16 des meilleures trouvailles et nouveautés déco à moins de 27 $ au Canac
Tout redécorer sans se ruiner? OUI SVP! 😍🔥
Quand on pense à Canac, ce sont souvent les matériaux de construction et les projets de rénovation qui nous viennent en tête. Pourtant, pas besoin de se lancer dans de gros travaux ou de sortir son coffre à outils pour avoir envie d'y faire un tour! Entre les accessoires pratiques pour organiser la maison, les articles de décoration et les trouvailles insoupçonnées, cette quincaillerie québécoise réserve parfois de bien belles surprises. Et on va se le dire, les prix ont aussi de quoi attirer l'attention.
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Que tu aies envie de rafraîchir ton décor, de mettre un peu d'ordre chez toi ou simplement de dénicher quelques aubaines, voici une sélection de trouvailles à mettre sur ton radar lors de ta prochaine visite chez Canac, le tout sans te ruiner.
Boîte de rangement beige
Une boîte de rangement ovale beige avec un revêtement texturé et des détails métalliques argentés, vendue à 8,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 8,99 $
Cette petite boîte ovale est aussi pratique pour ranger ses bijoux sur une commode que pour garder les télécommandes à portée de main dans le salon. Son revêtement beige côtelé et son détail métallique doré lui donnent une allure soignée, ce qui permet de la laisser bien en vue. Une solution toute simple pour les petits objets qui n'ont jamais vraiment de place attitrée.
Plateau rond en rotin avec poignées
Un plateau rond en rotin naturel de 40 cm avec poignées, vendu à 13,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 13,99 $
Les plateaux décoratifs ne servent pas seulement à transporter des choses. On les retrouve aussi sur les tables basses, garnis de chandelles, de livres ou de petits objets qu'on aime exposer. Ce modèle rond de 40 cm, avec son tressage en rotin et ses deux poignées, se prête bien à ce genre d'arrangement. Il peut également accueillir quelques décorations saisonnières qu'on change au gré de nos envies.
Grand pouf pliable
Le grand pouf pliable Teddy de marque Astella, avec revêtement crème à effet bouclé et espace de rangement intégré, vendu à 26,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 26,99 $
Ce pouf cache un espace de rangement sous son couvercle, un détail particulièrement intéressant quand les mètres carrés sont comptés. On peut y glisser des couvertures ou les jouets des enfants tout en profitant d'un repose-pieds ou d'un siège d'appoint. Son revêtement crème à effet bouclé rappelle les meubles douillets qu'on voit beaucoup dans les décors actuels. Et puisqu'il est pliable, on peut le ranger plus facilement lorsqu'il ne sert pas.
Vase moderne en céramique
Un vase décoratif moderne en céramique beige mouchetée, avec une silhouette sculpturale composée de trois sections arrondies, vendu à 8,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 8,99 $
Avec ses trois formes arrondies empilées les unes sur les autres, ce vase ressemble presque à une petite sculpture. Son fini beige moucheté rappelle celui des poteries artisanales, tout en conservant une allure épurée. Quelques tiges séchées suffisent à le garnir, mais il peut tout aussi bien être exposé tel quel, sur une étagère ou dans une bibliothèque.
Bol décoratif en céramique
Un bol décoratif en céramique blanche au fini brillant et au design ajouré, vendu au prix régulier de 10 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 10 $
Sur une table à manger ou un comptoir de cuisine, ce bol blanc se remarque surtout par ses ouvertures arrondies qui laissent entrevoir ce qu'on y dépose. On l'imagine bien comme centre de table, avec quelques fruits décoratifs ou simplement présenté tel quel. Son fini brillant contraste avec les accessoires aux textures plus rustiques. Il était d'ailleurs affiché en liquidation à 8 $ plutôt que 10 $ lors de notre visite, sans date de fin indiquée.
Ensemble de quatre paniers de rangement
Un ensemble de quatre paniers de rangement rétro beiges, vendu à 17,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 17,99 $
Pour remettre un peu d'ordre dans les armoires de la salle de bain ou les accessoires qui s'accumulent dans une garde-robe, cet ensemble comprend quatre paniers rectangulaires de différentes grandeurs. Leur tissu beige côtelé, doublé à l'intérieur, change des bacs en plastique habituels. Comme ils sont vendus ensemble à 17,99 $, chaque panier revient à environ 4,50 $.
Plante artificielle d'eucalyptus en pot
Une plante artificielle d'eucalyptus dans un pot en rotin tressé, vendue à 7,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 7,99 $
Si tu as de la difficulté à garder une plante en vie, au moins celle-ci ne te tiendra pas rigueur d'oublier de l'arroser! Cet eucalyptus artificiel possède plusieurs branches garnies de petites feuilles vertes et vient dans un pot tressé. Il peut facilement trouver sa place dans une pièce qui manque de verdure, même loin d'une fenêtre. Aucun arrosage, aucune feuille morte à ramasser : simplement un peu de dépoussiérage de temps en temps.
