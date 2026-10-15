Voici les 13 secteurs d’emploi les mieux payés au Québec en ce moment
Non, le numéro 1 n’est ni la médecine, le droit ou la finance. 💰
Tu te demandes si ton secteurs d’emploi est parmi les mieux payés au Québec actuellement? Les plus récentes données de Statistique Canada permettent de comparer les salaires par industrie, et l’écart entre le haut et le bas du classement a de quoi faire réfléchir.
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Publiées le 9 octobre, les données de l’agence fédérale sur les salaires des employés selon l’industrie portent sur le mois de septembre 2026. Les montants correspondent au salaire hebdomadaire médian des personnes de 15 ans et plus qui travaillent à temps plein, soit au moins 30 heures par semaine, à leur emploi principal.
Toutes industries confondues, le salaire hebdomadaire médian au Québec atteint 1 320 $, ce qui représente environ 68 640 $ par année. C’est 54 $ de plus qu’en août (+4,27 %) et 55,10 $ de plus qu’en septembre 2025 (+4,36 %).
Mais selon le domaine dans lequel tu travailles, la réalité peut être très différente. Pendant que certains secteurs, comme la profession enseignante ou la fonction publique, ont connu de belles hausses, d’autres ont reculé au cours de la dernière année.
À l'autre bout du spectre, l'hébergement et la restauration ferment la marche avec un salaire médian de 814 $ par semaine.
Si tu songes à changer de carrière, ces chiffres peuvent t'aider à orienter ta recherche, tout comme le récent palmarès des meilleurs employeurs au monde du magazine Forbes, dans lequel sept entreprises québécoises se sont taillé une place.
Voici les 13 secteurs d'emploi où le salaire hebdomadaire médian dépasse 1 000 $ au Québec, du plus payant au moins payant. Les montants annuels sont des estimations calculées sur 52 semaines.
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Salaire hebdomadaire médian : 2 080 $, soit environ 108 160 $ par année.
Le secteur des ressources naturelles reste solidement accroché à la première place et franchit même la barre des 2 000 $ par semaine. La paie y a bondi de 136 $ (+7 %) en un mois seulement, et de 112 $ (+5,69 %) en un an.
On y retrouve notamment les travailleurs et travailleuses des chantiers forestiers, de la pêche commerciale et des mines.
Services publics
Salaire hebdomadaire médian : 1 925 $, soit environ 100 100 $ par année.
La production et la distribution d'électricité, de gaz naturel et d'eau offrent toujours l'une des paies les plus généreuses de la province. Le montant est pratiquement inchangé par rapport à août (+1,75 $) et identique à celui de septembre 2025.
Administrations publiques
Salaire hebdomadaire médian : 1 683,20 $, soit environ 87 526 $ par année.
Les employés et employées des ministères, des municipalités et des organismes gouvernementaux grimpent au troisième rang. Leur paie a augmenté de 108,20 $ (+6,87 %) depuis août, soit exactement la même hausse que sur un an.
Services professionnels, scientifiques et techniques
Salaire hebdomadaire médian : 1 634,63 $, soit environ 85 001 $ par année.
Avocats, comptables, ingénieurs et spécialistes des technologies de l'information font partie de ce secteur, qui gagne 96,23 $ (+6,26 %) en un mois. Sur douze mois, la hausse atteint 134,63 $ (+8,98 %), l'une des plus fortes du classement.
Construction
Salaire hebdomadaire médian : 1 600 $, soit environ 83 200 $ par année.
La paie des chantiers résidentiels, commerciaux et de génie civil n'a pas bougé depuis août. Elle demeure toutefois 119,26 $ (+8,05 %) plus élevée qu'à pareille date l'an dernier.
Services d'enseignement
Salaire hebdomadaire médian : 1 596,16 $, soit environ 83 000 $ par année.
Le personnel des écoles, des cégeps et des universités voit sa paie reculer de 38,47 $ (-2,35 %) depuis août. C'est pourtant le secteur qui affiche la plus forte progression sur un an, avec un bond de 153,81 $ (+10,66 %).
Finance, assurances, services immobiliers et de location
Salaire hebdomadaire médian : 1 442,25 $, soit environ 74 997 $ par année.
Après quelques mois de recul, les banques, les assureurs et les agences immobilières reprennent un peu de terrain, avec une hausse de 38,25 $ (+2,72 %) en un mois. La paie reste toutefois inférieure de 27,75 $ (-1,89 %) à celle de septembre 2025.
Information, culture et loisirs
Salaire hebdomadaire médian : 1 411,22 $, soit environ 73 383 $ par année.
Les médias, les télécommunications et le milieu culturel signent la plus forte remontée du mois, avec un gain de 257,22 $ (+22,29 %) depuis août. Sur un an, le secteur demeure néanmoins en recul de 93,78 $ (-6,23 %).
Transport et entreposage
Salaire hebdomadaire médian : 1 346,16 $, soit environ 70 000 $ par année.
Camionneurs et camionneuses, chauffeurs et chauffeuses d'autobus et personnel des entrepôts profitent d'une hausse de 106,16 $ (+8,56 %), autant par rapport au mois dernier qu'à l'an passé.
Fabrication
Salaire hebdomadaire médian : 1 280 $, soit environ 66 560 $ par année.
Les usines et les ateliers de transformation voient leur paie augmenter de 30 $ (+2,40 %) en un mois. Sur douze mois, la progression reste toutefois minime, à 3,87 $ (+0,30 %).
Soins de santé et assistance sociale
Salaire hebdomadaire médian : 1 136,52 $, soit environ 59 099 $ par année.
Le personnel des hôpitaux, des CHSLD, des cliniques et des services sociaux gagne 17,32 $ (+1,55 %) de plus qu'en août, et 73,39 $ (+6,90 %) de plus qu'il y a un an.
Autres services (sauf les administrations publiques)
Salaire hebdomadaire médian : 1 085 $, soit environ 56 420 $ par année.
Ce secteur regroupe notamment les ateliers de réparation, les services personnels comme les salons de coiffure et les organismes sans but lucratif. La paie est presque stable sur un mois (+5 $), mais accuse un recul de 115 $ (-9,58 %) sur un an.
Commerce de gros et de détail
Salaire hebdomadaire médian : 1 020 $, soit environ 53 040 $ par année.
Les magasins, les épiceries et les grossistes ferment la marche des secteurs qui dépassent les 1 000 $ par semaine. La paie y progresse de 20 $ (+2 %) depuis août et de 25,50 $ (+2,56 %) sur un an.
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