine bordée de palmiers et bar au toit de paille du Hacienda Buenaventura Hotel & Mexican Charm à Puerto Vallarta au Mexique.
Le Hacienda Buenaventura Hotel & Mexican Charm, à Puerto Vallarta.
Transat
Éditrice Junior

Novembre qui s’étire, la slush qui s’installe et les journées qui finissent avant le souper… Disons qu’on a connu mieux comme ambiance! Si tu rêves de troquer ton manteau d’hiver pour un maillot avant le rush des Fêtes, c’est le moment parfait pour partir. Entre la fin novembre et la mi-décembre, les prix restent plus doux qu’en pleine période des vacances, et les plages sont souvent moins bondées.

À lire également : Cette ville peu connue en République dominicaine est un vrai coin de paradis à découvrir

On a déniché sept forfaits tout inclus au départ de Montréal, de 1 339 à 1 569 $ par personne, pour aller faire le plein de soleil au Mexique et en République dominicaine. Puerto Vallarta, Riviera Maya, Punta Cana, Puerto Plata… Il y en a pour tous les goûts!

Mazatlán - Mexique

Piscine du Star Palace Beach Hotel face \u00e0 la plage de Mazatl\u00e1n au Mexique.

Le Star Palace Beach Hotel, dans la zone dorée de Mazatlán au Mexique.

Sunwing

Hôtel : Star Palace Beach Hotel (⭐⭐⭐½)

Prix : 1 455 $ par adulte en occupation double

Date : Du 15 au 22 décembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Si ton plan pour décembre, c’est d’échanger ta tuque contre un chapeau de soleil, Mazatlán risque de te faire de l’œil. Perché sur une colline au cœur de la Zona Dorada (le principal quartier touristique), le Star Palace Beach Hotel a ce petit côté intime qu’on ne retrouve pas dans les mégacomplexes. Au programme : piscine chauffée, deux jacuzzis et plage de sable doré à deux pas. Envie de bouger? Cours de salsa, cours de cuisine mexicaine et dégustations de téquila t’attendent, et les droits de jeu au golf Marina Mazatlán sont gratuits. Le soir, le Pacifica te sert ses plats terre et mer presque les pieds dans le sable. Disons que c’est pas mal mieux que de pelleter ton entrée!

C’est ici pour réserver

Puerto Plata - République dominicaine

Piscines aux allures de lagon et bar du Cofresi Palm Beach Resort and Spa \u00e0 Puerto Plata en R\u00e9publique dominicaine.

Les piscines du Cofresi Palm Beach Resort and Spa à Puerto Plata.

Sunwing

Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐⭐⭐½)

Prix : 1 365 $ par adulte en occupation double

Date : Du 24 novembre au 1er décembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Imagine-toi siroter un cocktail sans même sortir de la piscine. Au Aqua, l’un des bars du Cofresi Palm Beach Resort and Spa, c’est littéralement possible. Ici, les piscines aux allures de lagon donnent envie d'y passer la journée, et les options pour manger sont si nombreuses que tu risques de manquer de soupers pour toutes les essayer : grilladerie brésilienne au Rodizio, thaï au Moomtaz, italien au Bellini ou fusion asiatique à l’Indochine. Les familles peuvent profiter du miniclub, de la minidisco et même d'un club pour les ados de 13 à 17 ans. Il ne manque donc pas de choses à faire pour occuper une semaine de vacances.

C’est ici pour réserver

Puerto Vallarta - Mexique

Piscine bord\u00e9e de palmiers et bar au toit de paille du Hacienda Buenaventura Hotel & Mexican Charm \u00e0 Puerto Vallarta au Mexique.

Le Hacienda Buenaventura Hotel & Mexican Charm, à Puerto Vallarta.

Transat

Hôtel : Hacienda Buenaventura Hotel & Mexican Charm (⭐⭐⭐)

Prix : 1 489 $ par adulte en occupation double

Date : Du 26 novembre au 3 décembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Envie d’un hôtel qui a plus de cachet qu’un gros complexe en béton? Le Hacienda Buenaventura a tout d’une vraie hacienda mexicaine : arches de brique, fontaine en cascade, palmiers et jardins tropicaux. Sa grande piscine, où trône un bar coiffé d’un immense toit de paille, est l’endroit parfait pour passer l’après-midi un cocktail à la main. L’hôtel n’est pas directement sur la plage, mais elle se trouve à environ cinq minutes de marche, et une navette t’y conduit tous les jours de 9 h à 18 h. Côté bouffe, les trois restaurants misent sur la cuisine mexicaine et internationale. Et grâce au club pour enfants, les parents peuvent eux aussi décrocher un peu!

