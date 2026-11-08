Ce produit populaire Baby Brezza vendu chez Winners et Marshalls est rappelé au Canada
Surchauffe, fonte et risque de brûlure : vérifie ce qu’il y a sur ton comptoir. 👀🍼
Le stérilisateur à biberons fait souvent partie des premiers achats qu'on fait avant l'arrivée de bébé, ou des cadeaux qu'on reçoit au shower. Si le tien est un Baby Brezza, prends deux minutes pour regarder sous l’appareil. Un modèle populaire de la marque, vendu notamment chez Winners et Marshalls, fait l’objet d’un rappel de Santé Canada en raison de risques d’incendie et de brûlure.
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L'avis a été publié le 5 novembre 2026, conjointement avec la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et le fabricant. Winners et Marshalls l'ont depuis ajouté à leur page de rappels.
Le rappel touche le stérilisateur sécheur super rapide de Baby Brezza (SuperFast Sterilizer Dryer), un appareil de comptoir qui stérilise puis sèche les biberons, leurs pièces et leurs accessoires. Selon Santé Canada, il peut surchauffer lorsqu'il est branché et en marche.
En date du 29 octobre 2026, l'entreprise avait reçu 20 rapports de surchauffe et de fonte de l'appareil au Canada. Aucune blessure n'a été signalée au pays. Aux États-Unis, on recense 32 incidents, sans blessure non plus.
Comment savoir si ton appareil est visé
Le stérilisateur sécheur super rapide de Baby Brezza est rappelé au Canada. Santé Canada
Seul le modèle BRZ0083 est concerné au Canada. Ce numéro est inscrit sur une étiquette collée sous l'appareil. Le CUP, soit le 886267008313, se trouve plutôt sur la boîte.
Au total, 6 001 unités ont été vendues au Canada entre septembre 2023 et novembre 2026. Aux États-Unis, ce sont 29 000 unités. L'appareil est fabriqué en Chine par Baby Brezza Enterprises, au New Jersey, et importé au pays par EI Brand Management, une entreprise de l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal.
Fait à noter : si tu tombes sur des reportages américains, le rappel aux États-Unis vise aussi deux autres numéros de modèle. Au Canada, l'avis de Santé Canada ne mentionne que le BRZ0083.
Comment obtenir un remplacement gratuit
Santé Canada demande de cesser immédiatement d'utiliser le stérilisateur rappelé et de communiquer avec EI Brand Management pour obtenir un appareil de remplacement gratuit. Selon la page de rappel de Baby Brezza Canada, il s'agit du modèle SuperQuick, présenté comme une version améliorée. Voici la marche à suivre qu'on y décrit :
- Éteins et débranche l'appareil, même s'il semble fonctionner normalement, puis range-le dans un endroit sec, loin de tout ce qui peut prendre feu.
- Vérifie le numéro de modèle sous l'appareil.
- Remplis le formulaire en ligne de Baby Brezza Canada en y joignant une photo lisible de l'étiquette. Aucun reçu n'est exigé.
- Surveille ta boîte de courriel : le service à la clientèle d'EI Brand Management t'enverra un numéro d'autorisation de retour (RMA) avec les instructions.
- Coupe le cordon d'alimentation, puis envoie une photo du cordon coupé à côté d'un papier où ton numéro RMA est écrit.
- Débarrasse-toi de l'appareil selon les règles de ta municipalité.
Pour toute question, tu peux écrire à service@elfe.ca ou appeler Baby Brezza Canada au 1-800-667-8184.
Petit rappel : la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner un produit rappelé. Pas question donc de le refiler à une amie enceinte ou de le mettre en vente sur Marketplace.
Santé Canada invite aussi la population à signaler tout incident lié à ce produit au moyen du formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.
C'est ici pour l'avis complet de Santé Canada
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