Voici les 10 voitures les plus volées au Québec en 2025 selon un nouveau palmarès
Ton char est-il dans la liste? 👀
Le vol de véhicules recule au Québec, mais certains modèles populaires restent dans la mire des criminels. Équité Association, l'organisme qui lutte contre le crime en matière d'assurance au pays, vient de dévoiler son palmarès annuel des voitures les plus volées, et quelques modèles très répandus dans les entrées de la province y figurent en bonne place.
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Selon le palmarès publié ce mardi 10 novembre, ce sont surtout des véhicules utilitaires sport (VUS) et des berlines japonaises qui attirent les voleurs et les voleuses au Québec. Le classement québécois est établi selon le nombre de vols enregistrés pour chaque modèle en 2025.
Bonne nouvelle quand même, puisque le phénomène est en net recul. Selon le plus récent rapport d'Équité sur les tendances en matière de vol d'automobiles, 7 742 véhicules ont été volés au Québec en 2025, contre 10 290 l'année précédente. C'est une baisse de 25 %, la plus importante de toutes les régions du pays.
La Honda Civic en tête au Québec
Au sommet du palmarès québécois, on retrouve la Honda Civic, avec 487 vols. Le modèle 2018 est celui qui a le plus souvent disparu. Le Toyota RAV4 et le Honda CR-V complètent le podium, avec respectivement 374 et 334 vols.
Ces modèles sont très nombreux sur les routes. Pour mesurer le risque réel, il faut regarder le taux de vol, soit la proportion de véhicules assurés qui ont été volés. À ce chapitre, c'est la camionnette Toyota Tundra qui se démarque, avec un taux de 0,65 %, loin devant le Jeep Wrangler, à 0,38 %.
À l'inverse, la Toyota Corolla affiche un taux de seulement 0,04 %, même si elle figure au huitième rang en nombre de vols. C'est qu'il y en a près de 185 000 assurées au Québec.
La moitié des véhicules volés ne sont jamais retrouvés
Même si les vols sont moins nombreux, les chances de revoir ton véhicule après un vol restent minces au Québec. Le taux de récupération n'y est que de 48 %, contre 59 % à l'échelle canadienne.
Selon Équité, les véhicules qui ne sont pas retrouvés sont souvent exportés par les ports, démontés pour la revente de pièces, revendus au pays après avoir reçu un faux numéro d'identification ou utilisés par des groupes criminels.
L'organisme observe aussi une hausse de la fraude liée au financement de véhicules. Dans les ports du Québec, 104 véhicules financés frauduleusement ont été récupérés en 2025, contre 64 l'année précédente. Ces stratagèmes reposent sur le vol d'identité. Des criminels utilisent les renseignements personnels d'une autre personne pour obtenir un prêt auto, puis assurent le véhicule dans le but de frauder.
Le Honda CR-V, champion canadien
À l'échelle du pays, c'est plutôt le Honda CR-V qui arrive au premier rang, avec 2 137 vols, devant la Honda Civic et le Toyota RAV4. Au total, le nombre de vols a diminué de 18 % au Canada en 2025, pour s'établir à 46 999.
Le crime coûte tout de même environ 900 millions $ par année en véhicules volés, selon Équité. L'organisme déplore que le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles n'ait pas été mis à jour depuis 2007, ce qui laisse des failles dans les systèmes antivol des voitures récentes.
Les voleurs et voleuses utilisent notamment des attaques par relais, qui captent le signal des clés à télécommande pour déverrouiller et démarrer un véhicule.
« Nous devons rendre les véhicules plus difficiles à voler », a déclaré par communiqué Heather Masterson, présidente et chef de la direction d'Équité Association.
Si tu conduis l'un de ces modèles, ça vaut la peine de revoir tes protections antivol et d'en parler avec ton assureur.
Les 10 voitures les plus volées au Québec en 2025
- Honda Civic (modèle 2018 le plus volé), 487 vols
- Toyota RAV4 (modèle 2021), 374 vols
- Honda CR-V (modèle 2023), 334 vols
- Jeep Wrangler (modèle 2024), 129 vols
- Hyundai Tucson (modèle 2022), 89 vols
- Toyota Tundra (modèle 2024), 89 vols
- Mazda CX-5 (modèle 2020), 80 vols
- Toyota Corolla (modèle 2017), 77 vols
- Ford série F-150 (modèle 2023), 68 vols
- Honda Accord (modèle 2018), 63 vols
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