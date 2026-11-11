7 activités entre 0 $ et 39 $ pour plonger dans la magie et sortir ce week-end à Montréal
Ta fin de semaine s'annonce chargée! 🎄💫
On est à peine à la mi-novembre et Montréal est déjà bien embarquée dans les festivités de Noël. Entre les marchés qui ouvrent leurs portes, les décors thématiques qui prennent d'assaut certains établissements et les activités spéciales qui s'ajoutent au calendrier, les occasions de se mettre dans l'ambiance des Fêtes ne manquent pas. Et même si tu n'es pas encore au point d'écouter All I Want for Christmas Is You en boucle, il y a aussi de quoi profiter de ton week-end du 13 au 15 sans nécessairement plonger dans l'univers du père Noël.
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Que tu aies envie d'une sortie romantique, d'une activité en famille ou d'un moment en gang, on a déniché sept idées pour occuper tes journées et tes soirées à Montréal. Au programme : des expériences gourmandes, des sorties qui font bouger, des aubaines à découvrir et quelques endroits féériques.
Et bonne nouvelle pour ton budget : certaines de ces activités sont gratuites ou permettent de profiter de la ville sans trop dépenser.
Visiter un marché de Noël enchanteur
Coût : Accès gratuit, achats payants sur place
Quand : Du 13 novembre 2026 au 3 janvier 2027
Adresse : Place des Festivals - 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Dès ce vendredi 13 novembre, la Place des Festivals prendra des airs de petit village féérique avec l'ouverture du Grand Marché de Noël de Montréal. Durant ta visite, tu pourras te balader entre une quarantaine de chalets remplis de créations d'artisans et artisanes du Québec, en plus de découvrir la programmation d'animations gratuites. Prépare-toi à admirer des décorations illuminées, à faire des trouvailles dans les kiosques et à te régaler avec des plats réconfortants comme de la fondue au fromage, ou encore à te réchauffer avec des boissons chaudes.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Aller patiner dans un décor digne d'un film
Coût : 12 $ par personne pour l'accès, location de patins à 10 $ et de casque à 1 $
Quand : Du mercredi au vendredi et le dimanche de 11 h 30 à 18 h, le samedi de 11 h 30 à 21 h
Adresse : Le 1000 De La Gauchetière - 1000, rue De la Gauchetière O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : L’ambiance des Fêtes est de retour à l’Atrium Le 1000, alors que la patinoire intérieure de Montréal se pare de décorations de Noël et de centaines de lumières scintillantes. Sous son immense coupole de verre, tu peux enfiler tes patins et faire quelques tours de glace au son de la musique, tout en profitant de ce décor féérique. C’est une belle option pour une sortie qui fait bouger un peu, que ce soit en famille, entre ami.e.s ou en couple. Pense à réserver ta place en ligne avant de te déplacer.
Plonger dans des univers illuminés à Festilumi
Coût : À partir de 24,95 $ pour les 13 ans et plus et 14,95 $ pour les 2 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 2 ans
Quand : Du 12 novembre 2026 au 3 janvier 2027
Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché-Central, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Parmi les sorties incontournables du temps des Fêtes à Montréal, Festilumi mérite une place sur ta liste. Avec son parcours extérieur de 1,5 km, ses milliers de lumières et ses installations géantes, l'événement transforme le Marché Central en véritable terrain de jeu illuminé. Cette année encore, les décors de Noël font partie de treize univers thématiques, dont un monde peuplé de dinosaures géants, un labyrinthe fluo et la Fiesta de la Luz. Tu peux aussi profiter des jeux d'arcade, du laser tag et des spectacles sur place. Prévois entre 60 et 90 minutes pour explorer les lieux, prendre quelques photos et découvrir les différentes installations.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Assister à un cabaret de cirque dans une église
Coût : À partir de 38,58 $ par personne
Quand : Les 12, 13, 14, 19, 20 et 21 novembre 2026, à 20 h
Adresse : Le Monastère - 1439, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour une soirée qui sort un peu de l'ordinaire, le Cabaret des Fêtes propose un mélange de cirque contemporain, de musique en direct et de performances acrobatiques dans un décor plutôt particulier : une église. Sous les arches du bâtiment, les artistes se succèdent avec des numéros qui misent sur la prouesse physique et la créativité. C'est une option à considérer pour une date ou une sortie entre ami.e.s qui change des traditionnels marchés de Noël et des activités extérieures.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite (gratuit pour la personne accompagnatrice)
Dénicher des jeux de société usagés à petit prix
Coût : Entrée gratuite, prix des jeux fixés par les particuliers qui les vendent (habituellement à partir de 5 $)
Quand : Du samedi 14 au lundi 16 novembre 2026, de 9 h à 17 h
Adresse : Ludold - 6620, boul. des Galeries-d’Anjou, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de dépenser le plein prix pour renouveler un peu ta collection de jeux de société. La boutique Ludold, à Anjou, organise une vente de jeux usagés en consigne ce week-end, ce qui est parfait pour dénicher des pépites à petit coût. Les vendeurs et vendeuses peuvent fixer un prix pour le samedi et un autre pour les jours suivants, alors garde l’œil ouvert : certains prix pourraient baisser d’ici lundi. Les jeux sont vendus sans taxes, et tu peux payer en argent comptant ou par carte de débit seulement. Et si tu veux plutôt faire du ménage, tu as jusqu’au vendredi 13 novembre à 19 h pour aller porter les tiens!
Accessibilité : La vente a lieu dans le sous-sol, accessible par des escaliers
Siroter des cocktails de Noël dans un bar caché du Vieux-Montréal
Coût : Environ 20 $ par cocktail et 22 $ par plat
Quand : Du jeudi au dimanche jusqu'au 31 décembre 2026
Adresse : Kwizinn - 311, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Caché au sous-sol du restaurant Kwizinn, le speakeasy Secrets a revêtu son décor de Noël impressionnant et dévoilé un menu qui goûte les Fêtes. Côté cocktail, tu peux entre autres choisir entre le Mon Beau Sapin au gin infusé au sapin, le Casse Noisette au lait de coco et à la liqueur de noisette ou le Choko LaLa au chocolat chaud et au rhum. Pour grignoter, le menu concocté avec Roquefort AOP propose des huîtres, un croque-monsieur, un gâteau mamba aux pacanes et plus encore. Pour entrer, tu n’as qu’à glisser le mot « Secrets » à l’accueil!
Accessibilité : La salle se situe dans le sous-sol, accessible par des escaliers
Te régaler avec un chocolat chaud complètement décadent
Coût : 9 $ (prix 2025)
Quand : Du jeudi au dimanche de 9 h à 18 h 30, du lundi au mercredi de 10 h 30 à 18 h 30
Adresse : Maison Sauvage Café - 162, rue Bernard O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Choco Deluxe Set fait son retour ce mois-ci à la Maison Sauvage Café, et les adeptes de chocolat chaud ont une bonne raison d'ajouter cette adresse à leur liste de sorties. Ici, on oublie la traditionnelle tasse : cette boisson chocolatée à l'ancienne est servie dans une jolie carafe, avec une portion de crème chantilly maison pour ajouter une touche encore plus gourmande. Une petite pause sucrée à considérer après une promenade dans le froid, surtout si tu aimes prendre ton temps pour savourer ton chocolat chaud.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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