16 restos et épiceries à Montréal ont reçu jusqu'à 6 500 $ d'amendes du MAPAQ en septembre
Certains n'en sont pas à leur première sanction en 2026.
Les restaurants à Montréal et les commerces d’alimentation du quartier font partie du quotidien de milliers de personnes. Pourtant, ce ne sont pas tous les établissements qui passent l’inspection haut la main. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) veille à ce que les établissements alimentaires respectent les normes d’hygiène en vigueur. À Montréal, ce sont les inspecteurs et inspectrices de la Ville qui effectuent les visites, en vertu d’une entente avec le ministère. Lorsque des manquements sont constatés, des poursuites peuvent être intentées dans le but de protéger la santé de la population québécoise.
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En septembre 2026, 16 restaurants et épiceries de la métropole ont été condamnés à payer des amendes pouvant atteindre 6 500 $ à la suite d’infractions à la Loi sur les produits alimentaires.
Les infractions relevées touchent notamment la conservation des aliments, la propreté de l’équipement et la présence potentielle de contaminants. Les condamnations sont ensuite rendues publiques et accessibles à toute personne qui souhaite en savoir plus.
Il faut toutefois garder en tête que ces condamnations, prononcées par la cour municipale de Montréal en septembre, reflètent rarement la situation actuelle des établissements visés. Entre l’inspection et le jugement final, les procédures peuvent s’étirer sur plusieurs mois, voire plus d’un an. Pour te permettre de mieux situer chaque cas, la date de l’inspection et celle de la condamnation sont donc indiquées pour chacun des commerces ci-dessous.
Voici la liste des restaurants et épiceries de la région de Montréal condamnés en septembre 2026, selon la liste publiée par le MAPAQ.
Les Aliments J.P.A
L'épicerie-boucherie Les Aliments J.P.A. Ltée à Montréal, sanctionnée en septembre 2026.
Adresse : 541, rue Saint-Roch, Montréal, QC
Total des amendes : 6 500 $
Raison de l'infraction : Trois infractions de deux natures différentes, à différentes dates.
Amende de 500 $ : « Les surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui entrent en contact direct avec les produits, à l'exception des fruits et légumes frais entiers qui ne font pas l'objet de préparation, doivent être faites d'un matériau : 1. qui ne peut être corrodé : résistant aux opérations de lavage, de nettoyage ou de désinfection : 3. non toxique et non en état ou en voie de putréfaction : 4. non absorbant et imperméable : 5. inaltérable par les produits et fabriqué de façon à ne pas altérer les produits. Ces surfaces doivent être exemptes de particules détachables, d'aspérités ou de fissures. »
Date de l'infraction : 2025-02-27 ; date du jugement : 2026-09-16
Total de 6 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 3 000 $ : Date de l'infraction : 2025-01-09 ; date du jugement : 2026-09-16
Amende de 3 000 $ : Date de l'infraction : 2024-12-06 ; date du jugement : 2026-09-16
Marché Ghanacan
Le Marché Ghanacan à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 549, av. Ogilvy, Montréal, QC
Total des amendes : 3 400 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2026-04-02
Date du jugement : 2026-09-22
Boulangerie Charcuterie Renfell
La Boulangerie Charcuterie Renfell à Montréal, sanctionnée en septembre 2026.
Adresse : 2800, ch. Bates, Montréal, QC
Total des amendes : 3 200 $
Raison de l'infraction : Deux infractions de nature différente, à différentes dates.
Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-03-03 ; date du jugement : 2026-09-08
Amende de 1 700 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-28 ; date du jugement : 2026-09-08
Restaurant Yuan Lei Gourmet
Le restaurant Yuan Lei Gourmet à Dollard-des-Ormeaux, sanctionné en 2026.
Adresse : 4880, boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2026-02-18
Date du jugement : 2026-09-24
Kazo Ramen
Le restaurant Kazo Ramen à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 7569, boul. Newman, Montréal, QC
Total des amendes : 2 600 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2026-03-13
Date du jugement : 2026-09-01
Tim Hortons
Le restaurant Tim Hortons sur la rue Notre-Dame Est à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 5778, rue Notre-Dame Est, Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2026-02-03
Date du jugement : 2026-09-15
Osuka Sushi
Le restaurant Osuka Sushi à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 4409, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-08-12
Date du jugement : 2026-09-02
Le restaurant Osuka Sushi a également été condamné à 3000 $ d'amende du MAPAQ en juin 2026.
Restaurant Kalye
Le Kalye Restaurant à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 4735, av. Van Horne, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-12-05
Date du jugement : 2026-09-11
Marché C&T
Le Marché C&T à Montréal, sanctionné à plusieurs reprises en 2026.
Adresse : 12200, boul. Laurentien, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits, les planchers doivent être non absorbants, lavables, sans fissures et exempts de bran de scie, de carton, de sel ou de toute matière sèche ou humide. »
Date de l’infraction : 2025-11-24
Date du jugement : 2026-09-23
Le Marché C&T a également écopé de 5 600 $ d'amendes du MAPAQ entre février et avril 2026.
Rôtisserie Saint-Hubert
Le restaurant Rôtisserie Saint-Hubert à Kirkland, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 2939, boul. Saint-Charles, Kirkland, QC
Total des amendes : 1 300 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2026-04-07
Date du jugement : 2026-09-25
Le Cartet
Le restaurant Le Cartet à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 106, rue McGill, Montréal, QC
Total des amendes : 1 300 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2026-05-11
Date du jugement : 2026-09-23
Pasta Express
Le restaurant Pasta Express à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 1501, rue Fleury Est, Montréal, QC
Total des amendes : 1 300 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-05-22
Date du jugement : 2026-09-03
Marché BKR
Le Marché BKR à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 690, rue Jean-Talon O., Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Les surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui entrent en contact direct avec les produits, à l'exception des fruits et légumes frais entiers qui ne font pas l'objet de préparation, doivent être faites d'un matériau : 1. qui ne peut être corrodé : résistant aux opérations de lavage, de nettoyage ou de désinfection : 3. non toxique et non en état ou en voie de putréfaction : 4. non absorbant et imperméable : 5. inaltérable par les produits et fabriqué de façon à ne pas altérer les produits. Ces surfaces doivent être exemptes de particules détachables, d'aspérités ou de fissures. »
Date de l’infraction : 2025-08-20
Date du jugement : 2026-09-08
Tim Hortons
Le restaurant Tim Hortons sur la rue Saint-Jacques à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 6495, rue Saint-Jacques, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2026-03-16
Date du jugement : 2026-09-23
Tim Hortons
Le restaurant Tim Hortons sur Jarry E. à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 7150, rue Jarry Est, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-11-07
Date du jugement : 2026-09-15
Dunn's Famous
Le restaurant Dunn's Famous à Montréal, sanctionné en septembre 2026.
Adresse : 7385, boul. Décarie, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2025-06-03
Date du jugement : 2026-09-04
Un établissement épinglé par le MAPAQ est-il à éviter?
Recevoir une amende ne veut pas dire que le restaurant est dangereux pour sa clientèle. La plupart du temps, les établissements concernés poursuivent leurs activités, puisque les lacunes relevées pendant l’inspection ont été réglées et que les lieux sont maintenant conformes aux normes.
Toutes les infractions n’ont cependant pas la même gravité. Si les problèmes constatés posent un risque réel pour la santé publique, les autorités peuvent exiger la fermeture temporaire du restaurant. Celui-ci ne pourra reprendre ses activités qu’une fois les correctifs apportés et l’autorisation du ministère obtenue.
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