Ce petit village au Québec est vraiment digne d’un film de Noël et ça vaut la visite

Ton plan d’escapade des Fêtes est tout trouvé. 🎄

Un trio de personnes devant un décor de Noël illuminé. Droite : Une librairie à Knowlton.

Le village de Knowlton est littéralement digne d'un film de Noël.

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Éditrice Junior

Si l’ambiance des films de Noël te fait rêver, sache qu’un village au Québec la recrée pour vrai chaque hiver. Dans les Cantons-de-l’Est, Knowlton se met sur son 31 pour les Fêtes avec une pièce de théâtre familiale, un défilé du père Noël, un marché de Noël nocturne et des feux d’artifice pour clore l’année.

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Ce secteur de la ville de Lac-Brome a d’ailleurs été transformé en décor des Fêtes à l’été 2020 pour le tournage du téléfilm Christmas Ever After (Deux cœurs à Noël en français), diffusé sur la chaîne Lifetime. Rendu en décembre, le village n’a plus besoin de fausse neige pour avoir l’air d’un plateau de tournage.

Pour te mettre dans l’esprit du temps des Fêtes avant même que décembre arrive, la troupe Knowlton Players présente Hansel & Gretel The Pantomime présenté en anglais au Théâtre de Lac-Brome du 19 au 29 novembre. Cette comédie familiale mélange musique, humour et une sorcière bien peu sympathique, et le public est invité à participer au spectacle.

Le samedi 5 décembre, c’est au tour du père Noël de faire son entrée au village. Le défilé, gratuit, part à 13 h de chez Windmill Plastics, sur la rue Victoria, et se termine à l’Académie Knowlton, où le grand barbu rencontrera les enfants.

Une semaine plus tard, le samedi 12 décembre, le centre-ville de Knowlton veille tard pour la Folie de minuit. De 17 h jusqu’à minuit, plusieurs exposants et exposantes de Lac-Brome s’installent pour ce marché de Noël en soirée, où l’on retrouve aussi des dégustations, de l’animation et des expositions.

C’est l’occasion parfaite de rayer quelques noms de ta liste de cadeaux tout en encourageant l’achat local, un chocolat chaud à la main.

Durant ton séjour, prends le temps d’explorer le village à pied avec le circuit Knowlton, un parcours autoguidé et gratuit. Le départ se fait au Musée Lac-Brome, puis le trajet suit le chemin Lakeside avant de se terminer sur la rue Victoria. En chemin, des affiches accompagnées de photos d’époque racontent le passé des bâtiments, dont l’Auberge Knowlton, reconnue comme le plus vieil hôtel en activité continue des Cantons-de-l’Est, et la Bibliothèque commémorative Pettess, la toute première bibliothèque publique rurale gratuite au Québec.

Pour finir l’année en beauté, la Ville de Lac-Brome présente ses feux d’artifice du temps des Fêtes le 27 décembre à 18 h, dans le secteur de Knowlton. Le meilleur endroit pour les admirer, c’est sur le chemin Lakeside, en face du parc Coldbrook. En cas de mauvais temps, le spectacle est reporté au lendemain.

Avec ses maisons victoriennes, ses commerces de quartier et son calendrier bien rempli, Knowlton a de quoi transformer une simple sortie en souvenir des Fêtes.

Calendrier des événements de la Ville de Lac-Brome

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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