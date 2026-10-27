Un nouveau magasin Les Ailes de la Mode vient d'ouvrir à Québec et ça sent le « throwback »

Mode nostalgie : Activé! 😍

Le nouveau magasin Les Ailes de la Mode aux Galeries de la Capitale, à Québec.

Les Ailes de la Mode font leur grand retour à Québec après plus de dix ans d’absence.

Les Galeries de la Capitale | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu as déjà magasiné aux Ailes de la Mode dans les années 1990, prépare-toi à une petite dose de nostalgie! La célèbre bannière fait officiellement son grand retour dans la ville de Québec, plus de dix ans après la fermeture de sa succursale de Place Sainte-Foy.

À lire également : Galeries de la Capitale : Voici l'énorme projet de 19 M$ qui remplacera le magasin La Baie

Le magasin a ouvert ses portes aux Galeries de la Capitale le samedi 24 octobre 2026, comme l’a annoncé le centre commercial sur Facebook. C’est le deuxième magasin de la relance pilotée par le Groupe Fairweather, propriétaire de la marque depuis 2005. Le premier a ouvert aux Promenades Saint-Bruno en mai dernier.

Et si on se fie aux ambitions du groupe, la liste pourrait bien s’allonger.

Que trouve-t-on dans les nouvelles Ailes de la Mode à Québec?

Le centre commercial promet des vêtements et des accessoires à prix accessibles, qui suivent les dernières tendances. Parmi les marques mises de l’avant, on retrouve Reebok, Chaps, Steve Madden, Billabong et DKNY.

Le magasin occupe environ 50 000 pieds carrés, selon ce qu’avaient annoncé les Galeries de la Capitale en début d’année. Côté produits, attends-toi à un mélange moitié-moitié : des marques que tu connais déjà et des marques maison, d’après des documents judiciaires publiés en février. Il y en aurait pour toute la famille, des vêtements aux chaussures, en passant par la déco.

Cette ouverture s’ajoute à une série de changements au centre commercial. Il a notamment accueilli Winners en mars 2026 et il prépare une nouvelle aile commerciale dans l’ancien local de La Baie d’Hudson.

D’autres magasins Les Ailes de la Mode pourraient-ils ouvrir?

Possiblement! La relance pourrait aller au-delà des deux magasins ouverts cette année.

En juillet, le média spécialisé Developers & Chains présentait le Groupe Fairweather comme étant à la recherche de nouveaux emplacements au Québec pour poursuivre le développement des Ailes de la Mode. Aucune autre ouverture n’est toutefois confirmée pour l’instant.

Narcity a contacté Fairweather ainsi que la courtière immobilière responsable de la recherche d’emplacements pour en savoir plus sur les prochaines succursales. Au moment de publier ces lignes, nous n’avions pas obtenu de réponse.

D’ici là, rien ne t’empêche d’aller faire un tour aux Galeries pour juger par toi-même si la nouvelle mouture est à la hauteur de tes souvenirs.

Une enseigne qui a marqué le magasinage au Québec

Lancées en 1994 par l’homme d’affaires Paul Delage-Roberge et son épouse, Les Ailes de la Mode ont connu leurs heures de gloire avec de grands magasins à Montréal, Laval, Brossard et Sainte-Foy.

Fragilisée par des difficultés financières, la chaîne a été vendue au Groupe Fairweather en 2005. Les grands magasins ont ensuite fermé leurs portes et, jusqu’à tout récemment, il ne restait plus qu’une poignée de petites boutiques à prix réduits portant ce nom.

Ce retour donne donc un second souffle à une bannière qui a longtemps fait partie des habitudes de magasinage de bien des gens au Québec.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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