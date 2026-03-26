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Tu peux maintenant être payé pour partager des Stories grâce à cette plateforme

Une nouvelle manière de rentabiliser ta présence sur Instagram.

Un créateur partage une publication d’une entreprise sur Instagram et gagne de l’argent.

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Locals.tv
Content Marketing Specialist

Entre l’épicerie qui coûte un bras, le prix des loyers qui explose et les sorties qui pèsent sur le portefeuille, plusieurs Québécois cherchent des moyens simples d’augmenter leurs revenus. Une partie de la solution se trouve déjà dans ton téléphone. Si publier des Stories sur Instagram fait partie de ton quotidien, sache qu’il est désormais possible d’être payé pour le faire.

Ce qui a commencé comme une simple fonction de photos éphémères est devenu, presque sans qu’on s’en rende compte, l’un des espaces les plus actifs sur les réseaux sociaux.

Instagram Stories, c’est l’endroit idéal où partager le meilleur du quotidien avec tes proches, du nouveau resto à la scène qui t’a fait rire. Cette habitude de documenter ta vie et tes recommandations, aussi naturelle soit-elle, pourrait maintenant te rapporter de l’argent.

Parce que les Stories sont spontanées, elles ont aussi pris énormément de valeur pour les marques. Ce mode de communication personnel et amical ne ressemble pas à de la pub traditionnelle. C’est ce que les annonceurs recherchent.

Souhaitant rapprocher les marques des gens d’ici, la plateforme Locals.tv a lancé une fonctionnalité qui permet de gagner de l’argent en partageant des Stories.

Concrètement, toute personne avec un compte Instagram actif peut consulter les contenus de marques disponibles sur Locals.tv, choisir une campagne qui correspond à son audience, puis partager la publication dans sa Story. L’utilisateur est rémunéré si le partage est fait via la plateforme et reste en ligne pendant 24 heures.

Tu n’as pas besoin d’être une personnalité connue ou d’avoir des milliers d’abonnés pour rejoindre Locals.tv. L’idée repose justement sur le fait que les contenus du quotidien, partagés de manière naturelle, ont une réelle valeur.

Partage ta première Story aujourd’hui

QuébecCanadaArgent
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Canadians can now get paid to share posts on their Stories

If you’re already posting on your Instagram Story daily, this new opportunity could turn that habit into a way to earn money.

Voici comment gagner de l'argent facilement au Québec juste en partageant ton avis

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