Ce bar de Montréal est LE « spot » pour les adeptes de vins et de fromages bien fondants
Fromages d'ici, charcuteries, grilled cheese, soupe à l’oignon gratinée et bien plus!
Que tu sois à la recherche du parfait lieu de rencontre pour un petit 5 à 7, ou pour satisfaire ton amour des soirées vins et fromages, une adresse à Montréal est tout indiquée. Du mardi au samedi, tu peux te présenter au Psy Bar sur la rue Saint-Denis pour te régaler de toutes sortes de recettes fromagées accompagnées de vins importés, et ce, « jusqu'à tard ».
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Niché dans le Quartier latin, ce resto t'invite à passer un bon moment avec un verre à la main dans une ambiance bohème et feutrée, et à découvrir une panoplie de saveurs de grilled cheese décadentes, en plus de te permettre de créer ton propre plateau gourmand.
Se présentant comme le premier bar à vins et fromages à Montréal, l'endroit offre des délices comme de la soupe à l'oignon gratinée au cheddar vieilli et à la bière rousse boréale (10 $ pour une petite, 15 $ pour une moyenne) et de la fondue, dont une version Petit Normand cuite au four avec miel, thym et huile d'olive (39,50 $) ou encore la fondue de Martine, plus généreuse, servie avec prosciutto et chutney maison (59,50 $).
Mais ce sont surtout les grilled cheese qui volent la vedette. Tu peux les personnaliser avec une impressionnante sélection de fromages québécois comme le Louis d’Or, le Cheddar 2 ans, le Bleu d’Élizabeth ou encore le Pied de Vent, avec des prix variant généralement entre 9,50 $ et 18 $. Il est même possible d’ajouter un saucisson pour accompagner le tout.
À l’heure du 5 à 7, des plateaux dégustation sont aussi proposés, avec plus de 30 fromages et charcuteries du terroir, des amuse-bouches maison et des mini grilled cheese. Tu peux composer ta planche selon ton appétit, avec des options allant de trois choix pour 29 $ jusqu’à neuf choix pour 73 $, ou encore opter pour une version plus généreuse à dix choix à 79 $.
Pour accompagner le tout, la carte propose des vins biologiques ou nature, des bières Boréale, des cocktails et d’autres boissons pour décrocher en douceur, tout en satisfaisant ton envie de fromage.
Le Psy Bar
Prix : 10 $ à 79 $ par plat/plateau
Type de bouffe : Fromage et charcuterie du terroir
Adresse : 2073, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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