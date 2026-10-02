Cette déco luxueuse chez Tigre Géant coûte 58 % moins cher que sur Amazon
Ça pourrait être ta nouvelle trouvaille préférée!
Quand vient le temps de magasiner pour la maison, il y a des objets qui ont l'air chers... et souvent, ils le sont. Un beau grain de bois, une forme organique, une finition qui donne l'impression d'avoir été sculptée à la main dans un atelier quelque part : on aime tout, sauf le prix. C'est justement pour ça qu'on te présente une trouvaille du Tigre Géant qui pourrait te permettre de faire un ajout à ton décor, sans la facture astronomique.
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Le bol décoratif en bois HomeStyles se vend seulement 18 $. C'est exactement le genre de pièce qui vole la vedette sur une table à café ou un comptoir, vide ou rempli de fruits, de pommes de pin ou de petits trucs déco de saison. Le plus beau dans tout ça? Il coûte moins cher que sur Amazon.
Le bol décoratif en bois HomeStyles à vendre pour 18 $ au Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Fait en bois de paulownia, le même matériau léger et texturé qu'on retrouve sur des pièces pas mal plus dispendieuses, il mesure environ 36,8 cm x 29,2 cm (14,5 po x 11,5 po).
Le bol en bois Bloomingville est à vendre à 43,14 $ sur le site d'Amazon Canada. Amazon Canada
Sur Amazon, la marque Bloomingville vend un bol presque identique, fait du même matériau et aux dimensions très semblables. La version blanche, avec une finition blanchie à la chaux (36,8 cm x 26,7 cm x 5,1 cm), se détaille à 43,14 $, la version du Tigre Géant te permet donc de faire environ 58 % d'économie par rapport à son compétiteur.
Bref, si tu aimes le look « pièce de designer » mais pas le prix qui vient avec d'habitude, fais un détour chez Tigre Géant avant de mettre une version plus dispendieuse dans ton panier Amazon. Ton portefeuille et ton chez-toi vont te remercier.
Le bol décoratif en bois HomeStyles chez Tigre Géant
Prix : 18 $
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