C’est ici pour réserver

Sosúa - République dominicaine

Piscine bord\u00e9e de palmiers devant les b\u00e2timents blancs du Casa Marina Sosua Trademark by Wyndham \u00e0 Sos\u00faa en R\u00e9publique dominicaine.

La piscine du Casa Marina Sosua, à Sosúa en République dominicaine.

Sunwing

Hôtel : Casa Marina Sosua Trademark by Wyndham (⭐⭐⭐½)

Prix : 1 425 $ par adulte en occupation double

Date : Du 10 au 17 décembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Situé à Sosúa, à quelques minutes de Puerto Plata, cet hôtel donne directement sur un récif idéal pour la plongée avec tuba. Après ta séance d’exploration, direction la grande piscine pour sécher au soleil. Pour souper, le Sea Scape mise sur les fruits de mer face à la plage, tandis que le Luiggi et El Paso servent leurs plats italiens et mexicains avec vue sur le récif. Les adultes ont même leur propre bar, l’Over 18. Et le petit bonus qui fait toute la différence : dans certaines chambres, les enfants séjournent et mangent gratuitement.

C’est ici pour réserver

Punta Cana - République dominicaine

Vue a\u00e9rienne de la plage, des piscines et des b\u00e2timents du Vik Hotel Arena Blanca \u00e0 Punta Cana en R\u00e9publique dominicaine.

Le Vik Hotel Arena Blanca, les pieds dans le sable à Punta Cana.

Transat

Hôtel : Vik Hotel Arena Blanca (⭐⭐⭐½)

Prix : 1 339 $ par adulte en occupation double

Date : Du 1er au 8 décembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Ici, pas besoin de traverser un labyrinthe de bâtiments pour aller à la plage. Le Vik Hotel Arena Blanca a une taille humaine : tout est à distance de marche, du lobby aux restos en passant par l’immense piscine d’eau douce de près de 1 900 mètres carrés. Et la mer? Elle est juste là, avec son sable blanc et ses palmiers qui font de l’ombre aux chaises longues. Si t’as envie de voir ce qui se passe sous l’eau, le centre de plongée certifié PADI sur place peut t’initier (des frais peuvent s’appliquer). Les plus petits ont leur propre piscine, et chaque chambre a un balcon pour ton café du matin. Bref, tu risques de te sentir en vacances dès que tu poses ta valise.

C’est ici pour réserver

Riviera Maya - Mexique

Piscine bord\u00e9e de chaises longues et de palmiers face \u00e0 la mer au BlueBay Grand Esmeralda dans la Riviera Maya au Mexique.

Le BlueBay Grand Esmeralda, près de Playa del Carmen dans la Riviera Maya.

Transat

Hôtel : BlueBay Grand Esmeralda (⭐⭐⭐⭐)

Prix : 1 549 $ par adulte en occupation double

Date : Du 4 au 11 décembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Niché entre la jungle, la mangrove et une plage de sable blanc, ce gros complexe de près de 980 chambres a de quoi occuper toute la gang. Avec trois piscines, neuf restaurants et six bars, la routine n’a pas vraiment le temps de s’installer. Les enfants ont leur miniclub, et un spa (en supplément) t’attend si tu as besoin d’une vraie pause. Et si l’envie de magasiner te prend, la célèbre 5e Avenue de Playa del Carmen est à une quinzaine de minutes.

C’est ici pour réserver

Juan Dolio - République dominicaine 

Vue a\u00e9rienne de la plage, des piscines et des b\u00e2timents aux toits verts du Coral Costa Caribe \u00e0 Juan Dolio en R\u00e9publique dominicaine.

Le Coral Costa Caribe, sur la plage de Juan Dolio près de Santo Domingo.

Transat

Hôtel : Coral Costa Caribe (⭐⭐⭐⭐)

Prix : 1 569 $ par adulte en occupation double

Date : Du 1er au 8 décembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Tu veux du sable blanc ET une dose de culture? Le Coral Costa Caribe se trouve à Juan Dolio, sur la côte sud, à environ une heure de la Zone coloniale de Santo Domingo, le plus ancien quartier colonial des Amériques (parfait pour une petite escapade d’une journée). À l’hôtel, l’ambiance est festive et décontractée. La plage, protégée par une digue, offre une eau calme, et les boissons et collations sont servies jour et nuit. Les enfants de quatre à douze ans ont même leur propre club. Bref, ça plaît autant aux familles qu’aux gangs d’ami.e.s.

C’est ici pour réserver

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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