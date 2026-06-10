Un pilote d'Air Canada a volé sans les bonnes licences durant 16 ans - Voici quoi savoir
L'ancien commandant aurait empoché 2,9 millions $ en salaire et trompé Transports Canada.
Un ancien pilote d'Air Canada fait face à des accusations criminelles après qu'une enquête de plusieurs mois a révélé qu'il aurait piloté plus de 900 vols d'avions commerciaux sur plusieurs décennies sans détenir les licences requises. L'affaire soulève des questions sur la sécurité aérienne et les mécanismes de vérification des qualifications dans l'industrie.
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Geoffrey Wall, 59 ans, de Barrie, en Ontario, a travaillé pendant 27 ans chez Air Canada avant de prendre sa retraite en 2025. Il était basé à l’aéroport Pearson de Toronto et commandait des Boeing 767, 777 et 787, a indiqué en conférence de presse la police régionale de Peel, ce mardi 9 juin.
Ce n'est qu'après son départ que l'ampleur présumée de la fraude a commencé à émerger.
En janvier 2026, Transports Canada a lancé un examen réglementaire visant les titres de compétence de l'ancien capitaine. Cette démarche a rapidement mené à l'ouverture d'une enquête criminelle par le Bureau de la fraude de la Police régionale de Peel.
À la suite d'une perquisition à son domicile et de l'obtention d'autres autorisations judiciaires, les spécialistes chargés de l'enquête auraient recueilli des éléments de preuve laissant croire que Wall aurait utilisé de fausses licences de pilote pendant une grande partie de sa carrière, induisant en erreur à la fois Air Canada et Transports Canada.
La différence entre les deux licences
Toute la nuance se trouve dans les détails : Wall détenait bel et bien une licence de pilote professionnel (LPP-A) valide, mais pas la licence de pilote de ligne (ATPL-A), pourtant obligatoire pour agir à titre de commandant de bord d'un avion commercial.
Autrement dit, il était autorisé à piloter un appareil, mais pas à occuper le poste de capitaine aux commandes d'un Boeing 777 selon la réglementation en vigueur.
L'obtention de la licence ATPL exige la réussite d'examens écrits supplémentaires. C'est cette étape que Wall n'aurait pas franchie de façon légitime.
« La sécurité n'a pas été compromise »
En conférence de presse, le chef adjoint de la police de Peel, Nick Milinovich, a indiqué que l'histoire de Wall était « comme si un médecin, titulaire d’un permis d’exercer la médecine générale, pratiquait des opérations du cerveau dans son cabinet ».
Dans un communiqué publié le 8 juin, Air Canada a tenu à préciser que Wall était « un pilote pleinement qualifié » et qu'il était bel et bien « titulaire d'une licence de pilote professionnel valide ».
À noter que l'ensemble des pilotes d'Air Canada doivent suivre une formation obligatoire tous les six mois, en plus de se soumettre à une vérification annuelle effectuée par un pilote vérificateur de Transports Canada. Selon la compagnie, Wall aurait satisfait à ces exigences tout au long de sa carrière, et même dépassé certaines d'entre elles.
Dès qu'Air Canada a constaté que Wall ne détenait pas la licence ATPL requise pour occuper le poste de commandant de bord, il a été relevé de ses fonctions et la situation a été « signalée volontairement » à Transports Canada.
La compagnie affirme avoir depuis mené un audit complet auprès de son personnel navigant, sans relever d'autres cas de non-conformité. Elle indique également avoir renforcé ses procédures de vérification des licences originales émises par Transports Canada.
L'étendue présumée de la fraude
Entre 2009 et 2025, Wall aurait piloté plus de 900 vols au Canada et à l'international à titre de capitaine. Au cours de cette période, il aurait touché plus de 2,9 millions de dollars en salaire.
L'ancien commandant de bord d'Air Canada occupait aussi plusieurs fonctions au sein de l'Association des pilotes d'Air Canada (APAC), dont celle de président du Conseil exécutif principal, l'instance dirigeante de l'organisation.
Le 1er juin 2026, Geoffrey Wall a été arrêté et fait face aux accusations suivantes :
- Fraude de plus de 5 000 $;
- Mise en circulation de documents contrefaits (x2);
- Possession d'une marque de contrefaçon (x3);
- Méfait public.
La Police régionale de Peel qualifie l'affaire de « profondément préoccupante » et estime que des centaines de milliers de personnes pourraient avoir été mises en danger au fil des ans. Air Canada nuance toutefois cette évaluation en affirmant que la personne accusée possédait les compétences nécessaires pour piloter un avion de ligne.
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