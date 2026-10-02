Cette déco luxueuse chez Tigre Géant coûte 58 % moins cher que sur Amazon

Ça pourrait être ta nouvelle trouvaille préférée!

La façade d'un Tigre Géant.

Tigre Géant vend une décoration luxueuse à bon prix.

Google Maps
Éditrice Junior

Quand vient le temps de magasiner pour la maison, il y a des objets qui ont l'air chers... et souvent, ils le sont. Un beau grain de bois, une forme organique, une finition qui donne l'impression d'avoir été sculptée à la main dans un atelier quelque part : on aime tout, sauf le prix. C'est justement pour ça qu'on te présente une trouvaille du Tigre Géant qui pourrait te permettre de faire un ajout à ton décor, sans la facture astronomique.

À lire également : Cette trouvaille d'automne à 7$ chez Tigre Géant coûte jusqu'à 70% de moins que sur Amazon

Le bol décoratif en bois HomeStyles se vend seulement 18 $. C'est exactement le genre de pièce qui vole la vedette sur une table à café ou un comptoir, vide ou rempli de fruits, de pommes de pin ou de petits trucs déco de saison. Le plus beau dans tout ça? Il coûte moins cher que sur Amazon.

Le bol d\u00e9coratif en bois HomeStyles sur une \u00e9tag\u00e8re du Tigre G\u00e9ant. Le bol décoratif en bois HomeStyles à vendre pour 18 $ au Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Fait en bois de paulownia, le même matériau léger et texturé qu'on retrouve sur des pièces pas mal plus dispendieuses, il mesure environ 36,8 cm x 29,2 cm (14,5 po x 11,5 po).

Le bol en bois Bloomingville \u00e0 vendre sur le site d'Amazon Canada. Le bol en bois Bloomingville est à vendre à 43,14 $ sur le site d'Amazon Canada. Amazon Canada

Sur Amazon, la marque Bloomingville vend un bol presque identique, fait du même matériau et aux dimensions très semblables. La version blanche, avec une finition blanchie à la chaux (36,8 cm x 26,7 cm x 5,1 cm), se détaille à 43,14 $, la version du Tigre Géant te permet donc de faire environ 58 % d'économie par rapport à son compétiteur.

Bref, si tu aimes le look « pièce de designer » mais pas le prix qui vient avec d'habitude, fais un détour chez Tigre Géant avant de mettre une version plus dispendieuse dans ton panier Amazon. Ton portefeuille et ton chez-toi vont te remercier.

Le bol décoratif en bois HomeStyles chez Tigre Géant

Prix : 18 $

C'est ici pour te procurer cet article

From Your Site Articles
trouvailles tigre géanttigre géant
QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Tigre Géant offre une déco au look luxueux pour 57 % moins cher que sur Amazon

Une trouvaille à petit prix, c'est OUI!

Cette trouvaille pour ta déco d'automne est 63% moins chère chez Tigre Géant que sur Amazon

Un décor douillet à petit prix = OUI!

Tigre Géant offre une déco pour ton balcon/patio pour 40 % moins cher que sur Amazon

Un peu d'ambiance à petit prix, on adore!

Ces organisateurs de garde-robe coûtent 36 % de moins chez Tigre Géant que sur Amazon

Une trouvaille de plus!

Recours collectif du lait végétal : La date limite pour réclamer jusqu'à 300 000 $ arrive

Si t'avais du lait d'amande ou d'avoine dans ton frigo en 2024, lis ça. ⏳

22 Tim Hortons au Québec ont écopé d’amendes du MAPAQ variant de 500 $ à 2 800 $ en 2026

Ça vaut toujours la peine de jeter un coup d'oeil. 👀

6 voyages tout inclus dans le Sud de 1 279 à 1 475 $ au départ de Montréal cet automne

Histoire d'allonger un peu l'été!

4 aides financières majeures du gouvernement du Québec qui entrent en vigueur ce mois-ci

Que tu sois proprio ou locataire, tu pourrais avoir droit à plusieurs aides.🤑

Problèmes avec AccèsD de Desjardins ce jeudi : Le tout est revenu à la normale

As-tu été impacté par ce problème?

7 musées et expos à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en octobre 2026

C'est gratuit, alors pourquoi pas?

21 aliments vendus chez Dollarama qui sont québécois ou canadiens

Encourager local à petit prix? C'est un gros OUI! 😍🔥

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 680 $ versés aux parents du Québec ce mois-ci

Des enfants, ça coûte cher, mais ça rapporte aussi! 💰

L'influenceur Chris Negrowski accusé de proxénétisme : Le SPVM cherche d'autres victimes

Il aurait proposé plusieurs centaines de dollars par mois à une mineure.

Costco au Québec : Ce nouvel outil te fera économiser des centaines de dollars

Ravoir de l'argent dans ses poches = Oui! 🙌🤑