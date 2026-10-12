9 costumes d’Halloween qui vont faire fureur au Québec cette année
L'actualité risque d'en inspirer plusieurs!
Entre les labyrinthes hantés, les festivals de citrouilles et les expériences d’horreur aussi terrifiantes les unes que les autres, les activités d’Halloween au Québec ne manquent pas. Et au milieu de tout ça, il reste le clou de la soirée : ton costume. Chaque année, c’est la même histoire : tu cherches le déguisement qui va voler la vedette et ça devient toujours un casse-tête. Oust, les simples sorcières, les pirates ou les chasseuses de démons de la K-pop (on a fait le tour de la grande tresse mauve)! Voici quelques idées originales de costumes d’Halloween qui risquent d’être très populaires en 2026.
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Les événements marquants de l'actualité et de la culture pop deviennent souvent la grosse tendance le 31 octobre et tu ne manqueras pas de choix pour ta soirée : une campagne électorale avec ses hauts et ses bas, des vedettes qui ont fait jaser et des moments viraux qu'on n'est pas près d'oublier.
Que tu cherches un costume de dernière minute avec ce qui traîne dans ta garde-robe ou un concept de gang qui va épater la galerie, tu devrais trouver ton bonheur ci-dessous.
Justin Trudeau et Katy Perry à la quincaillerie
Un débouche-toilette dans une main, un égouttoir à vaisselle dans l’autre, un jean, un t-shirt blanc, des lunettes de soleil et le tour est joué. Tu n’as plus qu’à faire jouer Downtown de Xav à tue-tête et à débarquer dans chaque pièce en dansant comme un papa fier dans sa quincaillerie de quartier. Pour un costume de couple, ta moitié peut incarner Katy Perry, cellulaire à la main pour filmer ton moment de gloire, casquette sur la tête et carte de crédit dans la poche (selon le gérant du magasin, c'est elle qui a payé).
Point bonus si tu lances « Dans le Home Hardware sur la rue Saint-Laurent » chaque fois que quelqu’un te demande ce que tu portes!
Angine de Poitrine
Pour celui-ci, ça prend plus de préparation... et quelques soirées de bricolage! Le duo saguenéen Angine de Poitrine a connu une montée fulgurante dans les derniers mois, ici comme à l’international. S'ils ont été de tous les festivals, ils seront certainement de tous les partys aussi. Pour reproduire le look de Khn et Klek de Poitrine, il te faut une tenue noire et blanche couverte de pois de la tête aux pieds et, surtout, une grosse tête en papier mâché.
Ensuite, tu n’as qu’à te promener les mains formant un triangle en parlant dans la langue fictive et incompréhensible du groupe. Rassure-toi : après quelques verres, ça devrait venir tout seul!
Martin St-Louis en mode « Wolf of Wall Street »
On ne se tanne pas de revoir celle-là! Pendant les séries éliminatoires, Martin St-Louis a pris l’habitude de célébrer les victoires du Canadien en entrant dans le vestiaire et en se frappant la poitrine, comme dans la scène culte de Matthew McConaughey dans Le Loup de Wall Street. Et chaque fois, toute l’équipe a suivi.
Pour recréer le look, enfile une veste du CH et n’oublie surtout pas l’accessoire signature du coach : son éternel sac à dos sur les épaules. Ensuite, tu n’as qu’à faire ton entrée dans chaque pièce en te cognant le chest et en fredonnant le fameux chant. Avec un peu de chance, tout le party va embarquer, comme les joueurs du Canadien!
Un député fantôme de la CAQ
Celui-là, c’est le costume de dernière minute par excellence! Après huit ans au pouvoir, la CAQ a été complètement rayée de la carte le 5 octobre et ne compte plus aucun siège à l’Assemblée nationale.