Cadre décoratif à motifs floraux
Une reproduction florale dans les tons de beige et de rose pâle, entourée d'un cadre au fini bois naturel, vendue à 19,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Les grandes fleurs crème sur fond rose poudré donnent à cette reproduction une allure douce, presque vintage. Le cadre au fini bois clair complète bien les couleurs de l'illustration, qui s'intégrerait facilement à une chambre ou à un salon aux tons neutres. Son format vertical permet aussi de l'accrocher dans un espace étroit ou de le combiner à d'autres images pour créer un mur de cadres.
Ensemble de trois étagères murales
Un ensemble de trois étagères murales de différentes dimensions au fini chêne, de marque Astella, vendu à 24,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Trois étagères de différentes dimensions, ça laisse une certaine liberté pour organiser un mur autrement qu'avec une longue tablette traditionnelle. Cet ensemble de marque Astella, au fini chêne, peut servir à exposer quelques petites plantes, des souvenirs ou des objets décoratifs. Les trois modules peuvent être disposés ensemble, comme sur la photo de l'emballage, ou installés séparément selon l'espace disponible.
Jeté de Noël à motifs
Un jeté de Noël Vertuo à motifs de cervidés et de sapins, mesurant 125 x 150 cm et vendu à 23,95 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 23,95 $
Un jeté de Noël n'a pas nécessairement besoin d'être rouge vif ou orné de gros bonshommes de neige. Celui-ci mise plutôt sur un fond crème parsemé de petits sapins verts et de cervidés bruns, pour une touche festive tout en douceur. Il mesure 125 sur 150 centimètres et est parfait pour s'emmitoufler lors d'une soirée cinéma ou pour ajouter une petite touche de magie des Fêtes à un fauteuil. Plusieurs autres motifs sont également offerts en magasin.
Cache-pot sur pieds
Un cache-pot noir en fibres tressées avec poignées et pieds en bois, de marque Astella, vendu à 14,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 14,99 $
Ce cache-pot se distingue par son mélange de fibres noires tressées et de poignées de couleur naturelle. Les pieds en bois fournis permettent de surélever la plante plutôt que de la laisser directement au sol. Un modèle à considérer pour une plante tombante ou pour occuper un coin près d'un meuble. Il faudra simplement prévoir un pot intérieur approprié pour l'arrosage.
Ensemble de trois bougies à DEL
Un ensemble de trois bougies à DEL en cire ivoire de marque Astella, mesurant 10 cm, 12,5 cm et 15 cm de hauteur, vendu à 12,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 12,99 $
Prendre un bain à la lueur des chandelles, c'est agréable, mais on n'a pas toujours envie de surveiller une flamme pendant qu'on essaie de relaxer. Ces trois bougies à DEL en cire ivoire offrent une solution sans flamme, tout en reproduisant l'apparence des modèles traditionnels. Leurs hauteurs de 10, 12,5 et 15 cm permettent de les regrouper sur un plateau ou de les disposer à différents endroits. À prévoir : six piles AA, qui ne sont pas incluses.
Napperon rond à motif mandala
Un napperon rond à motif mandala beige et blanc avec une bordure à franges, vendu à 4,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,99 $
Avec son motif mandala dans les tons de beige et de blanc, ce napperon se démarque surtout par sa bordure à longues franges. Il peut servir à dresser une place à table, mais aussi à mettre en valeur un vase ou un autre objet décoratif sur un meuble. Une option à 4,99 $ pour changer un peu de la nappe traditionnelle.
Plateau ovale en céramique
Un plateau ovale en céramique au fini marbré beige, vendu à 9,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 9,99 $
Les bagues qu'on enlève avant de dormir, les boucles d'oreilles qu'on porte le plus souvent ou même un savon dans la salle de bain : ce petit plateau ovale peut servir à plusieurs choses. Sa forme peu profonde et son fini marbré beige lui donnent un aspect épuré. Il est aussi assez discret pour être déposé sur une table de chevet ou près du lavabo sans prendre toute la place.
Miroir mural à contour ondulé
Un miroir mural rond de 61 cm avec un contour noir ondulé, de marque CF Columbia, offert en liquidation à 20 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Les contours ondulés ont remplacé les lignes parfaitement droites sur plusieurs accessoires déco, et les miroirs n'y échappent pas. Celui-ci mesure 61 cm de diamètre et possède un cadre noir aux courbes irrégulières, ce qui lui donne un style un peu différent des modèles ronds classiques. Au-dessus d'une commode ou dans une entrée, il peut autant servir à vérifier sa tenue qu'à habiller le mur. Il était affiché en liquidation à 20 $ lors de notre passage au Canac.
Lampe « Lava »
Une lampe à lave de 14,5 pouces avec des couleurs vives et une base noire, vendue à 18,99 $ chez Canac.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 18,99 $
Impossible de ne pas penser aux chambres d'ados des années 1990 et 2000 en voyant cette lampe à lave! À l'époque, regarder les formes colorées monter et descendre dans le tube pouvait presque devenir une activité en soi. Ce modèle de 14,5 pouces reprend le même principe avec une base noire et un mélange de couleurs vives. Un objet rétro qui rappelle de bons souvenirs et qui trouverait encore sa place dans une chambre ou un coin détente.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.