Je suis une «accro aux deals» et voici 8 offres du Vendredi fou qui valent VRAIMENT la peine
J'ai fait mes devoirs avant de sortir ma carte de crédit. 💸
S'il y a un moment de l'année où je peux passer beaucoup trop de temps à magasiner en ligne, c'est bien pendant le Vendredi fou. Mais en bonne « accro aux deals », j'ai appris à me méfier des gros pourcentages de rabais affichés un peu partout. Après tout, ce n’est pas parce qu’un produit est annoncé à moitié prix qu’il s’agit nécessairement d’une bonne affaire. Il pourrait très bien avoir été vendu encore moins cher quelques semaines plus tôt ou être offert à un meilleur prix chez un autre détaillant. Bref, avant de crier à l’aubaine du siècle, ça vaut la peine de faire ses devoirs!
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Donc, avant de sortir ma carte de crédit, j'ai donc l'habitude d'ouvrir plusieurs onglets, de comparer les prix et même de fouiller dans les anciennes promotions. Et avec Noël qui approche, j'en profite autant pour avancer mes achats des Fêtes que pour faire le plein de mes produits favoris ou m'offrir une petite folie.
Cette année, parmi toutes les offres du Vendredi fou, certaines ont particulièrement retenu mon attention. Entre des chandelles qui reviennent moins chères que lors d'une vente annuelle très attendue et un aspirateur robot à moitié prix, voici huit aubaines qui, selon moi, valent réellement la peine en cette journée.
Les Précieuses
C'est chez Les Précieuses que je compte régler une partie de mes cadeaux de Noël cette année. La boutique québécoise offre notamment 75 % de rabais sur plus de 150 bijoux en liquidation. Parmi mes trouvailles, le collier avec pendentif en forme de lettre revient à 6,50 $, le bracelet Nantes, orné de zircons, à 9 $ et la bague Juliette, avec ses petits cœurs couleur rubis, à 14,50 $. Les trois sont confectionnés en acier inoxydable.
Du côté du maquillage, j'ai aussi repéré quelques produits de TOI Beauty à moins de 6 $, dont le fard à joues liquide à 4,80 $ et la crème bronzante à 5,75 $. De quoi compléter quelques bas de Noël à petit prix. À noter que les bijoux en liquidation sont des ventes finales. La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 75 $ après réduction, avant taxes.
C’est ici pour profiter des rabais sur le site de Les Précieuses
Bath & Body Works
Les chandelles à trois mèches de Bath & Body Works reviennent encore moins cher que lors du Candle Day.
Si tu attends chaque année le mythique Candle Day de Bath & Body Works pour faire le plein de chandelles, sache que tu peux les obtenir à un prix encore plus bas cette année. Jusqu'au 28 novembre à 5 h 59, l'enseigne offre quatre articles gratuits à l'achat de trois. En choisissant sept chandelles à trois mèches à 26,95 $, chacune te revient à 11,55 $ avant taxes, comparativement à 11,95 $ lors du Candle Day de décembre 2025.
Mon panier sera probablement composé de mes fragrances favorites, de quelques nouvelles senteurs des Fêtes à découvrir et de deux ou trois chandelles à glisser sous le sapin. Tu peux aussi partager la commande avec quelqu'un de ton entourage pour profiter du rabais sans nécessairement repartir avec sept chandelles.
C’est ici pour trouver les chandelles sur le site de Bath & Body Works
Roborock Qrevo S Pro
Le Roborock Qrevo S Pro est offert à moitié prix en noir sur Amazon Canada.
Prix régulier :
999,99 $
Prix du Vendredi fou : 499,99 $
Économie : 500 $ (50 %)
Ça fait un moment que tu songes à déléguer une partie de tes tâches ménagères à un aspirateur robot? C'est le genre d'achat pour lequel j'attendrais justement le Vendredi fou. Le Roborock Qrevo S Pro de couleur noire est actuellement affiché à 499,99 $ sur le site du fabricant et sur Amazon Canada. Il s'agit du plus bas prix enregistré pour ce modèle.
En plus d'aspirer et de laver les planchers, l'appareil soulève ses tampons lorsqu'il passe sur les tapis. Sa station vide automatiquement son réservoir de poussière, lave ses tampons à l'eau chaude et les sèche. Même lors d'une précédente promotion, il était affiché à 599,99 $, ce qui représente une économie supplémentaire de 100 $.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Machine à café Nespresso
La Vertuo Pop+ Deluxe est offerte à moitié prix chez Nespresso, juste à temps pour les Fêtes.