Pour incarner un député caquiste fantôme, un simple drap blanc fait l’affaire. Ajoute une cravate bleu pâle par-dessus, un macaron de la CAQ et une pancarte électorale à ton nom. Tu peux passer la soirée à flotter d’une pièce à l’autre en demandant aux gens s’ils ont vu ton comté ou en chuchotant « troisième lien, François Legault, Christine Fréchette » pour hanter les convives!
Billy d'OD et ses feux d'artifice
Les fans d’Occupation Double ne sont pas près d’oublier ce moment! Lors du jeu des secrets, Billy a avoué s’être déjà inséré des feux d’artifice dans le derrière. Une confession qui a laissé tout le monde bouche bée, autant dans la maison que dans les salons du Québec.
Pour reproduire le look, mise sur un bronzage qui tire sur l’orange et des abdos bien dessinés (au crayon ou au maquillage, on ne juge pas). La touche finale? Des faux feux d’artifice simplement ACCROCHÉS à tes fesses. On insiste : n’essaie surtout pas ça à la maison!
Chat GPT
Se déguiser en ChatGPT est un choix de dernière minute parfait pour l'Halloween.
Pour celles et ceux qui aiment les jeux de mots, celui-ci est imbattable! En 2026, impossible de passer une journée sans entendre parler d’intelligence artificielle, que ce soit au bureau, à l’école ou au souper de famille. Pour incarner ChatGPT, il te suffit d’oreilles de chat, d’une queue, de quelques moustaches dessinées au crayon et d’un chandail sur lequel tu as écrit « GPT » en grosses lettres. C’est probablement le costume le plus facile de la liste.
Pour pousser le concept plus loin, réponds à toutes les questions de la soirée avec beaucoup trop d’assurance, même quand tu n’as aucune idée de quoi tu parles!
La mairesse de Montréal avec des contraventions
Même la mairesse de Montréal n’est pas à l’abri des amendes! Cet été, on apprenait que le véhicule personnel de Soraya Martinez Ferrada avait été remorqué à la fourrière par le SPVM en mars dernier, en raison d’une contravention impayée. Pour reproduire le look, enfile un veston chic et couvre-toi de contraventions de la tête aux pieds. Pour la touche finale, promène-toi avec un trousseau de clés de voiture à la main... mais pas de voiture!
Monsieur nids-de-poule
C’est LE héros que Montréal n’attendait pas! Ce printemps, Saâd Tekiout, propriétaire d’une entreprise de paysagement, est devenu viral en se filmant en train de colmater lui-même des nids-de-poule dans les rues de la métropole. Surnommé « Monsieur nids-de-poule », il a même reçu l’appui de milliers d’internautes, au point de faire réagir la mairesse de la ville.
Pour l’incarner, enfile un t-shirt et un pantalon cargo noirs, des bretelles de sécurité réfléchissantes jaune fluo et des bottes de travail. Arme-toi ensuite d’une pelle, d’un sac de bitume (une poche remplie de papier journal fera l’affaire) et d’un cône orange.
Ta mission de la soirée : colmater tous les trous dans les conversations! Un malaise s’installe? Tu débarques avec ton cône et ta pelle pour sauver la situation.
Céline Dion devant son hôtel à Paris
Céline Dion n’est pas seulement de retour sur scène, elle est BACK, BACK! Depuis son arrivée à Paris pour sa série de spectacles, la diva a créé tout un émoi auprès de ses fans et sur le Web avec ses sorties devant son hôtel. Mini-concerts improvisés sur le trottoir, salutations à la foule, présentation officielle de sa petite chienne Madison : notre Céline nationale n’a rien perdu de son côté bouffon.
Pour le costume, tu as l’embarras du choix! Tu peux opter pour la Céline en chignon serré et en linge mou, avec un toutou de caniche sous le bras, ou encore pour la version sur le balcon, en robe de chambre avec une serviette enroulée sur la tête. Peu importe ton choix, une règle s’impose : il faut chanter du Céline toute la soirée. Mais bon, ça, c’était déjà prévu à ton horaire de karaoké, non?
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