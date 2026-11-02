Les joueurs du CH ont fêté l’Halloween dans ce resto de MTL et voici les costumes (PHOTOS)
Attends de voir qui se cache derrière les autruches! 😅
Alors que plusieurs villes du Québec ont choisi de devancer l’Halloween au 30 octobre, les joueurs des Canadiens de Montréal, eux, ont dû attendre au 1er novembre pour faire leur party entre coéquipiers, puisqu’ils jouaient au Centre Bell le soir du 31. Au plus grand plaisir des fans, quelques photos de l'événement ont été publiées sur les réseaux sociaux et certains costumes ont vraiment volé la vedette.
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D’après le décor qu’on aperçoit sur les photos, la soirée se serait déroulée au nouveau resto-bar country Bobby McGee, dans le Vieux-Montréal. L'endroit a ouvert à la fin de l'été 2026.
Entre les costumes de couple bien pensés et quelques déguisements franchement inattendus, il y avait de quoi faire jaser. Voici ce que portaient les joueurs du CH et leurs partenaires.
Noah et Alexa Dobson
Nouveaux parents, le défenseur et son épouse ont troqué les biberons pour le rock’n’roll le temps d’une soirée en se glissant dans la peau d’Elvis et Priscilla Presley.
Alexandre Carrier et Alicia Lessard
Disons qu’Alexandre Carrier et son épouse, Alicia Lessard, n’avaient pas tout à fait le même genre de film en tête : lui s’est transformé en Jigsaw de Décadence, tandis qu’elle a opté pour Dorothy du Magicien d’Oz.
Arber Xhekaj et Stephanie Kielb
Arber Xhekaj et sa partenaire, Stephanie Kielb, ont rendu hommage au « Prince des ténèbres » en se transformant en Ozzy et Sharon Osbourne.
Cole Caufield et Samantha Boos
Mission accomplie pour Cole Caufield et sa partenaire, Samantha Boos, qui ont opté pour un duo d’astronautes de la NASA.
Phillip et Marie-Pierre Danault
Chez les Danault, on a revisité Le Petit Chaperon rouge. Marie-Pierre a enfilé la célèbre cape rouge, tandis que Phillip a joué le rôle du grand méchant loup version grand-mère.
Samuel et Daryanne Montembeault
Samuel Montembeault et son épouse, Daryanne, ont transformé leur Halloween en véritable numéro de cirque. Le couple a enfilé des vestons rouges brodés de Monsieur Loyal, et leur fille Margot leur a volé la vedette dans son costume de Dumbo, oreilles géantes et suce comprises.
Lane Hutson et Kylie Roberts
Lane Hutson et sa copine, Kylie Roberts, ont fait la paire en Jack Skellington, tout droit sortis de L’étrange Noël de monsieur Jack.
Ivan Demidov et Ekaterina Yakovleva
Ivan Demidov et sa copine, Ekaterina Yakovleva, ont puisé leur inspiration dans Détestable moi : lui en Gru, foulard rayé et crâne dégarni compris, et elle en Lucy Wilde, l’agente secrète qui a fini par conquérir le cœur du célèbre méchant.
Mike Matheson et Emily Pfalzer
Mike Matheson et Emily Pfalzer ont volé la vedette avec leurs costumes d'autruches.
Mention spéciale à Mike Matheson et sa conjointe, Emily Pfalzer, qui ont misé sur la créativité plutôt que sur le magasin de costumes. Avec des sacs à ordures noirs et des bas blancs en guise de cou, le couple s’est transformé en deux autruches aussi réussies qu’hilarantes.
La photo d'équipe
La photo de groupe, qui a largement circulé sur les réseaux sociaux, permet de repérer quelques autres costumes qui valaient le détour. Le capitaine Nick Suzuki et son épouse, Caitlin, ont opté pour un duo aussi sucré que logique : lui en Cookie Monster, et elle en biscuit.
D’autres joueurs ont plutôt misé sur un costume de groupe digne d’un barbecue d’été. Jacob Fowler en ketchup, Jakub Dobes en moutarde, Kaiden Guhle en burger, Alexandre Texier en hot-dog et Juraj Slafkovský en épi de maïs.
Pour les autres, on te laisse jouer aux détectives : certains déguisements sont si réussis qu’il est presque impossible de deviner qui se cache dessous.
Bonus : La fan des Canadiens de Montréal qui a gagné Halloween
Les joueurs n’étaient pas les seuls à avoir sorti leurs plus beaux costumes cette fin de semaine. Le soir du 31 octobre, une partisane présente au Centre Bell a carrément gagné l’Halloween en se déguisant en Diane Bibaud, l’organiste légendaire du CH : perruque grise, chandail du Canadien, écouteurs sur la tête et pancarte « Diane Bibaud la légende » à l’appui.
Le clin d’œil n’est pas passé inaperçu, puisque le compte officiel des Canadiens a partagé la vidéo, montrant côte à côte la vraie Diane et son sosie, avec la mention « 10/10 pour le costume! ».
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