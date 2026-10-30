Engie d'OD Panama se confie sur sa relation avec Billy, Olivier, et sur la maison des filles
« Nous, on est entrées et on s'est toutes fait dire que c'était Imane et Sab, le problème. » 👀
L’aventure d’Engie à Occupation Double Panama s’est terminée plus abruptement qu’on ne l’aurait cru. Plusieurs fans, et même certains candidats et candidates, pensaient qu’Olivier avait fait son choix et qu’il poursuivrait avec la mannequin de 24 ans. Mais un twist n’attend pas l’autre à OD : Imane a renvoyé Jacob dans la friendzone, et Olivier est retourné vers elle. De retour au Québec, Engie a enfin pu regarder les épisodes… et disons qu’elle a trouvé quelques réponses aux questions qu’elle se posait, alors que d’autres restent encore plus floues.
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En entrevue avec Narcity Québec, elle revient sur son histoire avec Billy, qu’elle connaissait avant l’émission, et sur le manque de transparence qu’elle lui reproche aujourd’hui. Elle réagit aussi aux propos d’Olivier à son sujet, raconte à quel point le rôle de twist était difficile à porter et donne son avis sur l’ambiance tendue dans la maison des filles, notamment sur ce qu’on reproche à Imane.
Voici tout ce qu'elle avait à dire.
Qu'est-ce qui t'a surprise en écoutant les épisodes?
« Ça m’a quand même surprise de voir que mon arrivée était attendue des gars quand ils ont vu les portraits. De voir que Billy disait tout ça, je me disais : crime, je ne pensais pas. Je partais là-bas en sachant qu’on se connaît et qu’on a un intérêt l’un envers l’autre. Mais de voir que, vraiment, il attendait mon arrivée et tout ça, puis que là, tout change par après… Je me suis dit : OK. C’est ce qui m’a le plus surprise par rapport aux épisodes, parce que moi, dans les maisons, je me disais : “Ça se peut qu’il ne soit pas down.” Mais il n’était jamais capable de me le dire. C’est vraiment plus ça qui m’a déplu, mettons.
« Puis, quand je vois les émissions, je me dis : crime, je cherchais tellement de réponses à mes questions. Il a dit qu’il n’irait pas vers moi parce qu’il est avec Emma. Concrètement, c’est sûr que tu ne vas pas dire à ta top 1 qu’il y a quelqu’un qui arrive et que tu as de l’intérêt. Mais je trouve qu’à ce moment-là, au contraire, il aurait dû dire quelque chose comme : “Ça se peut que je teste ma connexion.” Là, il s’est un peu planté en disant : “Moi, je n’irai pas vers elle." Puis quand, finalement, il me dit à moi qu’il y a de l’intérêt… C’était plein d’affaires et je me disais : “Ouf, rien n’a de sens.” »
Plusieurs personnes pensent que Billy est stratégique avec Émilie. Qu'en penses-tu?
« Pour vrai, j’ai vraiment de la misère à me positionner là-dessus. Au début, quand on a eu la conversation au party, il m’a dit qu’il avait un penchant pour Émilie, finalement, parce qu'on se connaît déjà. Donc là, je lui ai dit : “OK, c’est parce qu’on se connaît de l’extérieur et que tu as peur qu’on se fasse mettre dans l’enveloppe?” À ce moment-là, il m’a dit qu’il aimerait qu’on parte en voyage, disant qu’un voyage peut tout changer. Je pense qu’il se fiait à la game pour que les choses se fassent, et que lui, il ne les fasse pas. »
Crois-tu que les choses auraient été différentes avec lui si tu étais arrivée dès la première semaine?
« En fait, toute mon aventure aurait été complètement différente si j’étais arrivée avant. Parce que oui, j’ai fait mon rôle de twist, dans le sens où je l’ai dérangé, puis c’est ce qu’on voulait qu’on fasse : qu’on dérange, mettons. Mais concrètement, moi, je ne suis pas une fille de twist. Je n’ai pas le caractère pour être une twist. Je ne veux vraiment faire de mal à personne. On se met tellement dans des situations dans lesquelles on ne veut pas être, puis on arrive quand les couples sont formés. C’est comme s’il fallait que tu ailles voler le chum de quelqu’un. Moi, ça ne me ressemble tellement pas de faire ça. »
Billy et toi, une fois OD terminé et les caméras éteintes : chapitre fermé ou dossier ouvert?
« Moi, ce qui me rend réticente, c’est que je n’ai pas aimé le manque de transparence. Je ne pense pas qu’il m’ait menti, mais je pense qu’il ne disait pas les vraies choses, et c’est plus moi que lui qui en a écopé. Parce que Billy avait l’air vraiment sincèrement intéressé, mais après, moi, j’avais vraiment l’air d’être la fille qui est vraiment down sur le gars. Ce serait mentir de dire que je n’étais pas down sur le gars. C’est sûr que j’avais un intérêt, on le voit. C’est juste que je me suis dit : “Hey, vraiment, tant qu’à me faire dire des affaires, je vais juste me retirer.” Ce que je trouve plate, c’est que, quand je vois les épisodes, on voit qu’Émilie lui dit : “Moi, c’est toi”, et que lui dit : “Moi, c’est toi aussi”, et à moi, il me dit que son choix n’est pas fait.
« Billy, ce que j’aimais de lui, je le pense encore. C’est vraiment une belle personne. Il est vraiment nice, il est facile d’approche, il est le fun à être avec. Moi, c’est ce que j’aimais beaucoup de lui : il a de la drive et il stand out dans un groupe. Mais finalement, je vois comment il a agi à la télé, et je me dis : dans le fond, c’est correct que ça se soit passé de même, c’était la bonne chose. Pour après OD je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment je me sens par rapport à tout ça. Ça aurait pu être simple, il aurait pu dire : “Hey Engie, je t’apprécie full, mais ça ne le fera pas.” Ou peu importe. Je trouve juste ça plate parce que je sais que ça m’a un peu nui. »
Qu’as-tu pensé de ce qu’Olivier a dit de toi après que Billy a parlé de votre conversation lors de ton élimination?
