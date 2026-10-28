Suspension du permis de 2 restos et 1 épicerie par le MAPAQ en octobre
À eux seuls, ces établissements cumulent 13 000 $ d'amendes depuis 2024.
Trois nouveaux établissements alimentaires viennent de se retrouver dans le collimateur du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Deux restaurants de Montréal et un supermarché de la ville de Québec ont vu leur permis d'exploitation suspendu, et leur historique au registre des condamnations révèle plusieurs infractions antérieures.
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Les trois établissements figurent sur la liste publique des permis suspendus du ministère. Le MAPAQ y inscrit les commerces dont la situation représente un risque pour la santé de la clientèle, et chaque nom y reste affiché pendant 30 jours.
Le ministère ne dévoile pas les raisons précises derrière ces suspensions. Son registre des condamnations permet toutefois de voir quelles infractions ont valu des amendes à chacun de ces commerces au cours des dernières années. Ensemble, ils totalisent 13 000 $ d'amendes depuis 2024.
Supermarché Xinya, à Québec
C'est le supermarché de la capitale qui affiche le dossier le plus chargé du lot. Situé sur le boulevard Père-Lelièvre, l'établissement a été condamné cinq fois, pour un total de 6 000 $.
La non-conformité qui revient le plus souvent concerne les plats chauds. À trois reprises, le commerce aurait gardé en vente des aliments périssables servis chauds sans les maintenir à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à leur remise au client. Sous ce seuil, les bactéries peuvent se multiplier dans la nourriture, selon les jugements publics.
Ce manquement a été constaté le 12 février 2025, puis le 22 juillet 2025, ce qui a valu deux amendes de 1 000 $. Quand l'infraction a de nouveau été relevée le 20 novembre 2025, elle a été inscrite comme une récidive, et la facture est montée à 3 000 $.
Le supermarché a aussi reçu deux amendes de 500 $ chacune, toutes deux prononcées le 1er avril 2026. La première vise des lieux, des équipements et des ustensiles de préparation qui n'auraient pas respecté les normes de propreté, une situation notée le 17 décembre 2025.
La seconde concerne un membre du personnel affecté à la préparation ou au nettoyage, qui aurait porté du vernis à ongles ou des bijoux, comme une bague, une montre ou une boucle d'oreille, le 19 février 2026.
La Paan Villa Restaurant, à Montréal
Au centre-ville de Montréal, le restaurant situé sur la rue Crescent a lui aussi perdu son permis. Son amende la plus récente est aussi la plus élevée. Le 19 octobre 2026, la Cour municipale de Montréal lui a imposé 3 000 $ pour une infraction constatée le 27 septembre 2025. Le restaurant n'aurait pas su garder ses lieux exempts de contaminants, de polluants ou d'animaux, ce qui inclut les insectes, les rongeurs et leurs excréments.
Ce n'était pas sa première condamnation. En mars 2025, il avait déjà écopé d'une amende de 2 000 $ parce que la propreté de ses locaux, de son équipement et de ses installations alimentaires aurait été jugée insuffisante. L'équipe d'inspection avait fait ce constat le 11 avril 2024.
Au total, le restaurant cumule 5 000 $ d'amendes.
Restaurant Khao Peeyo, à Montréal
Le troisième établissement se trouve dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, et a reçu deux amendes de 1 000 $ chacune, pour un total de 2 000 $.
La première remonte à une inspection du 23 mai 2024. Des produits sensibles à la chaleur n'auraient pas été refroidis rapidement ni gardés à une température d'au plus 4 °C jusqu'à leur service. Le jugement a été rendu le 18 décembre 2024.
La seconde amende a été prononcée le 26 mai 2026, pour un manquement relevé le 1er octobre 2025. Comme dans le cas du restaurant de la rue Crescent, les mesures visant à garder les lieux exempts de contaminants, d'insectes, de rongeurs et de leurs excréments auraient été insuffisantes.
Quand ces commerces pourront-ils rouvrir?
Une suspension de permis n'est pas nécessairement permanente. Les établissements visés pourront reprendre leurs activités une fois qu'ils auront corrigé la situation et que le MAPAQ jugera que leurs installations ne présentent plus de risque pour la population.
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