6 activités d'horreur à Montréal et environs qui promettent de te terrifier en octobre
Attention, tu risques de faire des cauchemars longtemps!
Il y a deux types de personnes devant un film d'horreur : celles qui se cachent derrière une couverture dès que la musique devient inquiétante et celles qui trouvent ça beaucoup trop comique de voir les autres sursauter. Mais quand vient le temps de vivre la peur pour vrai, c'est une autre histoire. Et avec toutes les activités d'Halloween proposées à Montréal et dans les environs en octobre 2026, tu pourrais bien découvrir que tu es moins brave que tu le pensais.
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Cette année, les maisons hantées, les labyrinthes d'horreur et les expériences immersives ont pas mal de surprises en réserve. On a donc rassemblé six endroits où tu peux aller te faire peur, que tu cherches quelques bons sursauts ou une expérience assez intense pour te faire regretter tes décisions.
Il ne te reste qu'à choisir ton activité et à trouver qui dans ta gang aura le courage de t'accompagner. Parce qu'on va se le dire, c'est quand même plus drôle quand tu n'es pas la seule personne à crier.
Le Labyrinthe de nuit hanté de La Fraisière Lauzon & Fils
Coût : 34,99 $ par personne - Réservation obligatoire
Âge : Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans
Quand : Les 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31 octobre et le 1er novembre 2026 - Il est important de consulter le site Internet ou les réseaux sociaux de l'endroit avant de te déplacer, car l'activité peut être annulée en cas d'intempéries.
Adresse : Fraisière Lauzon & Fils - 11, rang Trait-Carré, Sainte-Anne-des-Plaines, QC
Pourquoi tu dois y aller : À la Fraisière Lauzon et Fils, dès que le soleil se couche, le labyrinthe de maïs devient le terrain de jeu de créatures plutôt inquiétantes, qui n’attendent que le bon moment pour te faire sursauter. Avec une simple lampe de poche pour t’éclairer, tu devras trouver la sortie tout en gardant l’œil ouvert sur ce qui se cache entre les plants de maïs. Et si tu réussis à traverser ce parcours, tu pourras laisser ta signature sur la passerelle des personnes ayant réussi le défi pour immortaliser ton exploit!
Le Festival de la Frayeur de La Ronde
Coût : À partir de 50 $ pour l'accès journalier à La Ronde
Âge : Déconseillé aux enfants de 12 ans et moins en soirée
Quand : Les week-ends jusqu'au 1er novembre 2026, ainsi que les 23 et 30 octobre
Adresse : La Ronde – 22, ch. Macdonald, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À La Ronde, les sensations fortes ne se limitent pas aux manèges durant le Festival de la Frayeur. Dès 18 h les week-ends et 18 h 30 les vendredis, les créatures prennent possession du parc, où des zones de peur et deux parcours hantés t'attendent pour mettre tes nerfs à l'épreuve.
Entre l'île des cannibales, le Carnage des clowns, le Camp des zombies et la nouvelle zone des Oursons oubliés, tu risques de regarder derrière ton épaule plus d'une fois. Et pour celles et ceux qui en veulent encore plus, les parcours hantés du Cimetière et du Royaume des damnés promettent de prolonger le cauchemar.
Le spectacle L'Éveil est aussi de la partie, sans oublier les DJ qui prendront le relais en soirée. Bref, prépare-toi à croiser quelques personnages que tu préférerais probablement ne jamais rencontrer dans une ruelle sombre.
Le Festiv'Halloween de La Belle de Coteau-du-Lac
Coût : De 26 $ à 45 $ par adulte pour le combo « Domaine Maudit & L’Abominable Labyrinthe », selon la journée
Âge : Non spécifié
Quand : Du jeudi au dimanche, selon les semaines, jusqu’au 31 octobre 2026, de 18 h à 22 h
Adresse : La Belle de Coteau-du-Lac - 75, rte 201, Coteau-du-Lac, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si ton idée d’une soirée parfaite en octobre, c’est de crier à pleins poumons au milieu d’un champ de maïs, La Belle de Coteau-du-Lac a exactement ce qu’il te faut. Son Festiv’Halloween est de retour pour 2026, et c’est loin d’être une petite promenade tranquille parmi les citrouilles.
