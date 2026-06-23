Ce produit de luxe pour les cheveux qui fait fureur est offert à 30 % de rabais sur Amazon
C'est le temps de mettre la main dessus!
Quand il est question de produits capillaires haut de gamme, certains noms reviennent constamment, que ce soit dans les salons de coiffure ou sur les réseaux sociaux. Olaplex fait partie de ces marques qui ont développé un véritable culte en ligne, et son huile réparatrice No 7 est souvent présentée comme l'un des produits incontournables de la gamme. Bonne nouvelle : elle fait actuellement partie des offres du Prime Day d'Amazon Canada.
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L'huile réparatrice Olaplex No 7 affiche une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5 basée sur plus de 15 000 évaluations sur Amazon. Ce qui explique son succès, c'est sa formule concentrée qui promet plusieurs bienfaits à la fois.
L'huile réparatrice Olaplex No 7 est en rabais sur Amazon durant les soldes du Prime Day. Amazon Canada
Selon sa description, quelques gouttes suffisent pour ajouter de la brillance, de la douceur et aider à maîtriser les frisottis. La marque affirme aussi que le produit contribue à renforcer les cheveux afin de réduire la casse.
L'huile peut être utilisée sur cheveux humides ou secs et elle offre également une protection thermique pouvant atteindre 232 °C (450 °F), ce qui en fait une option intéressante pour les personnes qui utilisent régulièrement un séchoir, un fer plat ou un fer à friser.
Autre avantage souvent mis de l'avant : sa texture légère qui aide à apporter de l'éclat sans laisser les cheveux lourds ou gras. Selon la marque, elle peut aussi aider à raviver l'apparence de la couleur tout en laissant les cheveux plus souples et soyeux.
Habituellement vendue 47 $, l'huile réparatrice Olaplex No 7 est actuellement offerte à 32,90 $ pour les membres Prime dans le cadre du Prime Day d'Amazon Canada, ce qui représente un rabais de 30 %.
Si tu avais envie d'essayer l'un des produits capillaires de luxe les plus populaires du moment, cette promotion pourrait être l'occasion parfaite de voir pourquoi autant de personnes l'ont ajouté à leur routine.
L'huile réparatrice Olaplex No 7 en rabais sur Amazon
Prix : En rabais à 32,90 $ plutôt que 47 $ au moment d'écrire ces lignes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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