Costco vend un calendrier de l’avent pour les fans de vin avec des bouteilles à 3,75 $
À partager avec ta personne préférée! 🍷
Le décompte avant Noël fait partie des petits plaisirs du temps des Fêtes, et les calendriers de l'avent sont une façon amusante d'ajouter encore plus de magie à cette période de l'année. Avec toutes les versions qui existent maintenant, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. D'ailleurs, le Costco en propose un qui pourrait particulièrement plaire aux personnes qui aiment découvrir les vins d'ici, avec 24 petites bouteilles provenant d'un vignoble québécois offertes pour moins de 90 $.
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Que ce soit pour une soirée de dégustation en bonne compagnie, un souper entre ami.e.s ou simplement pour te garder quelques surprises à découvrir au fil des semaines, ce calendrier peut aussi se partager et s'étirer bien au-delà des 24 jours précédant le 25 décembre!
Le calendrier de l'avent Célébrons avec le Domaine St-Basile est vendu au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Il s'agit du calendrier Célébrons avec le Domaine St-Basile, qui met à l'honneur les produits de ce vignoble situé au pied du mont Saint-Bruno, à Saint-Basile-le-Grand. Avec ses décorations bourgogne et dorées, ses petits motifs de houx et ses 24 cases numérotées, le coffret a définitivement un look des Fêtes.
À l'intérieur, tu trouveras 24 bouteilles de 200 ml, réparties entre quatre variétés. Il y a huit vins rouges Frontenac noir à 13,5 % d'alcool, quatre rouges Réserve Frontenac noir à 13,5 %, quatre blancs Frontenac gris à 11,5 % et huit vins cuivrés Frontenac gris à 12 %.
Les vins offerts dans le calendrier de l'avent Célébrons avec le Domaine St-Basile au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Même si le principe est d'ouvrir une case par jour, tu peux tout aussi bien adapter le concept à tes plans. Pourquoi ne pas organiser une petite soirée de dégustation lors d'un souper entre ami.e.s ou même en garder pour tes prochaines soirées à la maison? Après tout, les 24 options ne sont pas obligées de disparaître avant l'arrivée du père Noël!
Et avec quatre variétés différentes, ça peut aussi être une manière originale de découvrir les vins du Domaine St-Basile et de comparer vos préférences autour de quelques bouchées.
Le calendrier de l'avent Célébrons avec le Domaine St-Basile est affiché à 89,99 $ au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Pour ce qui est du prix, le calendrier est vendu à 89,99 $ chez Costco en 2026, soit environ 3,75 $ par bouteille de 200 ml.
Que tu décides de l'offrir en cadeau, de le partager ou de te garder quelques bouteilles pour plus tard, ce calendrier pourrait te permettre de faire des découvertes d'ici!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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