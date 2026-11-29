Cette destination au Québec se transforme en village de Noël et c’est l’escapade parfaite
Un vrai décor de film des Fêtes.🎄
Si tu rêves d’une escapade des Fêtes digne d’un film Hallmark, pas besoin d’aller bien loin. À environ une heure et demie de Montréal, Mont-Tremblant se transforme en véritable village de Noël, avec ses rues colorées sous la neige, ses lumières scintillantes et une programmation festive qui s’étire jusqu’au début de janvier.
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Entre son village piétonnier qui s’illumine pour l’occasion et son centre-ville au charme d’antan, la destination a tout pour te faire vivre la magie de l’hiver, que tu y ailles pour une journée ou pour tout un week-end. Chocolat chaud en main, tu n’as plus qu’à te laisser porter par l’ambiance.
Sur place, ce ne sont pas les activités qui manquent. Tu peux chausser tes patins, dévaler les pentes en ski ou en planche à neige, ou simplement flâner dans les boutiques du village à la recherche de vêtements d’hiver, de produits locaux ou d’un cadeau de dernière minute. Quand la faim se fait sentir, les adresses du coin proposent aussi bien de la cuisine française, italienne ou asiatique que des crêpes, un bon café ou un verre d’après-ski.
Si tu y vas pendant les Fêtes, garde aussi un œil sur la programmation. Du 19 décembre au 2 janvier, de 13 h à 16 h, la place Saint-Bernard, au cœur de la station, s’anime gratuitement au son de la musique live et des chants de Noël. Jeux de foire, ateliers de cirque et parties de hockey dans la neige sont aussi au programme. Le père Noël viendra faire son tour le 25 décembre, puis des démonstrations de sculpture sur glace auront lieu le 27 décembre et le 1er janvier.
Envie d’une soirée plus romantique? Les concerts Luminosa t’invitent à écouter du piano à la lueur des chandelles du 18 décembre au 2 janvier (sauf les 24 et 31 décembre). Et pour le réveillon du 31, une grande fête extérieure en musique t’attend jusqu’au décompte de minuit.
Si tu préfères un coin plus tranquille, loin de la foule, Saint-Jovite, le centre-ville de Mont-Tremblant, vaut le détour. Ce quartier, qui existe depuis plus de 100 ans, prend des airs de carte postale sous la neige, avec ses maisons anciennes transformées en commerces, en cafés et en restos chaleureux.
Avant de repartir, tu peux t’arrêter au Petit Hameau, où une librairie, une épicerie écolo, une galerie d’art et des boutiques spécialisées se côtoient, puis enfiler tes bottes pour une balade sur les sentiers enneigés du parc linéaire Le P’tit Train du Nord.
Que ce soit en amoureux, avec ta gang ou en famille, Mont-Tremblant a tout ce qu’il faut pour faire de ton temps des Fêtes un beau souvenir.
Site Internet de Tourisme Mont-Tremblant
* Ceci est une adaptation de l’article « Canada's Little Switzerland is a road trip from Toronto and looks like a Christmas postcard », qui a été publié à l’origine par Madeline Forsyth sur Narcity Canada.
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