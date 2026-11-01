On a « stalké » Alexis d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir
Il a gagné beaucoup d'abonnés depuis son arrivée à OD!
Depuis le début de la saison, les gars d’Occupation Double font réagir pour de nombreuses raisons, et Alexis Bureau fait partie de ceux qui ont surpris le public. Derrière ses blagues et son énergie qui déborde, le candidat de 28 ans a aussi montré un côté plus sensible, notamment lors de son coming out, ce qui lui a permis de gagner la sympathie de bien des fans. Sa relation avec Juliette y est aussi pour quelque chose : leur couple fait fondre les adeptes de l’émission semaine après semaine, et plusieurs se demandent déjà jusqu’où ces deux-là iront dans l’aventure.
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Pour mieux connaître le gars derrière le comique, voici sept choses à savoir sur ce candidat qui est de plus en plus populaire auprès des téléspectatrices et téléspectateurs.
Il travaille dans la construction
Dans la vie, Alexis est chargé de projet en construction. Selon son profil Facebook, il a déjà occupé un poste de gérant de projet chez Groupe Surmesure, une entreprise montréalaise qui se spécialise dans les systèmes intérieurs pour des bâtiments commerciaux et institutionnels.
Il a étudié dans une école de mécanique
Avant de se retrouver dans le monde de la construction, Alexis a fréquenté l’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal, un établissement spécialisé dans la formation en mécanique. Pour un amateur de motocross, ce parcours est plutôt pertinent.
Il est né à la frontière de deux signes astrologiques
Dans une publication Facebook partagée le 21 mars 2025, Alexis remerciait les gens qui lui avaient souhaité bonne fête la veille. Son anniversaire tomberait donc le 20 mars, une date qui se trouve pile à la frontière entre le signe des Poissons et celui du Bélier.
Le changement de signe suit l’équinoxe du printemps, dont l’heure varie d’une année à l’autre. Comme il a 28 ans, Alexis serait né en 1998. Cette année-là, le Soleil est entré dans le Bélier le 20 mars vers 14 h 55, heure du Québec. S’il est né avant, c’est un Poissons; s’il est né après, c’est plutôt un Bélier!
Avis aux personnes qui croient à l’astrologie : seule son heure de naissance pourrait trancher.
Il représente la Rive-Sud
Le candidat est originaire de Varennes, une ville de la Montérégie située sur la Rive-Sud de Montréal, au bord du fleuve Saint-Laurent. Si tu habites dans le coin, tu l’as peut-être déjà croisé!
Il ne tient pas en place
Alexis cumule les activités physiques, et pas les plus tranquilles : motocross, surf, volleyball et course à pied font tous partie de sa routine sur les réseaux sociaux. Entre les pistes de terre battue et les vagues, on comprend vite qu’il aime les sensations fortes.
Il a un cœur de cowboy
Côté musique, Alexis a un faible pour le country, ou du moins pour les festivals qui mettent ce genre de l'avant. Sur ses réseaux sociaux, il s’est montré à au moins deux festivals country ces dernières années, soit le Festival Western de St-Tite et LASSO Montréal.
Sa communauté Instagram grandit
Le profil Instagram d'Alexis d'OD Panama a gagné en abonnement depuis le début de l'aventure.
alexis.od_officiel | Instagram
Le 19 août dernier, peu après l'annonce de son entrée dans l'aventure, le compte @alexis.od_officiel comptait 1 062 abonnés. Aujourd’hui? Plus de 27 600 personnes font partie de sa communauté en date du 30 octobre, soit plus de 25 fois plus qu'à ses débuts. Avec sa belle vulnérabilité et son couple adorable avec Juliette, il ne passe pas inaperçu!