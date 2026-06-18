Amazon vend un accessoire de coiffure qui fait fureur sur les réseaux à 40 % de rabais

Le salon de coiffure à la maison, c'est OUI!

Une boîte de livraison Amazon Prime.

Amazon vend un accessoire de coiffure populaire en rabais.

Daria Nipot | Dreamstime
Éditrice Junior

Les accessoires de coiffure qui deviennent viraux sur TikTok ne manquent pas, mais le Shark FlexStyle fait partie de ceux qui reviennent constamment dans les vidéos de routines capillaires. Entre les vidéos de brushings maison, de coiffures volumineuses et de transformations capillaires, cet appareil multifonction continue d'accumuler les vues sur les réseaux sociaux. En ce moment, une version particulièrement intéressante est offerte avec un rabais de 40 % sur Amazon Canada.

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Le Shark FlexStyle est conçu pour remplacer plusieurs outils de coiffure grâce à ses accessoires interchangeables. Il combine les fonctions d'un séchoir et d'un appareil coiffant, permettant de sécher, lisser, boucler ou donner du volume aux cheveux à l'aide d'un seul appareil.

Le Shark FlexStyle en rabais sur Amazon. Le populaire sèche-cheveux Shark FlexStyle est en rabais sur Amazon. Amazon Canada

La version actuellement en promotion comprend six accessoires de coiffure, dont un diffuseur, deux rouleaux auto-enveloppants, une brosse ovale, une brosse de coiffage et un embout concentrateur. Cette combinaison en fait une option particulièrement intéressante pour les personnes qui aiment varier leurs coiffures ou qui souhaitent mettre en valeur leurs boucles naturelles grâce au diffuseur inclus.

Selon la marque, le FlexStyle surveille et ajuste la température jusqu'à 1 000 fois par seconde afin de réduire les risques de dommages causés par la chaleur excessive. Son moteur de 1 000 watts promet également un séchage rapide tout en permettant de coiffer les cheveux simultanément.

L'appareil affiche une note moyenne de 4,4 étoiles sur 5 sur Amazon et compte déjà plusieurs dizaines d'évaluations. Son succès s'explique notamment par sa polyvalence et par le fait qu'il convient à tous les types de cheveux.

Habituellement vendu 429,99 $, le Shark FlexStyle est actuellement offert à 259,99 $ sur Amazon Canada, ce qui représente une économie de 170 $.

Si tu cherches un accessoire de coiffure viral qui te permet de réaliser plusieurs styles sans multiplier les appareils dans ta salle de bain, cette offre pourrait valoir le détour.

Le Shark FlexStyle en rabais sur Amazon

Prix : En rabais à 259,99 $ plutôt que 429,99 $ au moment d'écrire ces lignes

C'est ici pour te le procurer

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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