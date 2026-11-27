Ce bar de glace débarque bientôt à Montréal et c’est digne d’un « winter wonderland »
Allô la « date » féérique. ❄️✨
Après une pause de trois ans (la dernière édition remonte à 2023), le bar de glace emblématique de Montréal fait son retour au Riverside, dans le quartier Saint-Henri, pour l’hiver 2026-2027. Eh oui, au Québec, on n’a pas le choix de passer à travers l’hiver. Avec Hiverside, tu peux au moins faire comme si tu étais dans un royaume de glace et faire le party pour oublier la sloche qui risque de prendre de plus en plus de place dans ton quotidien.
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C’est donc dès le 4 décembre 2026 que tu pourras découvrir cette nouvelle mouture, qui te propose de prendre un verre dans un bar de glace et autours de foyers, mais aussi de profiter de l’ambiance chaleureuse d’un chalet de ski à l’intérieur de l’établissement, histoire de ne pas te transformer en bonhomme hiver.
Le concept du décor 2026 de Hiverside. Riverside
C’est sous une grande tente gonflable, aménagée sur la terrasse, que tu pourras siroter ton cocktail dans un décor plutôt hors du commun. Des tables aux tabourets, en passant par l’imposant comptoir du bar, le mobilier est sculpté dans la glace par Julien Doré, l’artiste derrière le fameux Hôtel de Glace de Québec.
L’aménagement du bar Hiverside 2026.Riverside
Et côté déco, l’équipe compte bien se surpasser cette année. Quand on pense aux murs givrés, aux sculptures de glace, aux fourrures et aux jeux de lumière des éditions précédentes, on peut déjà s’attendre à un décor digne d’un film de Noël.
L’expérience commence d’ailleurs avant même que tu aies mis les pieds dans le bar. Pour t’y rendre, tu traverseras un tunnel lumineux rempli de lanternes, de skis rouges, de boules de Noël géantes et de sapins enneigés, où se trouve même une chaise de remonte-pente vintage. Tu pourras aussi tester tes talents au hockey avec un défi de tirs de pénalité aux couleurs du Canadien. Si tu marques, tu auras droit à une entrée gratuite et à une chance de remporter un prix.
Et parce qu’une sortie hivernale n’est pas complète sans un petit moment au chaud, un tout nouvel espace intérieur fait son apparition cette année. Avec son grand sapin de Noël et ses coins douillets, l’endroit reprend l’ambiance d’un chalet de ski en montagne. De quoi profiter des plaisirs de l’après-ski sans même avoir à chausser tes skis.
Même la carte des cocktails, présentée sous la forme d’un vieux livre de contes de Noël, s’inscrit dans la thématique. Tu pourras notamment te laisser tenter par un mélange de rhum épicé, d’érable, de cidre chaud et de chaï, un espresso martini au pain d’épices, un cosmopolitan à la barbe à papa ou encore un toddy à la camomille et à la poire séchée.
Le bar de glace extérieur t'accueille le jeudi et le vendredi de 18 h à 23 h, ainsi que le samedi et le dimanche de 17 h à 23 h. Si tu préfères prolonger la soirée au chaud, l'espace après-ski intérieur est ouvert le vendredi et le samedi, de 20 h jusqu'à tard en soirée.
Bref, sors ton plus beau manteau d’hiver et donne rendez-vous à ta gang pour une soirée qui te fera oublier que tu es en pleine ville.
Hiverside
Prix : 25 $ par adulte (cocktail ou mocktail de bienvenue et chauffe-mains inclus), 15 $ par enfant (chocolat chaud et chauffe-mains inclus), gratuit pour les moins de six ans
Quand : Dès le 4 décembre 2026
Adresse : Riverside - 5020, rue Saint-Ambroise, Montréal, QC
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