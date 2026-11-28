Costco vend ce trio de gloss NYX moins cher qu’Amazon et Jean Coutu : Je l’ai testé
Sur Amazon, ils sont notés 4,4 étoiles sur 5 avec plus de 9 600 avis, et on comprend pourquoi!
Maintenant que plusieurs marques de pharmacie offrent des produits de beauté qui rivalisent avec les options haut de gamme, les prix rejoignent également un niveau plus élevé. Un gloss à presque 20 $ au Jean Coutu? Ce n’était pas chose courante il y a de cela quelques années. C’est tout de même moins cher que plusieurs articles griffés, mais si tu veux trouver un bon deal, un détour chez Costco pourrait te faire économiser pas mal de sous.
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L’entrepôt vend un coffret de trois gloss Lip IV de NYX Professional Makeup à 29,99 $, et on a comparé le prix de cette trouvaille avec ceux d’Amazon et de Jean Coutu pour voir si l’aubaine en vaut vraiment la peine.
Le trio de gloss Lip IV de NYX Professional Makeup est affiché à 29,99 $ au Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ces produits combinent la brillance d’un gloss et l’effet longue tenue d’une encre à lèvres. Le coffret comprend trois teintes de 5 millilitres, soit Hydra Honey, Bubblegum Burst et Blush Rush, qui reviennent à environ 10 $ chacune.
Chez Jean Coutu, le même produit coûte 17,99 $ l’unité, ce qui reviendrait à 53,97 $ pour trois tubes. Costco permet donc d’économiser 23,98 $, ou environ 44 %.
Sur Amazon, le prix régulier affiché est de 16,97 $ pour la teinte Hydra Honey, ce qui représente une économie de 20,92 $ pour trois produits. Même avec le rabais du Vendredi fou, le tube, à 12,34 $, coûte tout de même plus cher qu’à l’entrepôt. D’ailleurs, sur cette plateforme, le Lip IV affiche une note de 4,4 étoiles sur 5, avec plus de 9 600 évaluations.
Plusieurs personnes apprécient notamment la tenue de la couleur et le fait que la formule ne semble pas assécher leurs lèvres. Une autre précise toutefois que l’effet ne dure pas toute la journée.
Le gloss Lip IV de NYX Professional Makeup agit aussi comme encre à lèvres.NYX Professional Makeup
Pour l’avoir acheté et essayé lors d’un long entraînement physique, je peux dire que l’effet d’encre à lèvres fonctionne très bien. À l’application, le fini est très glossy et la couleur est très vive, mais celle-ci s’assombrit légèrement après quelques instants pour mieux ressembler à la teinte dans le tube.
Les trois teintes du trio Lip IV de NYX Professional Makeup vendu au Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Tu peux essuyer le surplus après quelques minutes si tu veux une teinte légère, puis mettre un baume à lèvres ou un gloss transparent par-dessus pour obtenir un résultat plus naturel qui ne tache pas. Tu peux aussi garder l’effet brillant et plus coloré que tu n’auras pas à réappliquer avant quelques heures, même en buvant de l’eau. Note qu’au début, la teinte laisse des traces si tu ne fais pas attention, mais que lorsque le produit a le temps de sécher, il garde un effet lustré et hydratant, avec peu ou pas de transfert selon la teinte.
C’est seulement après avoir mangé et porté le produit pendant environ cinq heures que j’ai ressenti le besoin d’en remettre.
Alors, si tu cherches ton combo de lèvres parfait pour tes prochaines sorties et le temps des Fêtes, tu viens peut-être de le trouver!
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