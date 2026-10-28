8 activités à Montréal pour fêter l’Halloween et sortir en ville ce week-end

Si tu n'as pas de plan, on en a pour toi! 🎃

La salle du Club Soda lors du festival SPASM. Droite : Un personnage du festival de la frayeur de La Ronde.

Quoi faire à montréal du 30 octobre au 1er novembre 2026.

Simon Laroche pour le Festival SPASM, @larondesixflags | Instagram
Éditrice Junior

Ton agenda est encore vide pour le week-end du 30 octobre au 1er novembre 2026? Ça tombe bien, puisque l’Halloween arrive un samedi cette année. Entre les partys costumés, les activités thématiques et une célébration du Día de los Muertos, Montréal ne manque pas d’idées pour te faire sortir de chez toi. Et comme on recule l’horloge dans la nuit de samedi à dimanche, tu auras même une heure de plus pour fêter (ou pour récupérer).

À lire également : 6 activités d’horreur à Montréal et environs qui promettent de te terrifier en octobre

Au menu : une soirée de courts métrages d’horreur, un DJ set matinal en costume, un marché vintage spécial Halloween, une fête du Día de los Muertos gratuite et un parc d’attractions envahi par plus de 100 personnages effrayants. Bref, que tu sois en mode frissons, petite date ou sortie avec ta gang, il y a de quoi remplir ton week-end.

Célébrer le <em>Día de los Muertos</em> dans un bar vintage

Coût : Accès gratuit

Quand : Le vendredi 30 octobre 2026, dès 20 h

Adresse : 132 Bar Vintage - 132, rue Fleury O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce vendredi, tu peux aller prendre un verre lors d'une soirée du Día de los Muertos dans un bar complètement décoré pour l'occasion. Côté musique, DJ Rychy Arrieta sera aux platines pour te faire danser, et des cocktails thématiques seront au menu. Un concours de costumes est aussi au programme, alors c’est le moment de sortir ton plus beau maquillage de calavera.

Accessibilité : Entrée accessible aux fauteuils roulants

Page Facebook de l’événement

Frissonner devant des courts métrages d’horreur du monde entier

La salle du Club Soda lors du festival SPASM.

Des films d'horreur seront présentés au Festival SPASM.

Simon Laroche pour le Festival SPASM

Coût : À partir de 24,75 $ par billet

Quand : Le vendredi 30 octobre 2026, ouverture des portes à 19 h et projection à 20 h

Adresse : Club Soda - 1225, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour sa 25e édition, le Festival SPASM ramène sa Grande Soirée Horreur, l’événement culte qui avait lancé le tout premier festival au Club Soda en 2002. Au programme : une sélection des meilleurs courts métrages d’horreur provenant de l’Espagne, des Pays-Bas, de la Suède, des États-Unis et du Québec. Certains risquent de te glacer le sang, d’autres de te faire rire nerveusement, et c’est justement ce qui fait le charme de la soirée.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants, places limitées

Site Internet du Festival SPASM

Danser en costume dès le matin

Coût : Accès gratuit

Quand : Le samedi 31 octobre 2026, de 10 h à 14 h

Adresse : Crew Collective & Café - 360, rue Saint-Jacques, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin d’attendre la tombée de la nuit pour fêter l’Halloween. Croissound, le collectif qui organise des DJ sets matinaux, débarque au Crew Collective & Café pour un morning party spécial Halloween. Le décor de l’ancienne banque, avec ses plafonds impressionnants, est parfait pour danser avec ton café à la main. Les costumes sont fortement encouragés et l’entrée est gratuite, donc tu n’as qu’à te présenter sur place avec ta gang.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants

Page Instagram de Croissound

Dénicher des trouvailles dans un marché vintage d’Halloween

Coût : Accès gratuit

Quand : Le samedi 31 octobre 2026, de 11 h à 18 h

Adresse : Église Saint-Enfant-Jésus - 5039, rue Saint-Dominique, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Marché Vintage de Montréal débarque sur le Plateau-Mont-Royal pour une édition spéciale Halloween. Tu pourras te présenter en déguisement, et fouiner parmi les kiosques de vêtements vintage, de bijoux, d’accessoires, d’articles de déco et de produits artisanaux. Un DJ sera aussi sur place toute la journée avec des vinyles funk et disco et un set pour mettre de l'ambiance.

