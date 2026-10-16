Cette trouvaille IKEA à moins de 3 $ est idéale si tu manques de place dans ta cuisine

Une place pour chaque petit truc de cuisine, enfin! 🙌

La façade d'un IKEA.

IKEA vend un accessoires de rangement parfait pour les petites cuisines.

Cateyeperspective | Dreamstime
Éditrice Junior

Dans ta cuisine, il y a sûrement quelques accessoires qui n’ont jamais vraiment trouvé leur place. La spatule reste sur le comptoir après le souper, les tasses à mesurer s’empilent à côté de l’évier, les gants de cuisine traînent sur la cuisinière et les ciseaux? Qui sait où ils sont rendus. Pendant ce temps, il y a un endroit auquel on ne pense presque jamais pour optimiser l'espace : le dessous de nos tablettes et armoires. Chez IKEA, une trouvaille à 2,49 $ mise justement sur ce coin oublié, et elle fait partie des meilleurs vendeurs du site.

À lire également : Ce « meilleur vendeur » à 2,99 $ chez IKEA est parfait pour les petites salles de bain

Les crochets à pince PÅLYCKE se fixent au rebord d’une tablette pour te donner un point d’accroche juste en dessous. Une simple tablette ouverte devient ainsi un petit coin de rangement pour tes ustensiles de tous les jours, tes linges, tes gants de cuisine ou n’importe quel accessoire qui se promène d’un bout à l’autre de la cuisine.

Les crochets \u00e0 pince P\u00c5LYCKE avec des ciseaux et une serviette de cuisine. Les crochets à pince PÅLYCKE vendu par IKEA. IKEA

Avant de passer à la caisse, sors ton ruban à mesurer : les crochets sont conçus pour des tablettes de 16 à 20 millimètres d’épaisseur. Ils supportent jusqu’à 1,5 kilogramme, alors on pense petits accessoires plutôt que chaudrons en fonte.

Comme ils tiennent par pression, tu peux facilement les changer d'endroit si ton organisation se mérite un makeover. Ils se combinent aussi avec les autres articles de la collection PÅLYCKE, pensée pour exploiter au maximum l’espace de rangement.

Côté évaluations, ils obtiennent une note moyenne de 4,3 sur 5 sur le site d’IKEA, d’après plus de 400 avis. Pas pire pour un achat à moins de 3 $!

Alors, avant de magasiner un nouvel appart parce que tu n'en peux plus, ça vaut peut-être la peine de penser aux ajustements qu'il est possible de faire sans trop dépenser.

Les crochets à pince PÅLYCKE chez IKEA

Prix : 2,49 $

C’est ici pour te procurer cet article

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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QuébecLifestyleCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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