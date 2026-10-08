Ce festival d'Halloween près de Montréal a des labyrinthes illuminés et des parcours hantés
Tu peux choisir ton niveau de frissons selon l’activité! 👻👀
Si tu cherches une sortie d’automne capable de passer des citrouilles aux véritables frissons en quelques heures, une ferme de la Montérégie se transforme complètement pour l’Halloween. La Belle de Coteau-du-Lac ramène son Festiv’Halloween en 2026 avec plusieurs formules, allant de l’autocueillette en famille jusqu’aux attractions hantées avec personnages costumés.
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Le concept permet donc de choisir ton niveau de courage. En journée, l’ambiance est beaucoup plus douce avec l’autocueillette de citrouilles et de maïs à popcorn, un grand dédale de blés d'Inde décoré ainsi que plusieurs installations conçues pour prendre des photos automnales. Cette formule est offerte les samedis et dimanches du jusqu'au 25 octobre, ainsi que le lundi 12 octobre, de 11 h à 17 h.
Le billet de jour coûte 12 $ pour les enfants de trois ans et plus, 16 $ pour les adultes et 15 $ pour les personnes de 65 ans et plus. Un forfait familial pour deux adultes et deux enfants est aussi proposé à 51 $. Les prix sont affichés avant taxes.
Une fois le soleil couché, le site change complètement d’ambiance avec le Labyrinthe Sons & Lumières. Ne t'en fais pas : il n'y a pas de personnages cachés pour te faire sursauter : la visite repose plutôt sur les décors d’Halloween, la musique, les effets sonores et les jeux de lumière. L’admission comprend également le Parcours de Citrouilles illuminé et musical, ce qui en fait une option plus accessible pour une sortie familiale en soirée ou pour les personnes qui aiment l’univers spooky sans nécessairement vouloir se faire pourchasser.
Cette formule est offerte les 2, 3, 4, 8 et 15 octobre, de 18 h à 22 h. Le tarif en ligne est de 17 $ pour les enfants et de 21 $ pour les adultes. Une option familiale pour quatre personnes est également offerte à 72 $.
Pour celles et ceux qui préfèrent les cris aux jolies photos de citrouilles, le Domaine Maudit et l’Abominable Labyrinthe représentent la version la plus intense du Festiv’Halloween. Des animateurs costumés, des personnages inquiétants et des effets immersifs prennent alors possession des lieux afin de créer une atmosphère beaucoup plus proche d’un véritable parcours d’horreur.
Le Domaine Maudit entraîne les visiteurs et visiteuses dans des hangars ancestraux transformés pour l’occasion ainsi que dans des sections intérieures et extérieures pensées pour faire monter l’adrénaline. L’Abominable Labyrinthe poursuit ensuite l’aventure au cœur du maïs, avec des personnages qui prennent vie une fois la noirceur installée et des surprises qui peuvent surgir au détour du chemin.
Les attractions les plus effrayantes sont offertes les 9, 10, 11, 16, 17 et 18 octobre, puis les 22, 23, 24, 25, 29, 30 et 31 octobre, de 18 h à 22 h.
Les prix varient selon la date choisie. Pour le combo Domaine Maudit et Abominable Labyrinthe, il faut prévoir de 22 $ à 37 $ pour les enfants et de 26 $ à 45 $ pour les adultes. Si tu préfères seulement l’Abominable Labyrinthe, les tarifs varient de 19 $ à 30 $ pour les enfants et de 22 $ à 36 $ pour les adultes.
Le Parcours de Citrouilles peut aussi être réservé séparément pour 13 $ à 16 $ par personne, selon la soirée. Les personnes qui détiennent déjà un billet pour le Domaine Maudit ou l’Abominable Labyrinthe peuvent l’ajouter pour 6,50 $ ou 7,50 $, selon la date.
Si tu veux en profiter au max, une passe VIP jour + soir, disponible seulement à certaines dates, permet de combiner les activités automnales offertes en journée avec celles présentées après la tombée du jour grâce à un seul billet. Une citrouille orange de format moyen est également comprise avec cette formule.
Tu peux donc commencer ta visite beaucoup plus tranquillement en te promenant dans les champs et terminer la journée entre les décors d’horreur et les personnages du Domaine Maudit. Toutes les personnes qui détiennent un billet ont aussi accès à l’aire de jeux et à l’espace de pique-nique du FestiLunch.
De la nourriture est proposée sur place, avec notamment des burgers et d’autres plats préparés à partir de produits de la ferme. L’autocueillette permet aussi de repartir avec des citrouilles, des courges ou encore du maïs à popcorn, vendus séparément de l’admission.
Peu importe la formule choisie, mieux vaut réserver en ligne si tu sais déjà quand tu veux y aller. Les billets achetés directement à la porte coûtent 3 $ de plus, et le nombre de places pour le Domaine Maudit est limité.
Bref, tu peux adapter ta visite selon ton niveau de tolérance aux frissons : profiter du décor automnal en plein jour, découvrir les installations illuminées sans personnages effrayants ou attendre la noirceur pour te lancer dans les expériences les plus intenses.
Le Festiv'Halloween de la Belle de Coteau-du-Lac
Quand : Jusqu'au 31 octobre 2026, différentes dates selon l’activité choisie.
Coût : De 12 $ à 45 $ par personne, selon l’âge, la date et l’activité choisie.
Adresse : La Belle de Coteau-du-Lac - 75, route 201, Coteau-du-Lac, QC