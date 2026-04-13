Ce bar de Montréal est LE « spot » pour les adeptes de vins et de fromages bien fondants

Fromages d'ici, charcuteries, grilled cheese, soupe à l’oignon gratinée et bien plus!

Une personne sur une terrasse avec un verre de vin à la main. Droite : Un fromage fondant.

Où manger à Montréal : Ce bar est parfait pour les fans de vins et fromages.

@lepsybar | Instagram
Éditrice Junior

Que tu sois à la recherche du parfait lieu de rencontre pour un petit 5 à 7, ou pour satisfaire ton amour des soirées vins et fromages, une adresse à Montréal est tout indiquée. Du mardi au samedi, tu peux te présenter au Psy Bar sur la rue Saint-Denis pour te régaler de toutes sortes de recettes fromagées accompagnées de vins importés, et ce, « jusqu'à tard ».

À lire également : 9 des restos les plus « overrated » à Montréal et où aller manger à la place

Niché dans le Quartier latin, ce resto t'invite à passer un bon moment avec un verre à la main dans une ambiance bohème et feutrée, et à découvrir une panoplie de saveurs de grilled cheese décadentes, en plus de te permettre de créer ton propre plateau gourmand.

Se présentant comme le premier bar à vins et fromages à Montréal, l'endroit offre des délices comme de la soupe à l'oignon gratinée au cheddar vieilli et à la bière rousse boréale (10 $ pour une petite, 15 $ pour une moyenne) et de la fondue, dont une version Petit Normand cuite au four avec miel, thym et huile d'olive (39,50 $) ou encore la fondue de Martine, plus généreuse, servie avec prosciutto et chutney maison (59,50 $).

Mais ce sont surtout les grilled cheese qui volent la vedette. Tu peux les personnaliser avec une impressionnante sélection de fromages québécois comme le Louis d’Or, le Cheddar 2 ans, le Bleu d’Élizabeth ou encore le Pied de Vent, avec des prix variant généralement entre 9,50 $ et 18 $. Il est même possible d’ajouter un saucisson pour accompagner le tout.

À l’heure du 5 à 7, des plateaux dégustation sont aussi proposés, avec plus de 30 fromages et charcuteries du terroir, des amuse-bouches maison et des mini grilled cheese. Tu peux composer ta planche selon ton appétit, avec des options allant de trois choix pour 29 $ jusqu’à neuf choix pour 73 $, ou encore opter pour une version plus généreuse à dix choix à 79 $.

Pour accompagner le tout, la carte propose des vins biologiques ou nature, des bières Boréale, des cocktails et d’autres boissons pour décrocher en douceur, tout en satisfaisant ton envie de fromage.

Le Psy Bar

Prix : 10 $ à 79 $ par plat/plateau

Type de bouffe : Fromage et charcuterie du terroir

Adresse : 2073, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Site Internet de Le Psy Bar

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
restaurants à montréal bar à vin bucket list de narcity ou manger à montréal fromage québécois
Montréal Manger et Sortir Canada Manger et Sortir Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jusqu'à 200 $ versés cette semaine à certains Québécois grâce à cette prestation fédérale

C'est au moins de quoi payer une épicerie! 🙌

Ce produit de beauté populaire est 40 % moins cher chez Costco qu'en pharmacie

Attention aux fans de maquillage!

Cette friperie près de Montréal vend ses vêtements 0,50 $ à 2 $ : voici mes trouvailles

Il y a plusieurs morceaux de vêtements qui valent des centaines de dollars. 😍💸

Nav Canada embauche des contrôleurs aériens sans expérience et ça paye jusqu’à 207 450$/an

Et la formation est payée de 58 606 $ à 61 337 $ par an!

6 choses à savoir sur Christine Fréchette, la nouvelle première ministre du Québec

Une première PM issue de la génération X!

Christine Fréchette est élue cheffe de la CAQ et devient première ministre du Québec

Elle devient la seconde femme à diriger le Québec, après Pauline Marois.

2 000 $ à 5 700 $ d'amendes du MAPAQ pour ces 9 épiceries et marchés en mars 2026

Plusieurs d’entre eux ont écopé de plus d'une amende salée au cours des derniers mois.

Justin Trudeau et Katy Perry « spottés » au festival Coachella et ça fait le tour du web

À quand Katy Perry et Justin Trudeau aux Francofolies de Montréal? 👀

9 promesses de Christine Fréchette, nouvelle PM du Québec, qui vont t'impacter directement

Santé, coût de la vie, éducation : il y en a pas mal.

9 speakeasy vraiment excitants à Québec que tu voudras ajouter sur ta « bucket list »

Seras-tu capable de tous les trouver?