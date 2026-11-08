Tu peux te trouver une psy avec cette nouvelle plateforme de « match » au Québec
Après tout, trouver LA bonne psy est aussi dur que de dater sur Tinder...
Les personnes qui sont déjà passées par là le savent : se trouver un ou une psychologue au Québec n'est pas de tout repos. Entre contacter diverses cliniques, laisser des messages par-ci, par-là et essuyer des refus peut s'étirer sur des semaines, voire des mois. Or, une toute nouvelle plateforme québécoise te permet de « matcher » avec des professionnels de la santé mentale.
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La plateforme PsyPsy, lancée cet automne, porte bien son nom. Elle regroupe des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres et d'autres spécialistes membres d'un ordre professionnel lié à la santé mentale.
Audrey Lalonde, doctorante en psychologie à l'Université de Sherbrooke et cofondatrice du site Web, a confié à Narcity Québec que l'idée lui est venue avec sa collègue Marie-Pier Verner, qui poursuit les mêmes études. C'est au cours de leur parcours universitaire qu'elles ont constaté à quel point les démarches pour obtenir une consultation en santé mentale pouvaient être longues et décourageantes.
« C'est long de trouver un psychologue, alors qu'il y en a, des psychologues », dit-elle. « Ça demande beaucoup d'appels. Ça demande de se faire refuser, de se faire dire "non, je n'ai pas de place, j'ai une liste d'attente", alors qu'il y a peut-être un psychologue à quelques kilomètres, ou qui est prêt à faire de la vidéoconférence, qui est disponible dans votre plage horaire. »
Qu'est-ce que PsyPsy?
PsyPsy fait le pont entre les personnes à la recherche de soutien psychologique et les spécialistes en santé mentale qui ont des disponibilités. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, on n'y trouve pas seulement des psychologues.
La plateforme rassemble notamment des personnes qui exercent en psychologie, en psychothérapie, en travail social, en psychoéducation, en sexologie ainsi qu'en thérapie conjugale et familiale. Cette diversité de professions est d'ailleurs un choix assumé des fondatrices.
Pour offrir leurs services sur le site, les intervenants et intervenantes doivent obligatoirement être membres d'un ordre professionnel. L'équipe vérifie notamment leur numéro de membre, leur permis d'exercice et une pièce d'identité lors de l'inscription.
« C'est pour ça aussi qu'on a choisi des professionnels qui font partie d'un ordre, pour que ce soit vraiment surveillé », précise la cofondatrice.
Pour l'instant, PsyPsy se concentre sur les consultations au privé, même si certaines personnes inscrites exercent également dans le réseau public.
Comment ça marche?
Tout commence par une demande qui prend environ quatre minutes à remplir. Tu y précises notamment ton motif de consultation, en sélectionnant des mots-clés comme « anxiété » ou en rédigeant une courte description de ta situation. Tu peux aussi indiquer ton budget et tes préférences, comme la possibilité de consulter par vidéoconférence.
Ta demande est ensuite transmise aux spécialistes dont le profil correspond à tes critères. Les personnes ayant des disponibilités peuvent alors te proposer un rendez-vous, un appel ou un premier échange par messagerie. Libre à toi d'accepter, de refuser ou simplement d'ignorer les propositions reçues.
Il en prend littéralement une minute pour créer ton compte et cinq autres pour remplir tous les critères. PsyPsy.ca
« Je vous dirais qu'en santé mentale, souvent, il y a un premier contact avant même une consultation, pour voir si ça fonctionne, si je suis vraiment la personne pour vous aider », souligne Audrey Lalonde.
Pour éviter de te retrouver avec une avalanche de réponses, la plateforme limite à cinq le nombre de propositions que tu peux recevoir simultanément.
Ta demande aux professionnels de PsyPsy apparaît uniquement sous la forme d'un numéro, sans dévoiler ton identité. PsyPsy.ca
Autre élément important, selon la cofondatrice : l'anonymat. Ta demande apparaît uniquement sous la forme d'un numéro, sans dévoiler ton identité. C'est donc toi qui décides si tu souhaites communiquer tes coordonnées à un ou une spécialiste qui te propose ses services.
« Si, par exemple, vous voyez que le professionnel, c'est votre voisin, vous allez refuser la proposition. Votre voisin ne saura jamais que c'est vous », illustre-t-elle. « C'est super important, l'anonymat. »
Qui peut s'y inscrire et combien ça coûte?
Du côté de la clientèle, la création d'un profil est entièrement gratuite et permet d'explorer la plateforme sans engagement. C'est au moment de soumettre une demande que des frais uniques de 3,99 $ s'appliquent.
« Le 3,99 $, c'est un prix symbolique, juste pour payer les frais de base », assure la cofondatrice.
Aucun autre montant n'est exigé par la suite. Si tu n'as reçu aucune proposition après 30 jours, un message t'invite à renouveler gratuitement ta demande, et ce, autant de fois que nécessaire. Tu peux aussi réactiver celle-ci à partir de ton compte si tu l'avais mise sur pause.
Tu peux directement indiquer ton budget pour te trouver un professionnel de la santé mentale. PsyPsy.ca
Le budget est d'ailleurs l'un des éléments importants du formulaire. Si tu n'as pas les moyens de payer une consultation au plein tarif, tu peux préciser le montant maximal que tu es prêt ou prête à débourser.
« Une personne qui n'a pas le budget pour se payer une consultation à 180 $ pour 50 minutes a le droit d'inscrire une limite de 110 $ », illustre Audrey Lalonde, précisant que certains spécialistes peuvent ajuster leurs tarifs en conséquence.Élargir tes critères, notamment en acceptant les consultations par vidéoconférence ou en considérant d'autres professions que la psychologie, peut également augmenter tes chances de trouver chaussure à ton pied.
De leur côté, les spécialistes reçoivent une notification chaque fois qu'une nouvelle demande correspond à leur profil et à leur champ d'expertise.
Un besoin bien réel
Les premiers résultats semblent donner raison aux fondatrices. Selon Audrey Lalonde, PsyPsy a reçu 230 demandes dès son premier mois d'activité.
« Il y a vraiment un besoin », résume-t-elle. La plateforme compte déjà plus de 1 700 comptes actifs, dont environ 900 spécialistes en santé mentale, parmi lesquels figurent quelque 200 psychologues.
Et les résultats sont plutôt encourageants : 88 % des demandes soumises jusqu'ici ont reçu au moins une proposition en moins de 17 heures.
Selon la cofondatrice, les difficultés d'accès aux soins en santé mentale se font surtout sentir dans le réseau public, où les conditions de travail inciteraient plusieurs spécialistes à se tourner vers le privé.
Elle demeure toutefois optimiste pour la suite, notamment grâce à l'ajout de places au doctorat en psychologie et à l'octroi de bourses visant à encourager la relève à travailler dans le réseau public. Il faut dire que, selon les données de l'Ordre des psychologues du Québec, qui comptait quelque 9 600 membres en 2024-2025, 5 509 exerçaient en pratique privée, contre 2 085 dans le réseau public de la santé.
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