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Cette plateforme te permet d'emprunter gratuitement de l'équipement sportif et récréatif partout au Québec

Tes aventures estivales pourraient te coûter beaucoup moins cher que tu le crois.

Équipement sportif gratuit

Prêt-pour-bouger

Courtoisie circonflexe Prêt-pour-bouger
Rédactrice pigiste, Studio

Les parcs verdoyants, le murmure des rivières et le soleil qui brille dans un ciel sans nuages : l'été a mille et une façons de t'inviter à partir à l'aventure et à faire le plein de découvertes. Le seul hic? Devoir acheter de l'équipement pour essayer une nouvelle activité peut vite coûter cher.

Si tu te dis qu'il doit bien y avoir une meilleure solution, t'as frappé dans le mille. L'initiative circonflexe Prêt-pour-bouger te permet d'emprunter gratuitement de l'équipement sportif et récréatif.

Son catalogue compte près de 42 000 pièces d'équipement pour pratiquer une foule d'activités, des plus classiques aux plus originales. Tu peux notamment emprunter des ballons de basketball, des planches à pagaie, des fatbikes, des trottinettes, de l'équipement de randonnée ou de camping.

La plateforme propose également une vaste sélection d'équipements adaptés aux personnes en situation de handicap.

Courtoisie circonflexe Prêt-pour-bouger

Grâce au soutien du gouvernement du Québec et des Unités régionales de loisir et de sport (URLS), cette initiative met à ta disposition 760 points de service répartis dans les 17 régions administratives du Québec.

Il suffit de consulter la plateforme pret-pour-bouger.ca pour repérer le point de service le plus près de chez toi, vérifier l'inventaire disponible et réserver ton équipement. Comme les équipements varient d'un point de service à l'autre, tu peux consulter l'offre propre à chaque emplacement directement sur la plateforme.

Que tu aies envie d'une journée en famille au parc, d'une sortie sportive improvisée ou de profiter de la nature lors d'un roadtrip aux quatre coins du Québec, circonflexe Prêt-pour-bouger te donne accès gratuitement à une foule d'activités pour profiter pleinement de l'été.

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