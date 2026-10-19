Ce resto « apportez votre vin » à Montréal fait des soirées raclette à volonté
La « date » parfaite pour les fans de fromage!
On a trois mots pour les fans de fromage fondant : raclette à volonté. Quand les températures commencent à baisser, les repas réconfortants reprennent leur place dans nos habitudes. Soupes bien chaudes, bons petits plats maison, fondues et raclettes sont souvent au menu. Et si ton bonheur passe par une généreuse portion de fromage fondu qui recouvre des pommes de terre, des charcuteries et d'autres accompagnements, sache qu'un restaurant à Montréal te propose justement d'en manger autant que tu veux.
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Alors, si tu adores les sorties au resto, mais que tu aimes encore plus éviter la vaisselle après un gros repas, tu pourrais réserver l'un de tes dimanches pour découvrir La Raclette. Situé sur le Plateau-Mont-Royal, cet établissement ouvert depuis 1985 se spécialise dans les saveurs européennes, particulièrement les plats d'inspiration suisse.
C'est donc tous les dimanches que tu peux te rendre sur place afin de profiter d'un souper raclette à volonté pour 45 $ par personne. Pour les enfants de dix ans et moins, le prix est plutôt de 27 $.
Le repas commence avec un potage, avant de passer aux choses sérieuses : une assiette de charcuteries accompagnée de pommes de terre, de légumes, de cornichons et de salade. La vedette du repas reste évidemment le fromage à raclette, servi bien chaud et coulant, à volonté. Une option végétarienne est également offerte.
Autre détail intéressant : La Raclette est un restaurant « apportez votre vin ». Tu peux donc arriver avec ta bouteille préférée pour accompagner ton festin.
Il faut toutefois savoir que chaque table dispose de deux heures pour profiter de son repas. La formule est offerte uniquement sur place, les dimanches, alors que le restaurant accueille sa clientèle de 17 h 30 à 21 h.Bref, que ce soit pour un souper en amoureux ou une soirée avec tes personnes préférées, c'est une bonne excuse pour sortir manger du fromage fondu cet automne. Comme cette offre est proposée pour une durée limitée, n'attends pas trop avant de réserver.
Dimanche raclette à volonté au restaurant La Raclette
Prix : 45 $ par personne ou 27 $ pour les enfants de dix ans et moins
Quand : Tous les dimanches, pour un temps limité, de 17 h 30 à 21 h
Adresse : La Raclette – 1059, rue Gilford, Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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