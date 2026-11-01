Une glissade d'eau de 3 étages unique au Canada débarque à 1 h de Montréal l'été prochain
À 7 M$ la glissade, ça promet! 🤩
Si tes étés riment avec glissades d'eau, garde de la place dans ton calendrier 2027. Une attraction qu'on ne trouve nulle part ailleurs au pays s'en vient dans les Laurentides, à environ 1 h de Montréal. Et avec ses trois étages, on peut dire qu'elle ne passera pas inaperçue!
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Le 15 octobre dernier, le groupe Les Sommets a dévoilé un plan d'investissement de près de 30 millions de dollars, le plus important de son histoire sur une seule année pour de nouvelles attractions. Parmi les projets annoncés : une glissade d'eau baptisée Harricana, qui fera son arrivée au Parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur à l'été 2027.
Une glissade de trois étages à faire à cinq
La nouvelle glissade d'eau Harricana au Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides, sera unique au Canada. Les Sommets | Courtoisie
Harricana sera une glissade familiale de trois étages, où cinq personnes pourront descendre dans la même embarcation. Selon Les Sommets, il s'agit d'une attraction unique au Canada.
Elle deviendra la nouvelle vedette du Parc aquatique. Le groupe promet des descentes riches en sensations, sans sacrifier ce qui fait le charme du parc depuis le début : ses installations intégrées à la montagne.
D’autres détails, comme la date d’ouverture exacte, devraient être dévoilés au cours des prochains mois.
Une attraction fabriquée au Canada
Le projet représente un investissement de sept millions de dollars. Pour le concrétiser, Les Sommets fait équipe avec deux entreprises d'ici : ProSlide, un fabricant d'attractions aquatiques établi à Ottawa, et Deflex, une entreprise de produits en composite de Saint-Victor, en Beauce.
ProSlide conçoit des glissades pour des parcs aquatiques un peu partout dans le monde. Tu as donc peut-être déjà descendu une de ses créations sans le savoir.
Les autres nouveautés des Sommets
Harricana n'est qu'un des projets du groupe, qui exploite cinq stations de ski dans les Laurentides et en Outaouais, en plus d'un parc aquatique, d'un camping, d'un parc d'attractions, d'un parc d'hébertisme et d'un parc vélo.
À Saint-Sauveur, La Place du Sommet commence à prendre forme avec un parcours de plus de 220 mètres de passerelles suspendues à la cime des arbres, qui a eu sa pré-ouverture récemment. Cet hiver, les glissades sur tube du versant Avila et du Sommet Edelweiss s'illumineront aussi de son et lumière à la tombée du jour.
Et ce n'est qu'un début : deux nouveaux télésièges haute vitesse de six places sont prévus d'ici l'hiver 2027-2028.
En attendant, tu sais déjà quoi mettre en haut de ta liste de sorties pour l’été prochain.
Harricana au Parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur
Prix : À venir
Quand : À l'été 2027 (date à venir)
Adresse : 350, av. Saint-Denis, Saint-Sauveur, QC
La photo de couverture de gauche est utilisée à titre indicatif seulement.
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