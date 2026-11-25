Salaires au Québec : Voici les 13 secteurs d'emploi qui paient le plus en ce moment
Deux secteurs dépassent les 100 000 $/an et ce n’est ni la médecine ni le droit. 💸
Toi, là, quand vient le temps de parler de salaire au Québec, sais-tu si ta paie est à la hauteur de ton secteur de travail? Les plus récentes données de Statistique Canada dressent un portrait à jour des emplois les mieux payés au Québec, et certains secteurs ont connu tout un bond cet automne.
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Diffusées le 6 novembre, ces statistiques sur les salaires des employés selon l'industrie couvrent le mois d'octobre 2026. Elles présentent le salaire hebdomadaire médian des travailleurs et travailleuses de 15 ans et plus à temps plein, c'est-à-dire qui font habituellement au moins 30 heures par semaine à leur emploi principal.
Tous secteurs confondus, la paie médiane s'établit à 1 346,10 $ par semaine au Québec, soit environ 69 997 $ sur une année. C'est 26,10 $ (+1,98 %) de plus qu'en septembre et 78,40 $ (+6,18 %) de plus qu'en juin.
Ce portrait global cache toutefois de grands écarts. Dans la restauration et l'hébergement, au bas du classement, le salaire médian plafonne à 800 $ par semaine, soit près de 2,7 fois moins que dans le secteur le plus payant.
Si tu penses à un changement de carrière, ce palmarès peut t'aider à voir où l'herbe est vraiment plus verte.
Voici les 13 secteurs d'emploi où le salaire hebdomadaire médian dépasse 1 000 $ au Québec, classés du plus au moins payant. Les montants annuels sont des estimations calculées sur 52 semaines.
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Salaire hebdomadaire médian de 2 140,40 $, soit environ 111 301 $ par année.
Les ressources naturelles conservent la tête du classement et creusent l'écart. La paie médiane y grimpe de 60,40 $ (+2,90 %) en un mois et de 300,40 $ (+16,33 %) depuis juin, la plus forte progression de la liste sur cette période.
Ce secteur regroupe entre autres le personnel des mines, des chantiers forestiers et de la pêche commerciale.
Services publics
Salaire hebdomadaire médian de 1 923,25 $, soit environ 100 009 $ par année.
Pense au personnel d'Hydro-Québec ou d'Énergir, mais aussi aux usines de traitement des eaux usées. Ce secteur reste au-dessus de la barre des 100 000 $ par année. Sa paie médiane est pratiquement figée, avec un léger recul de 1,75 $ (-0,09 %), autant par rapport à septembre qu'à juin.
Administrations publiques
Salaire hebdomadaire médian de 1 663,20 $, soit environ 86 486 $ par année.
Le personnel de la fonction publique fédérale, provinciale et municipale complète le podium. Sa paie médiane recule de 20 $ (-1,19 %) en un mois, mais demeure 63,20 $ (+3,95 %) plus élevée qu'en juin.
Services d'enseignement
Salaire hebdomadaire médian de 1 625,40 $, soit environ 84 521 $ par année.
Dans les écoles, les cégeps et les universités, la rentrée se traduit par une hausse de 29,24 $ (+1,83 %) depuis septembre. La paie médiane dépasse de 86,84 $ (+5,64 %) celle de juin.
Construction
Salaire hebdomadaire médian de 1 600 $, soit environ 83 200 $ par année.
Sur les chantiers résidentiels, commerciaux et industriels, la paie médiane n'a pas bougé d'un sou depuis août. Elle reste 40 $ (+2,56 %) plus élevée qu'en juin.
Services professionnels, scientifiques et techniques
Salaire hebdomadaire médian de 1 600 $, soit environ 83 200 $ par année.
Bureaux d'ingénierie, cabinets comptables, firmes d'architecture et entreprises informatiques font partie de ce secteur, qui se retrouve à égalité avec la construction. Sa paie médiane recule de 34,63 $ (-2,12 %) en un mois et se retrouve pratiquement au même niveau qu'en juin (+4 $).
Finance, assurances, services immobiliers et de location
Salaire hebdomadaire médian de 1 461,38 $, soit environ 75 992 $ par année.
Les institutions financières, les compagnies d'assurance et les agences immobilières poursuivent leur remontée, avec un gain de 19,13 $ (+1,33 %) en un mois. La hausse est presque identique depuis juin, à 18,98 $ (+1,32 %).
Transport et entreposage
Salaire hebdomadaire médian de 1 400 $, soit environ 72 800 $ par année.
Le transport routier, aérien et collectif ainsi que les entrepôts gagnent 53,84 $ (+4 %) depuis septembre. Sur quatre mois, le bond atteint 160 $ (+12,90 %), la plus forte hausse en dollars de tout le palmarès depuis juin, après les ressources naturelles.
Information, culture et loisirs
Salaire hebdomadaire médian de 1 345,75 $, soit environ 69 979 $ par année.
Les médias, les télécommunications, les arts et les loisirs encaissent la plus forte baisse mensuelle de la liste, soit 65,47 $ (-4,64 %). Malgré ce recul, la paie médiane reste 38,15 $ (+2,92 %) au-dessus de celle de juin.
Fabrication
Salaire hebdomadaire médian de 1 311,60 $, soit environ 68 203 $ par année.
Dans les usines et les ateliers de production, la paie médiane progresse de 31,60 $ (+2,47 %) en un mois et de 61,60 $ (+4,93 %) depuis juin.
Soins de santé et assistance sociale
Salaire hebdomadaire médian de 1 169,60 $, soit environ 60 819 $ par année.
Le personnel du réseau de la santé, des cliniques privées et des services sociaux voit sa paie médiane augmenter de 33,08 $ (+2,91 %) par rapport à septembre. La hausse atteint 67,52 $ (+6,13 %) depuis juin.
Autres services (sauf les administrations publiques)
Salaire hebdomadaire médian de 1 153,88 $, soit environ 60 002 $ par année.
Garages, salons de coiffure, organismes communautaires et associations se retrouvent dans cette catégorie, qui signe la plus forte hausse mensuelle en pourcentage du palmarès. La paie médiane y bondit de 68,88 $ (+6,35 %) depuis septembre et de 73,88 $ (+6,84 %) depuis juin.
Commerce de gros et de détail
Salaire hebdomadaire médian de 1 040 $, soit environ 54 080 $ par année.
Les magasins, les épiceries et les grossistes ferment la liste des secteurs au-dessus de 1 000 $ par semaine. Leur paie médiane gagne 20 $ (+1,96 %) en un mois et 40 $ (+4 %) depuis juin, alors qu'elle stagnait à 1 000 $ pile tout l'été.
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