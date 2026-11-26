Ce produit de beauté vendu plus de 40 000 X en 1 mois sur Amazon est à 30% de rabais
Le cadeau parfait pour glisser dans les bas de Noël! 🎄
Entre les trouvailles à petits prix chez Dollarama et les achats de Noël à rabais, les occasions d'économiser ne manquent pas ces jours-ci. Le Vendredi fou bat également son plein sur Amazon Canada, où les aubaines touchent autant les articles de literie hyper populaires que les soins de beauté convoités. Parmi ces derniers, un produit semble particulièrement attirer l'attention : les patchs pour le contour des yeux de la marque végane grace & stella.
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Que tu les aies aperçus sur les réseaux sociaux ou que tu aies déjà l'habitude d'en appliquer les matins où les heures de sommeil ont manqué, sache que la boîte de 24 paires de masques dorés bénéficie actuellement d'un rabais de 30 %.
Selon les données affichées sur Amazon, ces masques en gel cumulent plus de 40 000 achats au cours du dernier mois, toutes options confondues. La marque propose d'ailleurs plusieurs formats, dont des coffrets réunissant différentes couleurs, ce qui permet de découvrir les trois formulations et d'adapter tes soins aux besoins de ta peau.
Si tu hésites entre les différentes versions, sache que leur couleur n'est pas qu'une question d'esthétique. Bien qu'elles contiennent toutes des ingrédients hydratants, comme la glycérine et une forme d'acide hyaluronique, chacune possède sa propre formulation et cible des besoins particuliers.
Les masques énergisants pour le contour des yeux de grace & stella sont en solde sur Amazon Canada.Amazon Canada
Les masques dorés, soit les plus populaires des trois lorsqu'ils sont vendus séparément, sont conçus pour revitaliser les regards fatigués et atténuer l'apparence des poches et des ridules. Leur formule contient notamment du tréhalose, un ingrédient qui aide la peau à retenir l'humidité, ainsi que des protéines végétales hydrolysées.
Si ce sont plutôt les cernes et le manque d'éclat qui te préoccupent, les masques bleus contiennent de la niacinamide, un ingrédient qui contribue à renforcer la barrière cutanée, ainsi que de l'extrait de thé vert aux propriétés apaisantes.
Les patchs bleus de grace & stella, conçus pour raviver l'éclat du regard, sont disponibles sur Amazon Canada.Amazon Canada
De leur côté, les masques roses misent davantage sur l'hydratation grâce à une formule comprenant des peptides, du fructose et de l'extrait de marronnier d'Inde. C'est une option intéressante si le contour de tes yeux a tendance à s'assécher avec l'arrivée du froid et le chauffage à l'intérieur. Les versions bleues et roses sont toutes deux actuellement offertes à 19,95 $ plutôt qu'à 27,95 $ pour 24 paires.
Sur Amazon Canada, les masques roses de grace & stella sont conçus pour hydrater le contour des yeux.Amazon Canada
Végétaliennes, sans parfum et non testées sur les animaux, les trois formules s'intègrent facilement à une routine de soins. Il suffit de déposer les patchs sous les yeux, sur une peau propre et sèche, et de les laisser agir de 15 à 20 minutes. Tu peux même les conserver au réfrigérateur pour accentuer la sensation de fraîcheur au moment de l'application.
Bien sûr, ces petits masques ne feront pas disparaître tes cernes comme par magie, mais ils peuvent aider à atténuer les poches et à donner un air plus reposé à ton regard. Tu n'as même pas besoin de changer tes habitudes : applique-les pendant que tu sirotes ton café le matin ou que tu écoutes ta série préférée en soirée, et le tour est joué.
À l'approche des Fêtes, ces sachets emballés individuellement se glissent facilement dans les bas de Noël de tes proches. Mais entre tous les cadeaux à prévoir, n'oublie pas de garder quelques paires pour toi et de t'accorder aussi un petit moment de détente!
Masques pour le contour des yeux grace & stella
Prix régulier :
27,95 $ pour 24 patchs (environ 0,81 $ par soin)
Prix en rabais : 19,45 $
Rabais : 30 %
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada.
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