Ce resto « apportez votre vin » à Montréal fait des soirées raclette à volonté

La « date » parfaite pour les fans de fromage!

Une assiette de raclette. Droite : Un plat avec du fromage fondu.

Tu peux manger de la raclette à volonté dans un restaurant à Montréal.

@laraclette_mtl | Instagram, @mariannes_cheesepulls | Instagram
Éditrice Junior

On a trois mots pour les fans de fromage fondant : raclette à volonté. Quand les températures commencent à baisser, les repas réconfortants reprennent leur place dans nos habitudes. Soupes bien chaudes, bons petits plats maison, fondues et raclettes sont souvent au menu. Et si ton bonheur passe par une généreuse portion de fromage fondu qui recouvre des pommes de terre, des charcuteries et d'autres accompagnements, sache qu'un restaurant à Montréal te propose justement d'en manger autant que tu veux.

À lire également : 8 des meilleurs restos « à volonté » à Montréal qui ne sont pas des buffets

Alors, si tu adores les sorties au resto, mais que tu aimes encore plus éviter la vaisselle après un gros repas, tu pourrais réserver l'un de tes dimanches pour découvrir La Raclette. Situé sur le Plateau-Mont-Royal, cet établissement ouvert depuis 1985 se spécialise dans les saveurs européennes, particulièrement les plats d'inspiration suisse.

C'est donc tous les dimanches que tu peux te rendre sur place afin de profiter d'un souper raclette à volonté pour 45 $ par personne. Pour les enfants de dix ans et moins, le prix est plutôt de 27 $.

Le repas commence avec un potage, avant de passer aux choses sérieuses : une assiette de charcuteries accompagnée de pommes de terre, de légumes, de cornichons et de salade. La vedette du repas reste évidemment le fromage à raclette, servi bien chaud et coulant, à volonté. Une option végétarienne est également offerte.

Autre détail intéressant : La Raclette est un restaurant « apportez votre vin ». Tu peux donc arriver avec ta bouteille préférée pour accompagner ton festin.

Il faut toutefois savoir que chaque table dispose de deux heures pour profiter de son repas. La formule est offerte uniquement sur place, les dimanches, alors que le restaurant accueille sa clientèle de 17 h 30 à 21 h.

Bref, que ce soit pour un souper en amoureux ou une soirée avec tes personnes préférées, c'est une bonne excuse pour sortir manger du fromage fondu cet automne. Comme cette offre est proposée pour une durée limitée, n'attends pas trop avant de réserver.

Dimanche raclette à volonté au restaurant La Raclette

Prix : 45 $ par personne ou 27 $ pour les enfants de dix ans et moins

Quand : Tous les dimanches, pour un temps limité, de 17 h 30 à 21 h

Adresse : La Raclette – 1059, rue Gilford, Montréal, QC

Site Internet du restaurant La Raclette

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
restaurant à volonté bucket list de narcity restaurants à montréal
Montréal Manger et Sortir Canada Manger et Sortir Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Vacances de la construction : 11 activités entre 0 $ et 34 $ pour avoir du fun à Montréal

Il annonce 100 % de chances de t’amuser!

9 des meilleurs restaurants apportez votre vin sur la Rive-Sud de Montréal

Une bonne bouffe et ta bouteille de vin préférée = le rêve.

9 activités à Montréal pour t'amuser avec tes personnes préfs le dernier week-end de mai

Profite de ta fin de semaine à fond!

9 restaurants incognitos à Montréal qui ne sont vraiment pas chers

À ce prix-là, pas besoin de te priver pour aller au resto!

Les services secrets recrutent des employés au Québec qui parlent l'une de ces 6 langues

Ça peut payer jusqu’à près de 121 000 $ par année! 🤑

Certains Québécois peuvent se faire rembourser leur déneigement : Voici qui et comment

En plus de ne pas avoir à pelleter, t'as pas à payer en totalité! 🤑

5 clubs libertins et saunas pour adultes à Montréal qui pourraient piquer ta curiosité

Quand on dit que Montréal a toute une scène nocturne... 🌶️

14 des meilleures trouvailles et nouveautés à petit prix chez Tigre Géant ce mois-ci

Le tapis « Here for the tea » est vraiment un 10/10! 😍😍😍

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 680 $ par enfant arrivent cette semaine

Juste à temps pour payer un beau costume d'Halloween. 🎃

Tragédie à la base militaire de Wainwright en Alberta : Voici les derniers développements

4 soldats sont morts et 39 autres ont été blessés.

TLMEP : Mathieu Lacombe de la CAQ explique sans gêne pourquoi il était au party du PQ

« Que diantre câlissiez-vous là? », a demandé Guy A. Lepage.

« OD Tentations au soleil » interrompu : Maripier Morin fait le point sur la situation

« C’est un événement extrêmement traumatique. »

Quel est le salaire d’un frigoriste en construction en 2026? Voici combien ça gagne

Avec toutes les thermopompes à installer, les frigoristes ont la cote. Et leur salaire aussi. 👀

9 restaurants incognitos à Montréal qui ne sont vraiment pas chers

À ce prix-là, pas besoin de te priver pour aller au resto!