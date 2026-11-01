Une glissade d'eau de 3 étages unique au Canada débarque à 1 h de Montréal l'été prochain

À 7 M$ la glissade, ça promet! 🤩

Des glissades d'eau du parc Chimelong en Chine fabriquées par Proslide. Droite : Les visuels de la glissade Harricana à Saint-Sauveur.

Une nouvelle attraction de 7 millions $ fera son arrivée au Parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur.

Les Sommets - Proslide | YouTube, Les Sommets | Courtoisie
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tes étés riment avec glissades d'eau, garde de la place dans ton calendrier 2027. Une attraction qu'on ne trouve nulle part ailleurs au pays s'en vient dans les Laurentides, à environ 1 h de Montréal. Et avec ses trois étages, on peut dire qu'elle ne passera pas inaperçue!

À lire également : Tu pourras vivre une nouvelle expérience de glissade sur tube illuminée près de Montréal

Le 15 octobre dernier, le groupe Les Sommets a dévoilé un plan d'investissement de près de 30 millions de dollars, le plus important de son histoire sur une seule année pour de nouvelles attractions. Parmi les projets annoncés : une glissade d'eau baptisée Harricana, qui fera son arrivée au Parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur à l'été 2027.

Une glissade de trois étages à faire à cinq

La nouvelle glissade d'eau Harricana au Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides. La nouvelle glissade d'eau Harricana au Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides, sera unique au Canada. Les Sommets | Courtoisie

Harricana sera une glissade familiale de trois étages, où cinq personnes pourront descendre dans la même embarcation. Selon Les Sommets, il s'agit d'une attraction unique au Canada.

Elle deviendra la nouvelle vedette du Parc aquatique. Le groupe promet des descentes riches en sensations, sans sacrifier ce qui fait le charme du parc depuis le début : ses installations intégrées à la montagne.

D’autres détails, comme la date d’ouverture exacte, devraient être dévoilés au cours des prochains mois.

Une attraction fabriquée au Canada

Le projet représente un investissement de sept millions de dollars. Pour le concrétiser, Les Sommets fait équipe avec deux entreprises d'ici : ProSlide, un fabricant d'attractions aquatiques établi à Ottawa, et Deflex, une entreprise de produits en composite de Saint-Victor, en Beauce.

ProSlide conçoit des glissades pour des parcs aquatiques un peu partout dans le monde. Tu as donc peut-être déjà descendu une de ses créations sans le savoir.

Les autres nouveautés des Sommets

Harricana n'est qu'un des projets du groupe, qui exploite cinq stations de ski dans les Laurentides et en Outaouais, en plus d'un parc aquatique, d'un camping, d'un parc d'attractions, d'un parc d'hébertisme et d'un parc vélo.

À Saint-Sauveur, La Place du Sommet commence à prendre forme avec un parcours de plus de 220 mètres de passerelles suspendues à la cime des arbres, qui a eu sa pré-ouverture récemment. Cet hiver, les glissades sur tube du versant Avila et du Sommet Edelweiss s'illumineront aussi de son et lumière à la tombée du jour.

Et ce n'est qu'un début : deux nouveaux télésièges haute vitesse de six places sont prévus d'ici l'hiver 2027-2028.

En attendant, tu sais déjà quoi mettre en haut de ta liste de sorties pour l’été prochain.

Harricana au Parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur

Prix : À venir

Quand : À l'été 2027 (date à venir)

Adresse : 350, av. Saint-Denis, Saint-Sauveur, QC

Site Internet du Parc aquatique

La photo de couverture de gauche est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.
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