Page Facebook de l’événement

Te déguiser pour un party d’Halloween avec des jeux d’arcade

Coût : 26,50 $ par adulte

Quand : Le samedi 31 octobre 2026, dès 21 h

Adresse : The Rec Room Royalmount - 5050, ch. de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Rec Room du Royalmount se transforme pour une soirée d’Halloween inspirée des grandes icônes du cinéma d’horreur. Ton billet comprend 25 $ en crédits de jeu, une consommation (avec ou sans alcool) et l’accès à un bar de grignotines sucrées et salées. Un DJ sera sur place toute la soirée et un concours de costumes avec 300 $ à gagner est organisé, donc c’est le moment de sortir ton déguisement le plus terrifiant. Tu repartiras même avec dix parties gratuites à utiliser lors d’une prochaine visite.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Rec Room

Te gâter avec un menu trois services dans le Vieux-Montréal

Coût : 38 $ pour le menu trois services

Quand : Jusqu'au 15 novembre 2026

Adresse : Trattoria Gio - 452, place Jacques-Cartier, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : MTLàTable est de retour et la Trattoria Gio fait partie des restaurants qui proposent un menu à prix fixe pour l’occasion. Pour commencer, tu peux choisir entre de la ricotta fouettée servie avec du prosciutto et des crostinis ou une salade César. En plat principal, une pizza à la soppressata et au miel épicé et des mafaldine au ragù de champignons et de bœuf braisé figurent au menu. Tu pourras ensuite terminer avec un tiramisu ou un gelato vanille et pistache accompagné d’un biscuit à l’amaretto. Le tout dans un décor chaleureux, en plein cœur de la place Jacques-Cartier.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants

Site Internet de MTLàTable

Vivre les derniers frissons du Festival de la Frayeur à La Ronde

Coût : À partir de 50 $ pour l’accès journalier à La Ronde

Quand : Le vendredi 30 et le samedi 31 octobre, ainsi que le dimanche 1er novembre 2026

Adresse : La Ronde - 22, ch. Macdonald, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, c'est ta dernière chance d’affronter le Festival de la Frayeur cette année. Une fois la nuit tombée, plus de 100 personnages envahissent le parc, et la nouvelle zone Les Oursons oubliés te plonge dans une fête foraine abandonnée où les peluches sont devenues plutôt inquiétantes. Le Spectacle de l’Éveil, présenté par plus de 50 personnages, est également au programme. Si tu as des jeunes dans ton entourage, la Fête des Citrouilles propose des activités plus familiales en journée, puisque les soirées sont déconseillées aux enfants de 12 ans et moins.

Site Internet de La Ronde

Faire la fête dans l’ancienne voûte d’une banque pour l’Halloween

Coût : 81,15 $ par personne

Quand : Le vendredi 30 octobre 2026, dès 22 h

Adresse : La Voûte - 360, rue Saint-Jacques, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Comme chaque année, La Voûte se met en mode Halloween pour tout le week-end. Pour l’occasion, l’équipe créative du cabaret prépare une expérience visuelle hors de l’ordinaire dans l’ancien coffre-fort de la Banque Royale, un décor déjà assez impressionnant merci. Vendredi soir, Clément Gabriel et Hugo Barthos seront aux platines pour te faire danser jusqu’aux petites heures. Si tu veux vivre la soirée au complet, tu peux aussi réserver pour le souper, qui comprend des spectacles et des performances thématiques. Petit conseil : arrive tôt, puisque l’entrée n’est garantie qu’avant minuit.

Site Internet de La Voûte

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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