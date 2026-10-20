Cette trouvaille à 5 $ au Tigre Géant est parfaite pour une déco des Fêtes magique

Il n'est jamais trop tôt pour les décos de Noël! ✨

La façade d'un Tigre Géant.

Une trouvaille déco à petit prix pourrait être parfaite pour le temps des Fêtes.

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Éditrice Junior

Si tu fais partie du clan qui sort les décorations de Noël dès que l’Halloween est terminée, une trouvaille du Tigre Géant risque de te faire rêver. Sur les tablettes du détaillant, un adorable bougeoir doré orné d’une boucle se vend à seulement 5 $.

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Signé HomeStyles, la marque maison du Tigre Géant, ce porte-chandelle en métal a vraiment tout pour plaire. Sa tige fine repose sur une base évasée et se termine par une petite coupe en forme de tulipe, parfaite pour y glisser une chandelle longue.

Les portes-chandelle dor\u00e9s avec boucle sur une tablette du Tigre G\u00e9ant. Tigre Géant vend des porte-chandelles dorés avec boucle à 5 $. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Son petit détail irrésistible? Une boucle dorée façon ruban, placée à mi-hauteur. Avec sa quinzaine de centimètres de hauteur, cette déco peut trouver sa place à peu près n’importe où dans la maison. Tout seul sur une console, en duo sur le manteau de la cheminée ou en trio au centre de la table du réveillon, il transforme un petit coin ordinaire en décor féérique, surtout une fois les chandelles allumées.

Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont de la difficulté à se décider : son fini doré va aussi bien avec une déco classique rouge et verte qu’avec un style plus épuré aux tons neutres.

À 5 $ pièce, cette petite perle prouve qu’une déco des Fêtes réussie n’a pas besoin de coûter une fortune.

Le porte-chandelle doré à boucle au Tigre Géant

Prix : 5 $

C'est ici pour te le procurer


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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