« Moi, j’ai trouvé sa réaction plate, parce que je comprends son point, mais je me dis : là, tu es en train de dire que je pense à un autre gars alors que ce n’est pas le cas. Je trouve juste que j’ai plus de points en commun avec cette personne-là, ce qui fait que je me dis : “Peut-être que si je me dis ça, c’est parce que, dans le fond, ça ne clique pas tant avec Oli.” Ce que je trouve plate là-dedans, c’est que je me dis : OK, toi, tu dis ça, mais toi, tu as aussi parlé d’Imane toute la semaine pendant que tu étais avec moi. Au final, on dirait que les gars ne se regardent pas le nombril quand ils disent des affaires.
« Je vois la conversation, puis je me dis : ils se crinquent entre eux pour se prouver qu’ils ont fait le bon choix. Vous n’avez pas besoin de vous convaincre. Si vous avez fait le bon choix, stand by your choice, ne t’en prends pas à moi, c’est correct, je viens de me faire denial. »
Que penses-tu du fait que les « anciennes » filles étaient menaçantes envers les nouvelles quand est venu le temps de parler d’OD Tentations?
« C’est vraiment difficile, être une twist. Dans un contexte comme OD, tout le monde a besoin de se faire sécuriser.
« Juste avec Émilie, ça, on ne le voit pas, mais quand je suis revenue de ma première date avec Billy et que j’ai dit à Émilie qu’il avait un intérêt envers nous deux, elle était super contente. Mais elle aussi, elle se sentait un peu mal à l’aise par rapport à ça, parce que là, il y avait Emma, qui est une de ses bonnes amies, puis il y avait moi. Moi, je lui ai dit : “Émilie, pour vrai, vas-y, teste ta connexion, puis si c’est toi et que ça fonctionne avec toi, ce sera ça. Ce n’est pas grave.” »
L’ambiance dans la maison des filles est particulièrement difficile cette année. Ça vient d’où?
« Pour vrai, je me questionne vraiment. Nous, on est entrées et on s’est toutes fait dire que c’était Imane et Sab, le problème. Je vois les émissions et je vois tout le contraire. Mon opinion est teintée parce que, moi aussi, même en entrant à OD, je me suis dit : je vais regarder les deux côtés de la médaille. Quand tu entres en twist, tu ne sais pas à qui tu peux te fier, parce que tout le monde dit des affaires différentes. Je trouvais ça tough, pour vrai. Puis là, maintenant que je vois les émissions, je me dis : OK, pourquoi ces filles-là se sentaient autant menacées, ou peu importe? Je me dis : c’est sûr qu’il est arrivé quelque chose, parce que c’est impossible qu’il y ait un climat de même pour aucune raison. Et là, on voit les émissions et c’est le contraire. Pour vrai, il est arrivé quelque chose… »
Certaines exclues ont rapporté qu’Imane prenait beaucoup de place. Qu’en penses-tu?
« Moi, je ne trouve pas qu’Imane prenne beaucoup de place. Oui, elle dit ce qu’elle pense. C’est sûr que ça peut déplaire à certaines personnes. C’est normal, je veux dire. Des fois, on se fait dire une opinion et certaines personnes peuvent mal le prendre. Mais j’ai de la misère à… Pour vrai, ça, je n’ai vraiment pas compris. Je n’ai vraiment pas compris parce que [la chicane], c’était beaucoup par rapport à l’élimination, puis les filles disaient que c’étaient Sab et Imane qui s’isolaient. Mais est-ce qu’elles s’isolaient parce que les filles n’étaient pas nice? Je trouve vraiment ça tough de me positionner et de savoir quelles sont les vraies affaires.
« Moi, pour vrai, j’avais vraiment une bonne relation avec toutes les filles. […] Je vois les émissions, je me dis : tabarnouche. Même moi, je ne comprends pas. Pour vrai, je me dis : qu’est-ce qui s’est passé? Au final, tu te dis : est-ce que c’est parce qu’au début, elles ne se sentaient pas choisies? Je veux dire, c’est tough aussi. Les filles l’ont eu rough, pour vrai, cette année. Il y a quatre gars, puis c’est les gars qui contrôlent la game. Je trouve qu’elles l’ont vraiment, vraiment eu tough. »
Selon toi, qui joue le plus une game cette année?
« En fait, je pense qu’il y a beaucoup de gens qui jouent. Vraiment, vraiment beaucoup de gens qui jouent. Il y en a qui jouent bien, il y en a qui jouent mal. Je ne veux pas nommer, je pense que je vais juste laisser ça de même. Il y en a qui jouent, il y en a qui jouent bien, il y en a qui jouent mal, très mal [rires]. »
Qui a, d'après toi, le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Panama?« Alexis et Juliette. Mathieu et Alexandrie aussi, je pense quand même que c’est sincère, mais je vois les émissions et je me dis : “Ihhhh!” Je ne m’attendais pas à ça. »
Comment s'est passé ton séjour dans la maison des exclu.e.s? As-tu eu des connexions?
« Pas du tout. Honnêtement, on a une belle relation, les personnes avec qui j’étais. Ça a fait du bien de lâcher prise, puis de vraiment vivre dans le moment présent. Pour vrai, j’ai adoré la maison des exclu.e.s. »
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Cette entrevue a été éditée; certains passages pourraient avoir été condensés afin d'en améliorer la clarté.
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