Un nouveau magasin Les Ailes de la Mode vient d'ouvrir à Québec et ça sent le « throwback »
Mode nostalgie : Activé! 😍
Si tu as déjà magasiné aux Ailes de la Mode dans les années 1990, prépare-toi à une petite dose de nostalgie! La célèbre bannière fait officiellement son grand retour dans la ville de Québec, plus de dix ans après la fermeture de sa succursale de Place Sainte-Foy.
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Le magasin a ouvert ses portes aux Galeries de la Capitale le samedi 24 octobre 2026, comme l’a annoncé le centre commercial sur Facebook. C’est le deuxième magasin de la relance pilotée par le Groupe Fairweather, propriétaire de la marque depuis 2005. Le premier a ouvert aux Promenades Saint-Bruno en mai dernier.
Et si on se fie aux ambitions du groupe, la liste pourrait bien s’allonger.
Que trouve-t-on dans les nouvelles Ailes de la Mode à Québec?
Le centre commercial promet des vêtements et des accessoires à prix accessibles, qui suivent les dernières tendances. Parmi les marques mises de l’avant, on retrouve Reebok, Chaps, Steve Madden, Billabong et DKNY.
Le magasin occupe environ 50 000 pieds carrés, selon ce qu’avaient annoncé les Galeries de la Capitale en début d’année. Côté produits, attends-toi à un mélange moitié-moitié : des marques que tu connais déjà et des marques maison, d’après des documents judiciaires publiés en février. Il y en aurait pour toute la famille, des vêtements aux chaussures, en passant par la déco.
Cette ouverture s’ajoute à une série de changements au centre commercial. Il a notamment accueilli Winners en mars 2026 et il prépare une nouvelle aile commerciale dans l’ancien local de La Baie d’Hudson.
D’autres magasins Les Ailes de la Mode pourraient-ils ouvrir?
Possiblement! La relance pourrait aller au-delà des deux magasins ouverts cette année.
En juillet, le média spécialisé Developers & Chains présentait le Groupe Fairweather comme étant à la recherche de nouveaux emplacements au Québec pour poursuivre le développement des Ailes de la Mode. Aucune autre ouverture n’est toutefois confirmée pour l’instant.
Narcity a contacté Fairweather ainsi que la courtière immobilière responsable de la recherche d’emplacements pour en savoir plus sur les prochaines succursales. Au moment de publier ces lignes, nous n’avions pas obtenu de réponse.
D’ici là, rien ne t’empêche d’aller faire un tour aux Galeries pour juger par toi-même si la nouvelle mouture est à la hauteur de tes souvenirs.
Une enseigne qui a marqué le magasinage au Québec
Lancées en 1994 par l’homme d’affaires Paul Delage-Roberge et son épouse, Les Ailes de la Mode ont connu leurs heures de gloire avec de grands magasins à Montréal, Laval, Brossard et Sainte-Foy.
Fragilisée par des difficultés financières, la chaîne a été vendue au Groupe Fairweather en 2005. Les grands magasins ont ensuite fermé leurs portes et, jusqu’à tout récemment, il ne restait plus qu’une poignée de petites boutiques à prix réduits portant ce nom.
Ce retour donne donc un second souffle à une bannière qui a longtemps fait partie des habitudes de magasinage de bien des gens au Québec.