7 erreurs à éviter avant d'acheter une maison au Québec selon une experte
« Ça, je dirais que c’est l’erreur la plus coûteuse... » 🥴
Acheter une maison, c'est souvent, sinon LA plus grosse transaction d'une vie. C'est aussi celle où une petite négligence peut finir par coûter très cher, que tu en sois à ta première propriété ou non. Avant de signer quoi que ce soit, mieux vaut connaître les pièges qui guettent les acheteurs et acheteuses au Québec et savoir les erreurs à éviter.
À lire également : J’ai acheté ma première maison en 2026 et voici 9 choses que j’aurais voulu savoir avant
Narcity Québec s'est entretenu avec Nathalie Bégin, directrice des pratiques sur le courtage, expérience membre et formation l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Elle compte 30 ans de carrière dans l'immobilier, dont 25 printemps comme dirigeante d'agence, et elle a vu plus d'une transaction mal tourner.
Selon elle, certaines erreurs reviennent sans cesse, autant chez les premiers acheteurs et premières acheteuses que chez les personnes plus expérimentées. Voici celles à éviter avant de faire le saut.
Faire une croix sur l'inspection pour rendre ton offre plus attrayante
Il y a encore des gens qui refusent de faire inspecter une propriété en vue, même quand leur courtier ou leur courtière le leur recommande, qui vont jusqu'à leur faire signer une clause quand les acheteurs et acheteuses refusent.
« Ça, je dirais que c'est l'erreur la plus coûteuse, qui ne devrait plus arriver aujourd'hui », tranche Nathalie Bégin.
Ce choix survient surtout lors des surenchères, quand plusieurs promesses d'achat sont déposées sur la même maison. On croit alors qu'une condition de moins fera pencher la balance en notre faveur. Or, un vendeur ou une vendeuse bien conseillé.e n'y verra pas forcément un avantage.
« Si moi, je représente un vendeur, ce n'est pas un avantage pour moi qu'un acheteur ne fasse pas d'inspection », explique-t-elle.
Prendre la déclaration du vendeur à la légère
Avant d'acheter, tu reçois la déclaration du vendeur (DV), un document où celui-ci indique ce qu'il sait de l'état de la propriété, allant de l'âge de la toiture à quand remonte l'installation de la thermopompe ou du plancher flottant, par exemple. Plusieurs personnes la survolent en se disant que l'inspecteur ou l'inspectrice va tout voir. Que nenni.
Pourtant, l'inspection de base reste visuelle. Quand la déclaration signale déjà un problème, il peut valoir la peine de prévoir une inspection plus poussée et d'ajouter une clause précise à ta promesse d'achat pour creuser la question.
Faire l'impasse là-dessus, c'est courir le risque de le payer cher plus tard, prévient l'experte.
Lire en diagonale les documents de copropriété
Tu magasines un condo? Les documents de copropriété sont de plus en plus nombreux, alors que davantage de réglementations s'imposent. Nathalie Bégin voit de plus en plus de personnes les lire trop rapidement.
Le réflexe de se dire que les dépenses seront partagées entre plusieurs propriétaires peut jouer des tours, puisque certains montants restent importants malgré tout. D'où l'importance d'avoir quelqu'un pour t'aider à décortiquer ces documents avant de t'engager.
Acheter sans te faire représenter
Si tu n'as pas signé de contrat de courtage d'achat parce que tu veux éviter de payer des frais, sache que le courtier ou la courtière qui t'accompagne ne peut pas défendre tes intérêts ni négocier en ton nom.
Côté coûts, une partie de la rétribution de la personne professionnelle qui te conseille est généralement payée à même le montant versé par le courtier ou la courtière de la partie venderesse.
« Donc, souvent, ça s'annule », précise l'experte.
À ses débuts dans le courtage, les contrats tenaient sur une seule page. Aujourd'hui, les vérifications sont beaucoup plus nombreuses.
« Toutes les vérifications qu'un courtier immobilier doit faire pour s'assurer justement que l'achat de la propriété, tout est clean, autant pour la vente que pour l'achat. Moi, je ne recommanderais pas ça à personne d'essayer de faire ça tout seul », dit Nathalie Bégin.
Sans vouloir prêcher pour sa paroisse, elle confie en avoir vu neiger, dont « trop de dossiers qui sont partis dans le champ gauche et souvent même des dossiers qu'on leur a récupérés pour aider des clients qui malheureusement s'étaient essayés seuls ».
Choisir ton courtier sans lui poser de questions
Le bouche-à-oreille reste souvent la meilleure façon de trouver un bon courtier ou une bonne courtière, puisqu'une personne de confiance a déjà vécu tout le processus avec cette personne. Mais même dans ce cas, la première rencontre devrait ressembler à une petite entrevue.
Demande-lui avec quel type de propriété elle est le plus à l'aise, puisque ce ne sont pas tous les pros du courtage qui font du condo ou des maisons en zone rurale, par exemple. Informe-toi aussi de la façon dont elle compte t'accompagner à chaque étape.
Les attentes doivent être claires des deux côtés dès le départ, que ce soit tes disponibilités pour les visites ou la rapidité à rappeler quand une occasion se présente. Et si tu as l'impression qu'on te juge quand tu poses des questions, c'est mauvais signe.
« Il ne faut pas se gêner », insiste Nathalie Bégin.
Te fier aveuglément aux photos de la fiche Centris
Des photos prises au grand angle peuvent donner l'impression que les pièces sont plus vastes qu'en réalité. Et les dimensions inscrites sur la fiche ne disent pas grand-chose tant qu'on ne voit pas l'espace en vrai.
Même chose pour les photos où des meubles ou de la déco ont été ajoutés virtuellement, parfois à l'aide de l'intelligence artificielle. L'APCIQ travaille d'ailleurs avec Centris pour mieux encadrer cette pratique.
Idéalement, la fiche devrait montrer la photo originale à côté de la version « stagée », car « dans la transparence, tout passe », résume-t-elle.
Visiter seulement avec ton cœur
Pendant une visite, on regarde surtout l'espace et la beauté de la cuisine, du salon et de la salle de bain. Le courtier ou la courtière, de son côté, a la déclaration du vendeur en main et scrute le plafond, les fissures et l'état des fenêtres.
« Fait que notre œil est ailleurs », explique Nathalie Bégin. Ces observations servent ensuite à fixer le prix de la promesse d'achat.
Une mention comme « idéal pour bricoleur » sur la fiche n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Elle doit toutefois t'amener à revoir ton budget. Si ton financement ne laisse aucune marge pour des travaux, cette maison n'est peut-être pas pour toi.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.