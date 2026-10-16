Cette trouvaille IKEA à moins de 3 $ est idéale si tu manques de place dans ta cuisine
Une place pour chaque petit truc de cuisine, enfin! 🙌
Dans ta cuisine, il y a sûrement quelques accessoires qui n’ont jamais vraiment trouvé leur place. La spatule reste sur le comptoir après le souper, les tasses à mesurer s’empilent à côté de l’évier, les gants de cuisine traînent sur la cuisinière et les ciseaux? Qui sait où ils sont rendus. Pendant ce temps, il y a un endroit auquel on ne pense presque jamais pour optimiser l'espace : le dessous de nos tablettes et armoires. Chez IKEA, une trouvaille à 2,49 $ mise justement sur ce coin oublié, et elle fait partie des meilleurs vendeurs du site.
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Les crochets à pince PÅLYCKE se fixent au rebord d’une tablette pour te donner un point d’accroche juste en dessous. Une simple tablette ouverte devient ainsi un petit coin de rangement pour tes ustensiles de tous les jours, tes linges, tes gants de cuisine ou n’importe quel accessoire qui se promène d’un bout à l’autre de la cuisine.
Les crochets à pince PÅLYCKE vendu par IKEA. IKEA
Avant de passer à la caisse, sors ton ruban à mesurer : les crochets sont conçus pour des tablettes de 16 à 20 millimètres d’épaisseur. Ils supportent jusqu’à 1,5 kilogramme, alors on pense petits accessoires plutôt que chaudrons en fonte.
Comme ils tiennent par pression, tu peux facilement les changer d'endroit si ton organisation se mérite un makeover. Ils se combinent aussi avec les autres articles de la collection PÅLYCKE, pensée pour exploiter au maximum l’espace de rangement.
Côté évaluations, ils obtiennent une note moyenne de 4,3 sur 5 sur le site d’IKEA, d’après plus de 400 avis. Pas pire pour un achat à moins de 3 $!
Alors, avant de magasiner un nouvel appart parce que tu n'en peux plus, ça vaut peut-être la peine de penser aux ajustements qu'il est possible de faire sans trop dépenser.
Les crochets à pince PÅLYCKE chez IKEA
Prix : 2,49 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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