Prix régulier :
169 $
Prix du Vendredi fou : 84,50 $
Économie : 84,50 $ (50 %)
À force de voir passer des machines Nespresso en promotion, je ne me verrais pas en acheter une à plein prix. Jusqu'au 29 novembre, l'entreprise offre 50 % de rabais sur une sélection de machines à café, dont la Vertuo Pop+, qui revient à 84,50 $.
Personnellement, j'ai aussi un petit faible pour la Vertuo Pop+ Deluxe blanche et dorée avec mousseur à lait Aeroccino 3. Pour 45 $ de plus, tu as aussi de quoi préparer tes lattés et cappuccinos à la maison. À 129,50 $ pour l'ensemble, je trouve que la différence de prix entre les deux options mérite réflexion. La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 75 $ après réduction, avant taxes.
C’est ici pour trouver les machines à café sur le site de Nespresso
AirPods 4
Les AirPods 4 d'Apple sont offerts à moins de 100 $ chez Walmart pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
179 $
Prix du Vendredi fou : 99 $
Économie : 80 $ (44,7 %)
Des AirPods neufs à moins de 100 $, ce n'est pas une offre que je vois passer tous les jours. Si tu as l'habitude de magasiner tes appareils électroniques sur Amazon, je te conseille cette fois-ci de faire un détour par Walmart, où les écouteurs de quatrième génération d'Apple sont affichés à 99 $.
Il s'agit du modèle sans réduction active du bruit, qui résiste à la transpiration et offre jusqu'à cinq heures d'écoute sur une seule charge, ou jusqu'à 30 heures avec son boîtier de recharge USB-C. Que ce soit pour remplacer tes vieux écouteurs ou pour gâter quelqu'un à Noël, je trouve que c'est un prix particulièrement intéressant pour un produit Apple. La livraison est incluse dans le prix.
Sacs Lambert
Le sac Adèle de Lambert est offert à 40 % de rabais, une belle occasion de mettre la main sur ce modèle passe-partout.
J'ai toujours un peu trop de sacs Lambert dans mon panier, alors autant te dire que je surveille leurs soldes de près. Du 27 au 30 novembre, la marque montréalaise, connue pour ses sacs en cuir végane, propose des rabais de 20 à 50 % sur une sélection de modèles. Parmi ceux qui me font de l'œil, le sac Adèle de couleur porcelaine, qui se porte de trois façons, sera offert à 62,99 $, grâce à un rabais annoncé de 40 %.
J'ai également repéré le sac Cecina, confectionné en cuir de raisin végane. Avec son format compact et sa chaîne dorée, je trouve que c'est le parfait petit sac de soirée, particulièrement avec les festivités qui approchent. Il est actuellement affiché à 125,99 $ plutôt qu'à 179,99 $, soit 30 % de rabais. La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 100 $ après réduction, avant taxes.
Shark FlexStyle
Le Shark FlexStyle est offert à moins de 220 $ chez Best Buy pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
329,99 $
Prix du Vendredi fou : 219,99 $
Économie : 110 $ (33,3 %)
Le Dyson Airwrap a beau me faire de l'œil, son prix me fait encore hésiter. C'est pourquoi j'ai aussi épluché les offres sur le Shark FlexStyle pendant le Vendredi fou. Jusqu'au 29 novembre, Best Buy propose le modèle indigo à 219,99 $, soit 10 $ de moins que les autres ensembles que j'ai repérés sur Amazon et sur le site de Shark.
L'appareil permet de sécher les cheveux, de leur donner du volume et de créer des boucles grâce à ses deux embouts à enroulement automatique et à sa brosse ovale. Je trouve aussi intéressante l'option offerte directement chez Shark : pour 229,99 $, tu peux personnaliser ton ensemble en fonction de tes habitudes de coiffage.
À noter que ce produit doit être ramassé en magasin.
Maison Lavande
J'adore rentrer chez moi et retrouver une odeur qui me fait me sentir bien. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je surveille les soldes de La Maison Lavande. Jusqu'au 29 novembre à 23 h 59, l'entreprise québécoise tient son plus gros solde de l'année avec 30 % de rabais sur presque tout. À 6,27 $ chacune, ca te permet d'essayer plusieurs fragrances d' eaux de linge sans trop dépenser. Le diffuseur électrique sans eau revient quant à lui à 48,97 $.
C'est le genre de produits que j'aime offrir à Noël, même si je suis souvent tentée d'en garder quelques-uns pour moi. Un cadeau mystère est offert dès 150 $ d'achat après rabais, et la livraison est gratuite pour les commandes de plus de 75 $ après réduction, avant taxes.
C’est ici pour profiter des rabais sur le site de La Maison Lavande
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