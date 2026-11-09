« La pire des insultes » : Mario Pelchat ramasse Angine de Poitrine après l’ADISQ 2026

Le duo a raflé cinq Félix lors du gala... et ça n'a pas passé pour certains. 😳

Mario Pelchat. Droite : Angine de Poitrine au Gala de l'ADISQ 2026.

Le duo Angine de Poitrine a triomphé lors du 48e gala de l'ADISQ.

Mario Pelchat | Facebook, Gala de l'Adisq - Jean-François LeBlanc | Courtoisie
Éditrice sénior, Nouvelles

Angine de Poitrine a été le grand gagnant du 48e Gala de l'ADISQ, présenté le dimanche 8 novembre à Montréal. Après une année de triomphe autant à l'international qu'au Québec, le duo saguenéen y a remporté cinq Félix sur une possibilité de six, dont celui de la chanson de l'année pour Fabienk.

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Ce couronnement n'a toutefois pas fait l'unanimité. Tout juste après le gala, le chanteur Mario Pelchat a publié un long message sur Facebook dans lequel il qualifie de « pire des insultes » le prix de la chanson de l'année remis au duo.

Lors de la soirée animée par Pierre-Yves Roy-Desmarais, Angine de Poitrine a aussi été sacré révélation de l'année, artiste de l'année au rayonnement international, auteur ou compositeur de l'année et groupe ou duo de l'année. Avec les quatre trophées obtenus le mercredi précédent au Premier Gala et au Gala de l'industrie, sa récolte grimpe à neuf statuettes.

« Ça manque de respect »


Fidèles à leur personnage, Khn et Klek de Poitrine ont reçu leurs prix sans livrer de véritable discours de remerciement. Pêcher des poissons dorés depuis le balcon, se griller un hot-dog sur scène, faire semblant de parler au téléphone : le public a eu droit à des sketchs aussi inusités que le duo à pois noirs et blancs. Cette absence de remerciements est d’ailleurs l’un des premiers reproches de Mario Pelchat.

« Bien sûr qu'ils ont du talent. Que leur virtuosité est reconnue et reconnaissable par tous les artisans de l'industrie mais ça manque de respect. Le costume OK mais ne pas pouvoir remercier convenablement c'est piètre », écrit-il.

Le chanteur salue tout de même la mise en marché du groupe, qu'il juge « louable », et va jusqu'à dire qu'il s'agit sans doute de sa plus grande réussite, après son talent. Il estime toutefois que le duo a pris l'industrie « pour des poissons ».

À noter que Mario Pelchat était lui-même en lice cette année avec son album Duos de mes 60 ans, dans les catégories album de l'année succès populaire et adulte contemporain. Les Félix sont plutôt allés à JF Pauzé et à Lou-Adriane Cassidy.

Une chanson « devrait pouvoir être fredonnée »

C'est surtout le prix de la chanson de l'année qui ne passe pas. Fabienk, une pièce instrumentale, l'a emporté dans une catégorie où figuraient notamment JF Pauzé, Salebarbes, Bleu Jeans Bleu, Céline Dion, Charlotte Cardin, Fredz ainsi que William Cloutier et Zach Chico.

« Leur remettre la chanson de l'année à été selon moi, la pire des insultes envers William Cloutier, envers Salebarbes, envers JF Pauzé et tous les autres nommés », affirme Mario Pelchat.

Selon lui, une chanson gagnante devrait rester en tête une fois le gala terminé. Il souligne les efforts des autres finalistes pour écrire des paroles touchantes et composer des mélodies accrocheuses, avant de lancer qu'il peut chanter toutes les pièces en nomination, sauf une.

« Impossible de vous fredonner la première phrase (ah il n'y a pas de mots) la première barre… de la chanson de l'année!!! Ça va pas ben les amis! »

Ailleurs dans son message, le chanteur a salué plusieurs moments de la soirée, dont la prestation de Charlotte Cardin, mais il a jugé « raté » l’hommage à Diane Tell, qui recevait le tout premier Félix reconnaissance de l’histoire de l’ADISQ.

Il termine sa publication par une pointe au gouvernement, qui souhaite investir dans la culture : « J’espère qu’il ira à la bonne place cet argent… »

Un vote du public et de l'industrie

Selon les critères d'évaluation de l'ADISQ, la chanson de l'année est choisie par un vote combinant le public et les membres de l'Académie. Les critères portent notamment sur la qualité artistique du texte, de la musique, des arrangements et de la réalisation.

Si Angine de Poitrine n’a pas séduit l’interprète de Pleurs dans la pluie, le duo a visiblement conquis bien du monde, dont l’animateur du gala. Lors de son numéro d'ouverture, Pierre-Yves Roy-Desmarais a décrit les deux musiciens comme l'opposé de l'intelligence artificielle, saluant une originalité qui fait du bien. Fabienk avait aussi remporté le prix de la chanson SOCAN Polaris en septembre.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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