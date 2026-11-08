Ce produit populaire Baby Brezza vendu chez Winners et Marshalls est rappelé au Canada

Surchauffe, fonte et risque de brûlure : vérifie ce qu’il y a sur ton comptoir. 👀🍼

Façade d'un magasin Winners.

Un modèle de stérilisateur de la marque Baby Brezza peut surchauffer et fondre pendant son utilisation, selon Santé Canada.

Payphoto | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Le stérilisateur à biberons fait souvent partie des premiers achats qu'on fait avant l'arrivée de bébé, ou des cadeaux qu'on reçoit au shower. Si le tien est un Baby Brezza, prends deux minutes pour regarder sous l’appareil. Un modèle populaire de la marque, vendu notamment chez Winners et Marshalls, fait l’objet d’un rappel de Santé Canada en raison de risques d’incendie et de brûlure.

À lire également : 30 000 batteries externes portatives rappelées par Winners, HomeSense et Marshalls au Canada

L'avis a été publié le 5 novembre 2026, conjointement avec la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et le fabricant. Winners et Marshalls l'ont depuis ajouté à leur page de rappels.

Le rappel touche le stérilisateur sécheur super rapide de Baby Brezza (SuperFast Sterilizer Dryer), un appareil de comptoir qui stérilise puis sèche les biberons, leurs pièces et leurs accessoires. Selon Santé Canada, il peut surchauffer lorsqu'il est branché et en marche.

En date du 29 octobre 2026, l'entreprise avait reçu 20 rapports de surchauffe et de fonte de l'appareil au Canada. Aucune blessure n'a été signalée au pays. Aux États-Unis, on recense 32 incidents, sans blessure non plus.

Comment savoir si ton appareil est visé

St\u00e9rilisateur s\u00e9cheur super rapide de Baby Brezza. Le stérilisateur sécheur super rapide de Baby Brezza est rappelé au Canada. Santé Canada

Seul le modèle BRZ0083 est concerné au Canada. Ce numéro est inscrit sur une étiquette collée sous l'appareil. Le CUP, soit le 886267008313, se trouve plutôt sur la boîte.

Au total, 6 001 unités ont été vendues au Canada entre septembre 2023 et novembre 2026. Aux États-Unis, ce sont 29 000 unités. L'appareil est fabriqué en Chine par Baby Brezza Enterprises, au New Jersey, et importé au pays par EI Brand Management, une entreprise de l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal.

Fait à noter : si tu tombes sur des reportages américains, le rappel aux États-Unis vise aussi deux autres numéros de modèle. Au Canada, l'avis de Santé Canada ne mentionne que le BRZ0083.

Comment obtenir un remplacement gratuit

Santé Canada demande de cesser immédiatement d'utiliser le stérilisateur rappelé et de communiquer avec EI Brand Management pour obtenir un appareil de remplacement gratuit. Selon la page de rappel de Baby Brezza Canada, il s'agit du modèle SuperQuick, présenté comme une version améliorée. Voici la marche à suivre qu'on y décrit :

  • Éteins et débranche l'appareil, même s'il semble fonctionner normalement, puis range-le dans un endroit sec, loin de tout ce qui peut prendre feu.
  • Vérifie le numéro de modèle sous l'appareil.
  • Remplis le formulaire en ligne de Baby Brezza Canada en y joignant une photo lisible de l'étiquette. Aucun reçu n'est exigé.
  • Surveille ta boîte de courriel : le service à la clientèle d'EI Brand Management t'enverra un numéro d'autorisation de retour (RMA) avec les instructions.
  • Coupe le cordon d'alimentation, puis envoie une photo du cordon coupé à côté d'un papier où ton numéro RMA est écrit.
  • Débarrasse-toi de l'appareil selon les règles de ta municipalité.

Pour toute question, tu peux écrire à service@elfe.ca ou appeler Baby Brezza Canada au 1-800-667-8184.

Petit rappel : la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner un produit rappelé. Pas question donc de le refiler à une amie enceinte ou de le mettre en vente sur Marketplace.

Santé Canada invite aussi la population à signaler tout incident lié à ce produit au moyen du formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

C'est ici pour l'avis complet de Santé Canada


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
rappels au canadarappelsanté canadawinnersmarshallsrappel de produitsenfants au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Rappels importants d'Amazon Canada : Jette ou retourne ces 11 items immédiatement

Ce sont des objets de tous les jours qui pourraient te blesser. 🚨

Rappels importants d’Amazon Canada : jette ou remplace ces 14 produits immédiatement

Des objets de tous les jours qui pourraient être dangereux. ⚠️😳

Rappels de Winners, HomeSense et Marshalls au Canada : voici les 2 produits concernés

Si tu magasines dans ces commerces, jette un coup d'oeil à ça. 👀

Ce produit vendu au Costco est visé par un rappel au Canada et tu peux te faire rembourser

Si tu l'as chez toi, cesse de l'utiliser immédiatement. ⚡️😳

11 endroits au Québec où magasiner à petit prix pour faire changement du Dollarama

Plus d'options = plus de trouvailles!

Costco vend des bottes de marque populaire pour seulement 99,99 $ et ça vaut le détour

Des pieds au sec sans vider ton portefeuille : OUI!

16 des meilleures trouvailles et nouveautés déco à moins de 27 $ au Canac

Tout redécorer sans se ruiner? OUI SVP! 😍🔥

Quel est le salaire d’une infirmière au public au Québec en 2026? Voici quoi savoir

Les conditions de travail valent-elles la paie?

Tu peux manger de la bavette À VOLONTÉ pour 45 $ dans ces restos au Québec

Dans cette économie? OUI SVP! 💸

Ce « must » de la magie de Noël est 77 % moins cher chez Tigre Géant que sur Amazon

Les mauvais coups du lutin, version petit budget.

Tu peux te trouver une psy avec cette nouvelle plateforme de « match » au Québec

Après tout, trouver LA bonne psy est aussi dur que de dater sur Tinder...

Ce petit village au Québec est vraiment digne d’un film de Noël et ça vaut la visite

Ton plan d’escapade des Fêtes est tout trouvé. 🎄

Cette ville à 3 h de Montréal se transforme en film de Noël européen l’hiver

Patin, chocolat chaud et « road trip » de rêve. ❄️

Ce café-buvette à Montréal est transformé pour Noël et c'est aussi quétaine que féérique

IT'S TIMEEEEEEEE! 🎶🎄✨