Dès que la noirceur tombe, L’Abominable Labyrinthe prend vie avec ses lumières inquiétantes et ses personnages sinistres cachés à chaque tournant. Tu penses avoir survécu au pire? Traverse la route pour entrer dans Le Domaine Maudit, une attraction qui a fait frissonner plus de 100 000 personnes depuis ses débuts. Hangars ancestraux, sous-bois lugubre et créatures qui surgissent de nulle part : disons que tes ami.e.s risquent de t’entendre hurler.
Une fois tes émotions passées, tu pourras décompresser autour d’un feu avec un chocolat chaud, du popcorn ou des s’mores.
Chapitre 10 « C10WN » de Malefycia
Coût : À partir de 100 $ par personne
Âge : 18 ans et plus
Quand : Les vendredis, samedis et certains dimanches, jusqu'au 31 octobre 2026
Adresse : 303, boul. Saint-Joseph E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour célébrer ses dix ans d'horreur, Malefycia sort les clowns, et disons qu'ils n'ont rien de ceux que tu voudrais croiser à une fête d'enfants. Cette expérience immersive réservée aux adultes te plonge dans dix tableaux où se mélangent scènes troublantes, gore, théâtre et horreur psychologique. Ici, tu ne fais pas qu'assister au cauchemar, tu en fais partie.
Les plus téméraires pourront acheter un nez rouge pour vivre l'expérience à fond, tandis qu'un col blanc permettra d'éviter les interactions directes avec les personnages. Une autre option payante te permettra aussi de découvrir quelles scènes t'ont fait le plus réagir grâce à un casque qui mesure tes réactions. Prévois environ 60 minutes pour traverser ce parcours qui promet de mettre tes nerfs à l'épreuve.
Le Grand Mal — Expérience immersive d’horreur d'Immersia
Coût : À partir de 79 $ par personne
Âge : 18 ans et plus
Quand : Les jeudis, vendredis et samedis, selon les semaines, jusqu’au 31 octobre 2026, de 19 h à minuit
Adresse : 608, boul. du Curé-Boivin, Boisbriand, QC
Pourquoi tu dois y aller : Oublie les maisons hantées où tu te contentes de marcher dans des corridors sombres en attendant qu'une créature te saute dessus. Chez Immersia, tu te retrouves au beau milieu d'un scénario d'horreur dans lequel tes décisions et tes réactions font partie de l'expérience.
Tout commence par un rituel de purification organisé par une herboriste plutôt mystérieuse. Évidemment, rien ne se déroule comme prévu et tu te retrouves plongé dans une histoire où les personnages ne se gênent pas pour te faire vivre des moments particulièrement troublants. Pendant environ 60 minutes, tu devras affronter tes peurs à travers des mises en scène qui jouent autant avec ton esprit qu'avec tes sens. Attends-toi à des contacts physiques, à des scènes violentes et même à quelques éclaboussures de faux sang. Heureusement, une option permet de calmer le jeu si l'expérience devient trop intense.
La dernière récolte d'Escaparium et la Ferme Marineau
Coût : 49,14 $ par personne
Âge : Recommandé aux 13 ans et plus
Quand : Les vendredis et samedis jusqu’au 31 octobre, ainsi que le jeudi 29 octobre et le dimanche 1er novembre 2026, de 19 h à 23 h
Adresse : Ferme Marineau – 4356, boul. Dagenais O., Laval, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Ferme Marineau a décidé de donner une tournure pas mal plus sinistre à sa saison des récoltes cette année. En collaboration avec Escaparium, une entreprise québécoise spécialisée dans les jeux d'évasion et les expériences immersives, elle propose une activité d'Halloween où les épis de maïs ne sont vraiment pas la chose la plus inquiétante que tu risques de croiser.
Baptisée La dernière récolte, cette attraction te transporte dans un univers digne d'un film d'horreur, avec une trentaine de personnages qui ont pour mission de te donner la frousse. Et attention, ces derniers ne se contentent pas de jouer leur rôle : ils peuvent aussi interagir avec toi et ajuster leurs interventions selon tes réactions. Le tout se déroule sur un terrain de 25 000 m², avec un parcours d'environ 30 à 45 minutes. Une chose est certaine, ta petite visite à la ferme ne sera pas de tout repos.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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