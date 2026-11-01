Cette trouvaille IKEA à 5,99 $ est parfaite pour une soirée digne d'un film de Noël
Une excuse parfaite pour une soirée « cosy » sous les lumières du sapin. ✨
Il y a quelque chose d'un peu magique dans les soirées à la maison pendant le temps des Fêtes. Le sapin qui illumine le salon, une playlist de Noël en arrière-plan, un bon chocolat chaud à la main et ta personne préférée à tes côtés. Honnêtement, pas besoin de grand-chose de plus pour passer une belle soirée. Mais pour ajouter une petite activité à ce moment cosy, une trouvaille qu'on a dénichée chez IKEA est tout indiquée, surtout au prix de 5,99 $.
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Depuis quelques années, les maisons en pain d'épice ont pris une place encore plus marquée parmi les tendances déco de Noël. On les retrouve autant dans les villages miniatures que sur les tables, les étagères ou dans les sapins, et comme toujours, les versions comestibles permettent de joindre l'utile à l'agréable. C'est justement ce qui t'attend chez le détaillant suédois.
Les petites maisons en pain d'épice VINTERSAGA d'IKEA. IKEA
Les mini maisons en pain d'épice VINTERSAGA sont vendues en morceaux dans un ensemble de six, prêtes à être assemblées et décorées selon tes goûts. Il faut toutefois prévoir le glaçage pour les faire tenir, ainsi que les bonbons et autres décorations de ton choix.
Pour une girls night, tu peux sortir le vin chaud, préparer quelques bouchées et mettre tout le monde au défi de créer la plus jolie maison. En couple, c'est une bonne excuse pour passer une soirée tranquille avec un film de Noël, tandis qu'en famille, les enfants pourront s'amuser à imaginer leur propre petit village.
Tu peux même installer un mini-bar à décorations avec du glaçage coloré, des cannes de bonbon, des chocolats et de petites friandises. Chacun pourra piger dans les ingrédients pour personnaliser sa création.
Et qui sait, cette petite activité pourrait bien devenir une nouvelle tradition à ressortir chaque année à l'approche de Noël.
Les petites maisons en pain d'épice VINTERSAGA d'IKEA
Prix : 5,99 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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