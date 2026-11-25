11 bonnes émissions et téléréalités québécoises à binge-watcher maintenant qu'OD est fini
Tu sais ce que tu fais ce week-end! 😍
Les quotidiennes, les soirées d'élimination, les inédits, les Vendredis OD : après des semaines à suivre religieusement Occupation Double Panama, tes soirées risquent de te sembler un peu vides une fois la saison terminée, ce dimanche 29 novembre avec L'Heure de vérité.
À lire également : Olivier d’OD Panama revient sur sa relation avec Engie et l'aventure difficile d'Imane
Pas de panique, il y a pas mal de nouveautés québécoises qui sortent en ce moment, et il y en a pour tous les goûts. Que tu sois plus téléréalité, thriller ou documentaire, tu risques de trouver de quoi occuper tes soirées (et ton temps des Fêtes) sur Crave, illico+, ICI TOU.TV ou Télé-Québec.
Certaines sont déjà en ligne et d'autres arrivent dans les prochains jours, alors tu n'auras pas à attendre longtemps avant de binge-watcher.
Le Calendrier de l'Avent
Où : Crave
Quand : Dès le 1er décembre, un épisode par jour
Après Catherine Fidiadis, c'est au tour de Sansdrick Lavoie de franchir chacune des portes de cette deuxième saison du Calendrier de l'Avent. Le célibataire n'y va pas seul : Katherine Levac joue sa fée marraine et le conseille tout au long de sa quête amoureuse.
Chaque jour pendant 24 jours, un nouvel épisode de 15 minutes lui fait rencontrer des prétendantes, et chaque porte apporte son lot de surprises, de moments touchants et de rebondissements. Le tout est encore une fois narré par Guy Nadon, ce qui donne à la série des airs de conte de Noël.
Et si tu n'as pas vu la première saison, elle est présentée sur Noovo depuis le 9 novembre, du lundi au vendredi à 18 h, et elle est aussi offerte en intégralité sur Crave.
Un an plus tard
Où : illico+
Quand : Dès le 3 décembre
Prépare tes mouchoirs. Les scénaristes des Bracelets rouges reviennent avec l'histoire de William (Antoine Pilon) et d'Ève (Charlotte Aubin), dont la fille de trois ans disparaît du jour au lendemain. Chacun des six épisodes fait un bond d'un an dans le temps, donc tu suis le couple, année après année, dans sa quête pour comprendre ce qui s'est passé et la retrouver.
Comment devenir connu
Où : YouTube et la plateforme Web de Télé-Québec
Quand : Dès maintenant
Qui est Phil Lacroix? Le chroniqueur s'est lancé un défi audacieux pour que la réponse à cette question saute aux yeux : se faire connaître en six mois. Il a suivi les conseils de vedettes et de spécialistes des médias, jusqu'à inventer un faux couple médiatique pour attirer l'attention. Si l'on se fie à la bande-annonce, la franchise est au rendez-vous!
Une saison brûlante
Où : Crave
Quand : Dès le 9 décembre (2 épisodes, puis un par semaine)
Ouf! Tu vas peut-être l'écouter sous ta doudou en plein mois de décembre, mais cette série risque de te donner des chaleurs. Créée par Sarah-Maude Beauchesne (Bellefleur, Fourchettes), Une saison brûlante suit Joséphine (Marguerite Bouchard). En pleine canicule à l'été 2033, elle quitte Montréal pour se réfugier au chalet de ses amis d'enfance, où les désirs, les tensions et les secrets font vite monter le mercure. La bande-annonce donne déjà des frissons, et les six épisodes d'une heure promettent de faire monter la température.
Aller simple : la téléréalité, saison 2
Où : Crave
Quand : Dès maintenant
Dix personnes, un chalet perdu à Val-Beaulac et un secret chacune à cacher à tout prix. Jean-Nicolas Verreault et Samian reprennent leurs personnages de la série Aller simple pour mener le jeu, où il faut mentir, enquêter et même « tuer » pour mettre la main sur une cagnotte allant jusqu'à 50 000 $. Si tu aimes les téléréalités où la stratégie compte autant que les alliances, tu peux tout regarder d'un coup : la deuxième saison complète est en ligne.
Sur le fil
Où : ICI TOU.TV
Quand : Dès maintenant
Série incontournable de l'automne écrite par Pascale Renaud-Hébert, Sur le fil était sur toutes les lèvres. Alors, si tu n'as pas eu le temps de te plonger dans cet univers, c'est le moment de rattraper ton retard. Céline Bonnier y joue Nathalie, la directrice du centre Lavoie, un refuge pour les personnes en situation d'itinérance où les crises s'enchaînent et où les ressources manquent toujours.
Dernière seconde : Requiem de minuit
Où : illico+
Quand : Dès maintenant
Si tu as eu le souffle coupé par la finale de Dernière seconde, Véronique (Catherine Chabot) revient pour deux épisodes spéciaux du temps des Fêtes. Quelques jours avant Noël, elle et son ex, Éric Baron (Alexandre Goyette), sont pris en otage dans une église par un artificier qui veut se venger. Sans son équipement de démineuse, elle doit se débrouiller avec les moyens du bord. Ces épisodes serviraient aussi à mettre la table pour la deuxième saison, qui est attendue en mars 2027.
Je te tiens
Où : Crave
Quand : Dès maintenant
Ce thriller psychologique et érotique signé Simon Boulerice et Marie-Ève Bourassa ne laisse personne indifférent. Raphaëlle (Amaryllis Tremblay) devient complètement obsédée par Mathias (Antoine Pilon) et sa partenaire Macha (Juliette Gariépy), au point de s'immiscer dans leur couple et de prendre le contrôle de leur vie. Deux nouveaux épisodes sont mis en ligne chaque mercredi.
Vie$ de rêve, saison 3
Où : Crave
Quand : Dès maintenant
Isabelle Gauvin, Tatiana Londono, Stéphanie Bélanger, Elisabeth Chicoine et Valérie Daude Carrière sont de retour pour te montrer leur quotidien hors de l'ordinaire. La maquilleuse et entrepreneure Claudia Vitorino s'ajoute au groupe cette saison, et elle ne laisse pas sa place!
Hot Ones Québec, saison 3
Où : illico+
Quand : Dès maintenant
Le principe n'a pas changé : Marc-André Grondin pose ses questions pendant que les personnalités qu'il reçoit mangent des ailes de poulet de plus en plus piquantes. Cette saison, Karine Vanasse, Anne-Élisabeth Bossé, Martin Picard, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Les Trois Accords ont entre autres dû y passer. Au menu : des questions qui piquent autant que les sauces.
Pas gêné
Où : Plateforme Web de Télé-Québec
Quand : Dès maintenant
Dans cette série documentaire de 24 épisodes d'une douzaine de minutes, l'ex-journaliste Nico Pham va sur le terrain pour confronter les préjugés, les siens comme ceux du public. Il passe une journée dans une classe de 2e-3e année, questionne un courtier immobilier sur sa commission et suit même des policiers. Le ton reste léger, mais il cherche vraiment à nuancer les débats.