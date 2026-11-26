Les prévisions météo officielles de l’hiver au Québec sont sorties et ça sent la sloche
Dame Nature prépare un hiver pas comme les autres. 🌨️👀
Novembre tire à sa fin, les pneus d'hiver sont (normalement) installés et une question revient dans toutes les conversations : à quoi va ressembler l'hiver au Québec cette année? MétéoMédia vient de dévoiler ses prévisions météo pour la saison froide et on dirait bien qu'on va en voir de toutes les couleurs.
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Dans son aperçu saisonnier publié le 25 novembre 2026, la chaîne météo prévoit un hiver dominé par la douceur. En cause : El Niño, qui gagne en force depuis quelques semaines dans le Pacifique. Douceur ne veut toutefois pas dire tranquillité. Des coups de froid et quelques grosses tempêtes pourraient venir brasser la province au cours des trois prochains mois.
Les almanachs annonçaient eux aussi des épisodes de froid mordant, mais ils voyaient la neige beaucoup plus généreuse.
El Niño, c'est quoi au juste?
El Niño est un phénomène climatique naturel : les eaux de surface du Pacifique se réchauffent plus que la normale près de l'équateur. Ce réchauffement a un effet en chaîne sur la circulation de l'air à l'échelle de la planète, jusqu'à influencer les températures et la trajectoire des tempêtes en Amérique du Nord.
Cette année, l'épisode est déjà bien installé et continue de s'intensifier, selon MétéoMédia. « Avec un fort événement El Niño en place, la douceur a tendance à dominer durant l'hiver », explique André Monette, chef de la météorologie à MétéoMédia.
Plus doux que d'habitude, avec des coups de froid
Le mercure resterait au-dessus des normales de saison pendant la majeure partie de l'hiver au Québec. Ça ne veut pas dire que tu pourras ranger ta tuque : des poussées de froid sporadiques sont aussi prévues.
C'est justement pendant ces incursions d'air froid, jugées probables par André Monette, que de grosses tempêtes pourraient frapper la province. La chaîne météo ajoute que le vortex polaire pourrait lui aussi jouer les trouble-fêtes d'ici la fin de l'hiver.
Noël risque de manquer de blanc
Décembre pourrait donner quelques signes d'un hiver plus affirmé, selon MétéoMédia. Pour les Fêtes, la chaîne anticipe toutefois un Noël vert dans plusieurs secteurs de la province, à moins qu'une tempête de neige ne passe au bon endroit au bon moment.
Plus de précipitations, mais pas forcément plus de neige
Côté précipitations, la majeure partie du Québec en recevrait plus que la normale. Le centre de la province ferait exception, avec des quantités près des normales.
Les bancs de neige ne seraient pas plus hauts pour autant, et ce, pour deux raisons. D'abord, MétéoMédia s'attend à ce qu'un corridor de tempêtes très actif se forme le long de la côte est américaine. Bien des systèmes passeraient donc plus au sud, ce qui laisserait une bonne partie du Québec avec moins de neige que d'habitude.
Ensuite, avec la douceur, ce qui tombe du ciel ne serait pas toujours blanc. Dans une analyse publiée en octobre, la chaîne météo rappelait que lors des hivers El Niño passés, on avait souvent droit à de la pluie ou à de la pluie verglaçante plutôt qu'à de la neige. Et quand la neige finit par s'accumuler, les redoux ont plus de chances de la faire fondre.
Le sud de la province ferait exception : plus proche du corridor, il pourrait recevoir plus de tempêtes et de précipitations que le reste du Québec.
À noter que la chaîne météo ne chiffre pas ses prévisions saisonnières. Elle n'annonce ni nombre de centimètres ni températures précises : elle compare plutôt la saison à venir aux normales.
Les almanachs voyaient les choses autrement
Sur les températures, MétéoMédia et les almanachs ne sont pas si loin les uns des autres. L'Old Farmer's Almanac prévoyait lui aussi un hiver un peu plus doux que la normale dans l'ensemble, avec quelques épisodes de « froid mordant » en janvier et en février.
C'est côté neige que ça diverge. L'almanach annonçait un enneigement près de la moyenne, voire un peu au-dessus. Le Farmers' Almanac, lui, croyait que l'air froid aurait du mal à quitter le Québec, ce qui ferait tomber bien des systèmes en neige plutôt qu'en pluie.
Les deux camps s'entendent au moins sur une chose : le Québec ne devrait pas manquer de tempêtes cet hiver. Garde ta pelle à portée de main.
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