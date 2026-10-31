J'ai essayé ce brunch à volonté à 55 $ à Montréal et j'en rêve encore
Le seul problème : impossible de goûter à tout. 🤤🥞 🍳
Quand on pense à un brunch à volonté, on imagine généralement des œufs, du bacon, des patates déjeuner et quelques viennoiseries. Mais certains établissements poussent l'expérience beaucoup plus loin, et c'est exactement ce que propose le restaurant Lloyd, niché dans le Marriott Château Champlain, au centre-ville de Montréal. Et non, tu n'as pas besoin de séjourner à l'hôtel pour en profiter!
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Avec ses créations dignes d'un restaurant gastronomique qui varient au gré des inspirations du chef, ce brunch réserve bien des surprises. Au point où les œufs bénédictine sur gaufres, qui semblaient pourtant être une excellente raison de s'y rendre, passent presque au second plan.
À 55 $ par personne, ce n'est certainement pas le déjeuner le plus abordable en ville. Mais après avoir testé une bonne partie du buffet, est-ce que l'expérience justifie réellement la facture? Je me suis sacrifiée (qu'est-ce que je ne ferais pas pour notre lectorat) et je te dis tout!
Les alcôves intimes et l'impressionnant comptoir de pâtisseries du restaurant Lloyd à Montréal.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Dès qu'on met les pieds au Lloyd, on tombe sous le charme de son décor élégant et de son ambiance chaleureuse, à la fois calme et étonnamment intime. On est loin du bruit qu'on associe souvent aux brunchs populaires en ville, surtout lorsqu'il s'agit de buffets à volonté. Et c'est justement l'un des détails qui font toute la différence : le buffet est aménagé dans une pièce à part, ce qui permet de profiter de son repas et de la bonne compagnie sans les allées et venues constantes autour des tables et le brouhaha que ça crée.
Autre coup de cœur : certaines tables sont nichées dans de jolies alcôves arrondies, avec de grandes banquettes enveloppantes qui donnent presque l'impression d'avoir son coin privé. C'est le genre d'endroit où on a envie de prendre son temps, que ce soit pour un brunch romantique à deux ou une sortie en famille.
Trois immenses comptoirs et presque trop de choix
Trois immenses comptoirs sont remplis de délices sucrés et salés. Claudia Chrétien | Narcity Québec
Le véritable spectacle commence devant les trois immenses comptoirs débordant de nourriture, où les classiques du déjeuner côtoient des créations plus recherchées. Entre les plats chauds et froids, les viennoiseries et la généreuse sélection de desserts, difficile de savoir où donner de la tête!
Le plus grand défi est de décider quoi mettre dans sa première assiette, tellement tout donne envie!
Un aperçu des nombreuses créations gourmandes proposées au brunch à volonté du Lloyd. Des plats raffinés aux classiques du déjeuner, il y en a pour tous les goûts!Claudia Chrétien | Narcity Québec
Parmi les plus belles découvertes, les pâtes crémeuses au parmesan, aux champignons rôtis et aux noisettes torréfiées, couronnées d'un œuf poché, ont été mon plus gros coup de cœur. Qui aurait cru que des pâtes deviendraient la vedette d'un brunch?
La compétition est toutefois féroce! Le jambon glacé aux agrumes et au balsamique et le poulet karaage croustillant à la crème miso-sésame réservent chacun de délicieuses surprises. Côté viandes, le contre-filet grillé à la salsa verde est particulièrement tendre, au point de se couper facilement sans couteau à steak. Le smoked meat montréalais, servi en épaisses tranches bien juteuses, mérite lui aussi une mention spéciale.
À cela s’ajoute une généreuse sélection de charcuteries, de fromages, de salades et de wraps.
Les classiques du déjeuner ont aussi leur place
Œufs brouillés, bacon, patates, bagels au saumon fumé et œufs bénédictine sont au rendez-vous pour combler les envies de déjeuner traditionnel.
Des classiques sucrés du déjeuner aux pâtisseries raffinées, le buffet du Lloyd a de quoi combler toutes les envies gourmandes!Claudia Chrétien | Narcity Québec
Une montagne de macarons et des desserts irrésistibles
Si tu as la dent sucrée, garde-toi un peu de place pour les desserts, parce que le choix ne manque pas. Difficile de passer à côté de l'immense tour de macarons : ceux-ci sont moelleux à l'intérieur et explosent de saveur.
Il y a aussi une panoplie d'autres pâtisseries. D'ailleurs, malgré la formule buffet, les desserts étaient frais et n'avaient pas cette texture un peu sèche qu'on trouve parfois dans ce type de brunch.
Il y a même un petit bar à bonbons pour les personnes qui préfèrent les jujubes aux pâtisseries. Est-ce nécessaire dans un buffet brunch? Pas vraiment. Est-ce qu'on risque d'en prendre une poignée quand même? Absolument. Une touche amusante qui contraste joliment avec le raffinement de l'endroit.
Des mimosas à volonté pour accompagner ton festin
Le prix de 55 $ comprend notamment le café filtre et les jus disponibles au buffet, dont un délicieux jus vert.
Si tu fais partie de la team « un brunch, ça vient avec un mimosa », sache qu'il est possible d'opter pour la formule à volonté, moyennant un supplément de 40 $ par personne.
Entre les pâtisseries gourmandes et le bar à bonbons, difficile de résister à l'envie de remplir son assiette de petites douceurs!Claudia Chrétien | Narcity Québec
Est-ce que ce brunch vaut réellement les 55 $?
On va se le dire, à 55 $ par personne, ce n'est pas le genre de brunch qu'on s'offre tous les dimanches. Mais si tu cherches un endroit pour te gâter à l'occasion, que ce soit pour un anniversaire, une sortie en amoureux ou simplement parce que tu as envie d'un brunch qui sort de l'ordinaire, le Lloyd vaut le détour et chaque dollar.
Ce qui m'a particulièrement plu, c'est qu'on ne mise pas uniquement sur la quantité, comme c'est parfois le cas dans les buffets à volonté. Le choix est impressionnant, oui, mais la qualité est aussi au rendez-vous, autant du côté des plats salés que des desserts. Et surtout, on peut prendre son temps sans avoir l'impression d'être dans une cafétéria bondée.
Mon seul regret? Ne pas avoir eu assez de place dans mon estomac pour goûter à tout!
Que ce soit pour une sortie romantique ou un repas avec tes proches, l'endroit a tout pour plaire. Une expérience qui s'est hissée parmi les brunchs favoris à Montréal et qui donne déjà envie d'y retourner pour explorer ce qui n'a pas pu être goûté la première fois.
Brunch à volonté au Lloyd
Prix : 55 $ par adulte. Mimosas à volonté pour 40 $ supplémentaires. Gratuit pour les enfants de 3 ans et moins, 27,50 $ pour les enfants de 4 à 12 ans.
Quand : Les samedis et dimanches, de 11 h 30 à 15 h. Réservations entre 11 h 30 et 14 h.
Adresse : 1050, rue De la Gauchetière O., Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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