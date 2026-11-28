8 activités féériques et GRATUITES à faire en décembre à Québec et ses environs
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Entre les cadeaux de Noël, les soupers et les petites gâteries du temps des Fêtes, ton portefeuille risque d’en prendre un coup en décembre. Heureusement, il y a moyen de profiter à fond de cette période de l’année sans sortir ta carte de crédit à chaque occasion. Les activités gratuites à Québec ne manquent pas, et il y en a pour tous les goûts!
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Une balade aux flambeaux, du cinéma avec du popcorn et du chocolat chaud, des marchés de Noël, des contes autour du feu ou encore des activités hivernales en plein air : tu as de quoi remplir tes temps libres jusqu’aux vacances. Alors, sors tes plus belles mitaines, rassemble ta gang et profite de tout ce que la capitale nationale a à offrir en décembre!
Te balader au Marché de Noël allemand de Québec
Prix : Entrée gratuite
Quand : Jusqu’au 23 décembre 2026
Adresse : Place D'Youville, place d’Armes, place de l'Hôtel-de-Ville, jardins de l'Hôtel-de-Ville, rue Sainte-Anne et ruelle de l'église derrière la cathédrale Holy Trinity, Québec
Pourquoi tu dois y aller : Avec plus de 200 activités à sa programmation, le Marché de Noël allemand de Québec vaut le détour, même si tu ne comptes rien acheter. En te promenant entre les différents sites, tu pourras notamment assister gratuitement à des concerts, à des prestations de chorales et de cors des Alpes, en plus de croiser des marionnettes géantes. Le 5 décembre, la traditionnelle Krampus Nacht mettra à l’honneur cette créature cornue du folklore alpin qui aurait pour mission d’effrayer les enfants qui n’ont pas été sages.
Les plus jeunes pourront aussi rencontrer le père Noël les samedis et dimanches, de 11 h à 16 h, ou s’amuser au Kinderchalet Ravensburger, où des ateliers créatifs, des jeux et des casse-têtes les attendent.
Apporte ton chocolat chaud maison et profite de l’ambiance des Fêtes sans gruger ton budget cadeaux.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller au Festival Kaléidoscopes
Prix : Entrée gratuite, kiosques payants sur place
Quand : Du 27 au 31 décembre 2026
Adresse : Jardins de l’Hôtel-de-Ville, place de l’Hôtel-de-Ville et place D’Youville, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour finir l’année, le festival Kaléidoscopes transforme trois sites du Vieux-Québec en véritable rendez-vous culturel. Au programme : plus de 30 spectacles gratuits, des soirées de danse traditionnelle, des performances de graffitis en direct et une nouvelle création théâtrale, La Baraque imaginaire. Pour le réveillon du jour de l’An, musique électronique et traditionnelle, arts du cirque et feux d’artifice à minuit seront au rendez-vous. De quoi terminer l’année en beauté sans te ruiner!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Profiter d’une journée festive au Domaine de Maizerets
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 5 décembre 2026, de 10 h à 16 h
Adresse : Domaine de Maizerets - 2000, boul. Montmorency, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Sors ta tuque et tes mitaines pour aller célébrer le début du temps des Fêtes au Domaine de Maizerets. Tu pourras te balader sur le joli site, croiser des animations ambulantes, t’amuser dans la zone de jeux et écouter le chansonnier Jérôme Casabon. Entre deux activités, tu pourras te réchauffer près du feu ou te procurer un bon café. Prends toutefois note que l’événement sera annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Visiter le célèbre camion de Noël de Coca-Cola
Prix : Gratuit
Quand : Le jeudi 3 décembre 2026, de 16 h 30 à 18 h
Adresse : IGA Extra Convivio de Val-Bélair - 1819, av. Industrielle, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le fameux camion rouge illuminé que tu vois dans les publicités de Noël de Coca-Cola fera un arrêt à Val-Bélair en décembre. Pour l’occasion, le père Noël sera de la partie et tu pourras même déguster un chocolat chaud de Chocolats Favoris servi par Alex le lapin. Que tu aies des enfants dans ton entourage ou que tu sois simplement nostalgique des publicités de ton enfance, ça vaut le petit détour en fin de journée.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Participer à une marche aux flambeaux dans le Trait-Carré
Prix : Gratuit, sur réservation
Quand : Le samedi 19 décembre 2026, de 16 h 30 à 19 h 30, avec des départs jusqu’à 18 h 30
Adresse : Départ à la Maison Pierre-Lefebvre - 7985, Le Trait-Carré E., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : À quelques jours de Noël, rassemble tes proches pour une petite balade à la lueur des flambeaux dans le quartier historique du Trait-Carré de Charlesbourg. La promenade se termine au parc de la Commune, où tu pourras profiter des animations, croiser le père Noël et te réchauffer avec un bon chocolat chaud.
Faire un tour à la Féerie de Noël de Lac-Beauport
Prix : Entrée gratuite, kiosques payants sur place
Quand : Le samedi 5 décembre 2026, de 10 h à 16 h, et le dimanche 6 décembre, de 10 h à 15 h
Adresse : Parc Le Saisonnier - 78, ch. du Brûlé, Lac-Beauport, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les 5 et 6 décembre, direction le parc Le Saisonnier à Lac-Beauport pour la 17e édition de la Féerie de Noël et son marché. Entre deux arrêts aux kiosques des artisans et artisanes de la région pour dénicher des cadeaux originaux, tu pourras écouter de la musique traditionnelle, jouer à des jeux de société ou encore te régaler avec de la tire sur la neige.
Parmi les nouveautés cette année, tu trouveras des contes autour du feu, une initiation au fatbike, une mini-friperie et même une séance de danse en ligne sur des airs de Noël. Les plus jeunes pourront quant à eux partir à la chasse aux lutins, faire un tour de poney et rencontrer le père Noël. Bref, il y a de quoi occuper toute la famille pendant quelques heures.
Regarder des films de Noël au Moulin des Jésuites
Prix : Gratuit, sur réservation
Quand : Le dimanche 13 décembre 2026, à 10 h 30 et à 13 h 30
Adresse : Moulin des Jésuites - 7960, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Du popcorn, du chocolat chaud et un bon film, c’est pas mal la combinaison idéale pour un dimanche de décembre! Le Moulin des Jésuites organise deux séances de cinéma gratuites pour le temps des Fêtes. En matinée, tu pourras (re)découvrir le film québécois Babine, sorti en 2008, tandis que le choix du film présenté en après-midi sera déterminé par un vote du public sur Facebook. Pense à réserver ta place avant de te déplacer.
Faire le plein d’activités hivernales au parc de la Pointe-aux-Lièvres
Prix : Gratuit, location d’équipement payante
Quand : De la mi-décembre 2026 à la mi-mars 2027, selon les conditions météorologiques
Adresse : Parc de la Pointe-aux-Lièvres - 51, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que ce soit pour une petite date hivernale ou une sortie entre ami.e.s, le parc de la Pointe-aux-Lièvres est un bel endroit pour ressortir tes patins. Tu pourras parcourir un sentier glacé d’environ 1,5 kilomètre, qui est même éclairé pour te permettre de patiner en soirée. Tant qu’à mettre le nez dehors, tu peux aussi retrouver ton cœur d’enfant sur la glissoire de cinq mètres de hauteur ou te lancer sur la piste de ski de fond de 8,6 kilomètres. Le stationnement et l’accès aux casiers sont également gratuits. Pense à vérifier l’état de la glace avant ta visite, puisque l’ouverture dépend de la météo.