Risque d’incendie ou de brûlures : ce produit vendu chez Costco est visé par un rappel
Plus de 36 000 unités vendues au Canada : ça vaut la peine de jeter un œil. 👀
Le mercure descend et, dans bien des maisons, le petit appareil de chauffage portatif reprend du service au bureau, dans la chambre ou au sous-sol. Avant de le brancher pour la saison, ça vaut la peine de vérifier sa marque : Costco avise sa clientèle qu'un radiateur d'appoint vendu dans ses entrepôts fait l'objet d'un rappel de produits en raison d'un risque d'incendie et de brûlures.
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C'est Santé Canada qui a publié l'avis le 29 octobre dernier, dans le cadre d'un rappel conjoint avec la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et le fabricant DREO. Costco a relayé l'information le lendemain aux membres dont les dossiers d'achat indiquent qu'ils pourraient avoir l'appareil chez eux. L'ampleur du dossier frappe : selon Santé Canada, 36 288 de ces radiateurs ont été vendus au pays.
Si le tien fait partie du lot, tu n'auras pas à te passer de chaufferette cet hiver : le fabricant la remplace gratuitement. Voici comment vérifier et quelles démarches faire.
Un seul modèle, mais pas tous les exemplaires
Plus de 36 000 radiateurs d'appoint de marque DREO visés par le rappel ont été vendus au Canada.Santé Canada
Le rappel vise le radiateur d'appoint portatif oscillant en céramique de marque DREO, modèle DR-HSH015. Chez Costco, il était vendu sous le numéro d'article 1910772, et l'entrepôt le présente comme une « chaufferette portative en céramique oscillante » dans son avis.
Ce n'est toutefois pas chaque appareil de ce modèle qui est touché. Le rappel se limite à ceux fabriqués entre avril 2025 et janvier 2026. Pour le vérifier, débranche l'appareil, retourne-le et repère les étiquettes situées en dessous. Tu y trouveras le numéro de modèle et la date de fabrication, inscrite sous la forme année/mois (par exemple, 2025/04). Si les deux correspondent, ton appareil est concerné.
Pour t'aider à le reconnaître : il est noir, porte le nom DREO sur sa face avant, mesure environ 29 centimètres de largeur sur 33 centimètres de hauteur et est livré avec une télécommande.
Ce qui pose problème
Selon Santé Canada, l'appareil peut surchauffer au point de prendre feu, ce qui présente des risques d'incendie et de brûlures.
En date du 22 octobre, DREO avait reçu un signalement d'incident au Canada, sans aucune blessure rapportée. Aux États-Unis, l'entreprise a recensé 16 incidents, dont un ayant causé une blessure.
Où il a été vendu
D'après l'avis de Costco, le produit a été vendu dans les entrepôts de la chaîne, dans ses entrepôts Costco Pour l'entreprise et sur Costco.ca entre septembre 2025 et février 2026.
L'avis de Santé Canada s'applique à l'ensemble du pays et couvre une période plus large que celle de Costco, puisque les ventes canadiennes se sont étirées de septembre 2025 à août 2026, tous points de vente confondus. Aux États-Unis, 338 800 appareils ont été écoulés. Fabriqué au Vietnam, le radiateur est importé au pays par DREO Innovation, une entreprise établie à Acton, en Ontario.
Si tu en as un à la maison
Tu n'auras rien à débourser : DREO envoie gratuitement un appareil neuf à toute personne qui possède un radiateur visé. L'avis de Costco ne prévoit toutefois pas de remboursement en entrepôt, c'est donc directement avec le fabricant que ça se passe. Voici la marche à suivre :
- Cesse immédiatement de l'utiliser et débranche-le, même s'il a toujours bien fonctionné.
- Communique avec DREO pour recevoir gratuitement un appareil de remplacement. Tu peux appeler au 1-833-820-0887, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h (heure de l'Est) ; le service est offert en anglais seulement, précise Costco. Tu peux aussi écrire à spaceheater@realtimeresults.net ou t'inscrire sur le site de rappel de l'entreprise.
- Garde à portée de main le numéro de modèle, la date de fabrication et le numéro de série inscrits sous l'appareil, puisqu'ils te seront demandés.
- Ne le revends pas et ne le donne pas. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit de vendre, de redistribuer ou même de donner un produit rappelé au Canada.
Si un incident lié à cet appareil t'est arrivé, Santé Canada t'invite à le signaler au moyen de son formulaire de rapport d'incident.
C'est ici pour l'avis complet de Santé Canada
C'est ici pour l'avis de Costco
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